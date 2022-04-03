Bạn sẽ 'sốc' khi biết những vật dùng hàng ngày này sẽ gây hại cho sức khỏe của cả nhà

Sức khỏe 03/04/2022 16:28

Có nhiều loại đồ dùng hằng ngày chúng ta hay sử dụng nhưng lại không biết nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng chúng không đúng cách.

Trong số các vật dụng hằng ngày có nhiều đồ không an toàn, không đảm bảo vệ sinh, thậm chí gây ra các vấn đề về sức khỏe. Mặc dù ban đầu trông có vẻ không có ảnh hưởng gì lắm, nhưng thời gian trôi qua nó có thể gây ra tình trạng nhiễm trùng hoặc các vấn đề khác.

Trong bài viết lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 6 sản phẩm hàng ngày có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

  1. Bọt biển tắm
Bạn sẽ 'sốc' khi biết những vật dùng hàng ngày này sẽ gây hại cho sức khỏe của cả nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bọt biển tắm là vật dụng hàng ngày để làm sạch da và loại bỏ tế bào chết. Tuy nhiên, do chất liệu của nó nên dễ dàng trở thành môi trường để  vi khuẩn, nấm mốc hoặc nhiều loại nấm khác nhau sinh sôi nảy nở.

Hầu hết mọi người không biết rằng việc tái sử dụng bọt biển mà không khử trùng có thể gây ra tình trạng nhiễm trùng hoặc các vấn đề khác.

Để đảm bảo vệ sinh, tốt nhất là sử dụng bọt tắm làm từ chất liệu thực để ngăn chặn sự sinh sôi của vi sinh vật.

Ngoài ra, phải thay bọt biển định kỳ và rửa nó bằng nguyên liệu kháng khuẩn như giấm trắng.

  1. Máy xay sinh tố

Máy xay sinh tố là một dụng cụ thiết yếu của nhà bếp nhưng nếu không quản lý đúng cách thì có thể đe dọa đến sức khỏe.

Nắp hoặc các bộ phận khác của máy xay thường được làm từ cao su nên vi khuẩn như vi khuẩn, nấm mốc, Salmonella và vi khuẩn đại tràng có thể sinh sôi nảy nở.

Vì vậy, khi sử dụng máy xay phải rửa sạch tất cả các bộ phận, đặc biệt là các vật dụng cao su.

  1. Nước rửa tay
Bạn sẽ 'sốc' khi biết những vật dùng hàng ngày này sẽ gây hại cho sức khỏe của cả nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước rửa tay là một loại sản phẩm được sử dụng hàng ngày để loại bỏ vi khuẩn trên tay, nhưng có thể giết chết cả vi sinh vật có lợi cho cơ thể.

Xà phòng kháng khuẩn, gel và chất tẩy rửa có thể làm tăng nguy cơ ho, viêm họng và dị ứng.

Ngoài ra, những sản phẩm này có chứa axit trichloric liên quan đến hệ cơ, tim mạch và các vấn đề hoạt động hormone sinh sản.

  1. Bông gòn

Bông cotton và tăm bông được sử dụng nhiều để làm sạch tai.

Việc lấy ráy tai bằng tăm bông được cho là một thói quen nguy hiểm, nhưng có nhiều người không thể từ bỏ thói quen này.

Trong khi lấy ráy tai, bạn có thể đẩy các chất bẩn ngược vào trong, khi có dị vật đi vào bên trong tai, một chất gọi là histamine sẽ gây kích thích và dẫn đến viêm tai.

  1. Dụng cụ làm móng
Bạn sẽ 'sốc' khi biết những vật dùng hàng ngày này sẽ gây hại cho sức khỏe của cả nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các dụng cụ làm móng chứa đầy vi khuẩn và các vi sinh vật khác từ da. Tình trạng sẽ trở nên tồi tệ hơn khi cả gia đình sử dụng cùng nhau mà không khử trùng những dụng cụ này. Vì đây là những dụng cụ chạm trực tiếp vào da tay chân nên đương nhiên dễ bị nhiễm các loại vi khuẩn.

Vì lý do này, điều quan trọng là phải khử trùng dụng cụ móng tay và móng chân mỗi khi sử dụng và kiểm tra xem nó đã được khử trùng một cách cẩn thận hay chưa.

  1. Dụng cụ bếp bằng cao su

Dụng cụ bếp bằng cao su rất thực dụng và được ưa chuộng vì nó không làm trầy nồi và chảo. Vấn đề ở đây là càng sử dụng các dụng cụ bếp bằng cao su thì càng mất đi lớp bảo vệ giúp duy trì sự sạch sẽ.

Theo thời gian, hình dạng thay đổi, xuất hiện dấu vết nấm mốc hoặc vi khuẩn như vi khuẩn đại tràng và men có thể phát triển trong phần tay cầm.

Cách đối phó tốt nhất là mua các dụng cụ làm bằng vật liệu khác hoặc ít nhất phải khử trùng mỗi khi sử dụng.

Hãy ghi nhớ những điều trên để sức khỏe của gia đình bạn không bị đe dọa!

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Từ khóa:   phương pháp sống khỏe bảo vệ sức khỏe vệ sinh đồ dùng hàng ngày

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