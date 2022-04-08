Mỡ bụng tích tụ lâu ngày: Hấp thụ ngay 4 loại thực phẩm này để lấy lại vòng eo săn chắc không mỡ thừa

Sức khỏe 08/04/2022 16:25

Không có phương pháp ‘thần kỳ’ nào có thể giúp giảm 10kg chỉ trong một tuần mà không gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe. Để giảm mỡ bụng và duy trì kết quả đó, bạn phải tập thể dục thường xuyên và điều chỉnh chế độ ăn uống. Hãy cùng tham khảo các loại thực phẩm hỗ trợ cho bạn trong việc giảm mỡ bụng nhé!

Sinh tố giảm mỡ bụng

Mỡ bụng tích tụ lâu ngày: Hấp thụ ngay 4 loại thực phẩm này để lấy lại vòng eo săn chắc không mỡ thừa - Ảnh 1

Sau đây là 4 loại nguyên liệu thực phẩm giúp làm giảm mỡ bụng. Bạn có thể làm một ly sinh tố giải độc tuyệt vời với dứa, bông cải xanh, dưa chuột và cần tây. Nguyên liệu cần chuẩn bị là:

  • 1 rau cần tây
  • 1quả dưa chuột cỡ trung bình
  • 1 chén ngò tây cắt nhỏ
  • 3 miếng dứa

Đầu tiên là rửa sạch rau còn dứa thì phải gọt vỏ. Sau đó chỉ cần cho tất cả các nguyên liệu vào máy và xay nhuyễn là được.

Lưu ý:

  • Đừng thêm các nguyên liệu như muối, tiêu, đường.
  • Để đạt được hiệu quả, bạn nên uống sinh tố trong khoảng 15 phút sau khi xay xong.
  • Thức uống này nên uống trong trạng thái đói bụng vào buổi sáng.

Hãy kết hợp uống sinh tố, tập thể dục và các thói quen ăn uống lành mạnh và bạn sẽ nhanh nhận chóng được kết quả tuyệt vời thôi.

4 loại thực phẩm giúp giảm mỡ bụng

Bạn có tò mò tại sao thức uống này lại mang lại hiệu quả mạnh mẽ như vậy không? Bạn có muốn biết tại sao chúng phát huy hiệu quả nhanh chóng như vậy không? Hãy cùng xem công dụng của 4 loại thực phẩm này để hiểu rõ hơn nhé.

Rau cần tây

Mỡ bụng tích tụ lâu ngày: Hấp thụ ngay 4 loại thực phẩm này để lấy lại vòng eo săn chắc không mỡ thừa - Ảnh 2

Rau cần tây là một thực phẩm ít calo, trung bình trong 100g celery chỉ có 16kcal. Ngoài ra, nó còn được biết đến là thực phẩm giàu chất xơ.

Theo một số nghiên cứu, phương pháp đơn giản như tăng lượng chất xơ hấp thụ trong thực đơn là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc giảm mỡ bụng.

Dưa leo

Mỡ bụng tích tụ lâu ngày: Hấp thụ ngay 4 loại thực phẩm này để lấy lại vòng eo săn chắc không mỡ thừa - Ảnh 3

Giống như rau cần tây, dưa leo cung cấp chất xơ và có hàm lượng calo ở mức thấp. Dưa leo được tạo thành từ 95% nước, ăn nó sẽ giúp bạn hấp thụ 2L nước mỗi ngày, một phương pháp rất được khuyến khích để giảm cân.

Mùi tây

Mỡ bụng tích tụ lâu ngày: Hấp thụ ngay 4 loại thực phẩm này để lấy lại vòng eo săn chắc không mỡ thừa - Ảnh 4

Mùi tây cũng là một trong những thực phẩm tốt cho sức khỏe, trong 100g mùi tây chứa 3,3g chất xơ.

Quả dứa

Mỡ bụng tích tụ lâu ngày: Hấp thụ ngay 4 loại thực phẩm này để lấy lại vòng eo săn chắc không mỡ thừa - Ảnh 5

Dứa chứa 1 g chất xơ không hòa tan trên 100 g và 50 kcal. Dứa cũng cải thiện hương vị của sinh tố và hoạt động như một chất lợi tiểu, giúp thải chất lỏng trong cơ thể.

Như đã đề cập trước đó, sinh tố giảm mỡ bụng hoạt động tốt nhất khi uống vào lúc bụng đói. Bạn nên uống một lần trên ngày, nhưng điều này sẽ phụ thuộc vào số cân bạn cần giảm. Nếu bạn muốn đốt cháy chất béo, hãy thử sinh tố sau.

Nguyên liệu:

  • Quả kiwi
  • Thạch lựu
  •  Nước cam hoặc nước chanh

Cách làm:

Tất cả các nguyên liệu rửa sạch, bỏ hạt, thái nhỏ và cho vào máy xay nhuyễn. Sau đó, cho thêm nước vào để hoàn thành hỗn hạp. Ngoài ra, bạn có thể thêm nước chanh hoặc nước cam.

Những món sinh tố đơn giản này chứa nhiều chất xơ và có tác dụng lợi tiểu mạnh mẽ. Đây cũng là thức uống hữu ích nếu bạn muốn giảm huyết áp một cách tự nhiên. Nó cũng có thể làm sạch máu và giảm cholesterol.

Những ảnh hưởng của chứng lo âu đến cơ thể mà bạn không thể ngờ tới

Những ảnh hưởng của chứng lo âu đến cơ thể mà bạn không thể ngờ tới

Lo lắng là cảm giác không an tâm hoặc quá lo lắng về một tình huống hoặc vấn đề nào đó. Với sự lo lắng quá mức, tâm trí và cơ thể của bạn rơi vào tình trạng quá tải khi bạn liên tục tập trung vào "những điều gì đó có thể xảy ra". 

Xem thêm
Từ khóa:   bảo vệ sức khỏe giảm cân nên uống sinh tố gì mẹo giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 5 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm