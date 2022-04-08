Mỡ bụng tích tụ lâu ngày: Hấp thụ ngay 4 loại thực phẩm này để lấy lại vòng eo săn chắc không mỡ thừa

Đầu tiên là rửa sạch rau còn dứa thì phải gọt vỏ. Sau đó chỉ cần cho tất cả các nguyên liệu vào máy và xay nhuyễn là được.

Sau đây là 4 loại nguyên liệu thực phẩm giúp làm giảm mỡ bụng. Bạn có thể làm một ly sinh tố giải độc tuyệt vời với dứa, bông cải xanh, dưa chuột và cần tây. Nguyên liệu cần chuẩn bị là:

Lưu ý:

Đừng thêm các nguyên liệu như muối, tiêu, đường.

Để đạt được hiệu quả, bạn nên uống sinh tố trong khoảng 15 phút sau khi xay xong.

Thức uống này nên uống trong trạng thái đói bụng vào buổi sáng.

Hãy kết hợp uống sinh tố, tập thể dục và các thói quen ăn uống lành mạnh và bạn sẽ nhanh nhận chóng được kết quả tuyệt vời thôi.

4 loại thực phẩm giúp giảm mỡ bụng

Bạn có tò mò tại sao thức uống này lại mang lại hiệu quả mạnh mẽ như vậy không? Bạn có muốn biết tại sao chúng phát huy hiệu quả nhanh chóng như vậy không? Hãy cùng xem công dụng của 4 loại thực phẩm này để hiểu rõ hơn nhé.

Rau cần tây

Rau cần tây là một thực phẩm ít calo, trung bình trong 100g celery chỉ có 16kcal. Ngoài ra, nó còn được biết đến là thực phẩm giàu chất xơ.

Theo một số nghiên cứu, phương pháp đơn giản như tăng lượng chất xơ hấp thụ trong thực đơn là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc giảm mỡ bụng.

Dưa leo

Giống như rau cần tây, dưa leo cung cấp chất xơ và có hàm lượng calo ở mức thấp. Dưa leo được tạo thành từ 95% nước, ăn nó sẽ giúp bạn hấp thụ 2L nước mỗi ngày, một phương pháp rất được khuyến khích để giảm cân.

Mùi tây

Mùi tây cũng là một trong những thực phẩm tốt cho sức khỏe, trong 100g mùi tây chứa 3,3g chất xơ.

Quả dứa

Dứa chứa 1 g chất xơ không hòa tan trên 100 g và 50 kcal. Dứa cũng cải thiện hương vị của sinh tố và hoạt động như một chất lợi tiểu, giúp thải chất lỏng trong cơ thể.

Như đã đề cập trước đó, sinh tố giảm mỡ bụng hoạt động tốt nhất khi uống vào lúc bụng đói. Bạn nên uống một lần trên ngày, nhưng điều này sẽ phụ thuộc vào số cân bạn cần giảm. Nếu bạn muốn đốt cháy chất béo, hãy thử sinh tố sau.

Nguyên liệu:

Lê

Quả kiwi

Thạch lựu

Nước cam hoặc nước chanh

Cách làm:

Tất cả các nguyên liệu rửa sạch, bỏ hạt, thái nhỏ và cho vào máy xay nhuyễn. Sau đó, cho thêm nước vào để hoàn thành hỗn hạp. Ngoài ra, bạn có thể thêm nước chanh hoặc nước cam.

Những món sinh tố đơn giản này chứa nhiều chất xơ và có tác dụng lợi tiểu mạnh mẽ. Đây cũng là thức uống hữu ích nếu bạn muốn giảm huyết áp một cách tự nhiên. Nó cũng có thể làm sạch máu và giảm cholesterol.