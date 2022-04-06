Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, sô cô la cũng có những thành phần có lợi để ngăn ngừa ung thư và thành phần chính của nó chính là cacao. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về loại thành phần này nhé!

Cacao, thành phần chính của sô cô la, có bốn thành phần chống oxy hóa và tất cả các thành phần này đều tốt cho việc bảo vệ hệ miễn dịch:

Chất catechin

Chất flavonoid

Chất procyanidin

Hoạt chất resveratrol

Tác dụng chống ung thư của sô cô la

Bảo vệ tế bào và hệ miễn dịch

Ảnh minh họa: Internet

Đây là khi thành phần chống oxy hóa của cacao bắt đầu hoạt động. Những thành phần này bảo vệ cơ thể chống lại oxy hoạt tính, đặc biệt bảo vệ tế bào cơ thể khỏi nguy cơ bị phá hủy.

Sô cô la làm tăng cường hệ thống miễn dịch. Do đó, nó ngăn ngừa hiện tượng lão hóa các tế bào và cơ quan trong cơ thể. Ngoài ra, đặc tính chống ung thư của sô cô la biến thực phẩm thành một hàng rào bảo vệ nhờ các lớp tạo nên tế bào.

Hiệu quả chống ung thư của PetroChina

Epicatechin là một thành phần chống ung thư mạnh mẽ, theo đó, các chuyên gia khẳng định rằng các phân tử này có khả năng chống lại các tế bào ung thư trong cơ thể. Nếu bạn đang tìm một thực phẩm giàu Epicatechin thì rõ ràng đó chính là cacao. Trên thực tế, những thành phần này đều có trong sô cô la.

Thành phần chống oxy hóa của sô cô la đen

Sôcôla được bán ngoài các cửa hàng có nhiều chất chống oxy hóa từ hạt cacao. Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm này sẽ mất nhiều thành phần hữu ích trong quá trình tinh chế và chế tạo. Sô cô la đen là nguồn cung cấp dồi dào catechin, flavonoid, procyanidine và epicatekin.

Tất nhiên, sản phẩm cuối cùng sau khi đã trải qua chế biến sẽ mất đi nhiều thành phần vốn có, nhưng sô cô la đen vẫn chứa nhiều chất chống oxy hóa. Lựa chọn tốt nhất trong số các sản phẩm đó chính là bột cacao.