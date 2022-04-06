5 thực đơn bữa sáng giúp nuôi dưỡng não bộ của bạn

Sống khỏe 06/04/2022 16:59

Nếu bạn ăn một bữa sáng đủ dinh dưỡng, bạn có thể trải qua một ngày với tinh thần thoải mái và làm việc hiệu quả hơn.

Chúng ta đã nghe rất nhiều người nói rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Đây là sự thật vì bữa sáng thúc đẩy quá trình trao đổi chất nên có thể thấy những người ăn sáng thường là những người khỏe mạnh. 

Điều quan trọng ở đây đó chính là phải ăn một bữa sáng lành mạnh giàu chất đạm và ngũ cốc.

Chúng ta hãy tìm hiểu 5 bữa sáng cân bằng trở thành nguồn dinh dưỡng cho não bộ não nhé.

  1. Yến mạch
5 thực đơn bữa sáng giúp nuôi dưỡng não bộ của bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi chúng ta thức dậy, não cần đường tươi hoặc đường glucozo cho máu. Bữa sáng có nhiều thức ăn ngọt có thể làm tăng nhanh chỉ số đường huyết, nhưng sau vài giờ, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi vì lượng đường này.

Giống như ngũ cốc thông thường, yến mạch được hấp thụ chậm rãi vào cơ thể. Thay vì chỉ số đường huyết tăng đột ngột, chỉ số đường trong máu sẽ tăng chậm. Theo nghiên cứu, những đứa trẻ ăn yến mạch vào bữa sáng có thành tích kiểm tra cao hơn 20% so với những đứa trẻ ăn ngũ cốc ngọt. Điều này chứng minh lý thuyết rằng đường huyết ảnh hưởng đến trí nhớ và khả năng tập trung.

  1. Trứng
5 thực đơn bữa sáng giúp nuôi dưỡng não bộ của bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trứng rất phổ biến cho bữa sáng và nó có thể là lựa chọn tốt nhất. Trứng chứa nhiều protein giúp cơ thể có thể hoạt động tiêu hóa và cảm thấy no trong một thời gian dài. Chất đạm này không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn giúp duy trì chỉ số đường huyết phù hợp và tinh thần tỉnh táo.

Lòng trắng bao quanh lòng đỏ trứng là loại protein thuần khiết nhất để hấp thụ vào cơ thể.

  1. Bánh mì nướng ngũ cốc phủ bơ đậu phộng

Bánh mì nướng ngũ cốc phủ bơ đậu phộng không chỉ ngon mà còn mang lại nguồn năng lượng đáng kể cho cơ thể. Bơ đậu phộng chứa protein sẽ làm cho bạn cảm thấy no hơn so với việc ăn một miếng bánh.

Bánh mì nướng ngũ cốc cung cấp thành phần ngũ cốc tốt nhất giúp chỉ số đường huyết được duy trì ở mức thích hợp trong thời gian buổi sáng.

Nếu thêm một lát chuối mỏng, bạn có thể hấp thụ được nguồn vitamin hữu ích giúp cung cấp oxy cho não và kiềm chế căng thẳng.

  1. Sữa chua nướng
5 thực đơn bữa sáng giúp nuôi dưỡng não bộ của bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn yogurt vào bữa sáng không có gì mới mẻ, nhưng sữa chua nướng gần đây đã trở nên phổ biến hơn. Loại sữa chua này không chỉ có nhiều protein gấp đôi so với sữa chua thông thường mà còn đặc hơn và mềm như kem. Chất đạm trong sữa chua nướng làm chúng ta cảm thấy no bụng và có thể trải qua một ngày đầy năng lượng hơn.

Thêm vào đó, sữa chua nướng có ít carbohydrate. Carbohydrate trong bánh rán hoặc bánh mì ngọt sẽ làm giảm nhanh chóng chỉ số đường huyết vào cuối ngày, điều này có thể làm cho tinh thần uể oải hơn..

  1. Dùng món ăn tối cho bữa sáng

Nếu bạn chán ăn cùng một thứ mỗi ngày vào buổi sáng, hãy thử phá vỡ sự đơn điệu bằng cách dùng món ăn tối vào bữa sáng.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là hãy ăn pizza đông lạnh hoặc gà rán nóng. Bạn có thể thử sữa chua nướng và khoai tây rắc hành lá hoặc súp rau củ ấm nóng với một ít ngũ cốc..

Thực tế tính sáng tạo là không có điểm dừng. Bạn có thể tạo ra bất cứ thực đơn dinh dưỡng nào giúp bạn trải qua một ngày vui vẻ hơn!

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