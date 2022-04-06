6 lợi ích 'không thể ngờ tới' nếu bạn ăn dưa chuột mỗi ngày

Sống khỏe 06/04/2022 17:33

Tuy chỉ là một loại rau củ chúng ta vẫn hay ăn hằng ngày nhưng có thể bạn chưa biết những lợi ích tuyệt vời mà dưa leo mang lại cho cơ thể chúng ta.

Dưa leo thuộc họ như bí ngô và dưa hấu. Vì vậy dưa leo cũng giàu nước, có cảm giác tươi mát và mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc cho những người muốn giảm cân. Và thực tế ngoài lý do đó còn những lý do ‘nổi bật’ khiến bạn phải hấp thụ loại thực phẩm này mỗi ngày, hãy cùng tìm hiểu nhé!

Trên hết, có lẽ bạn sẽ tò mò không biết ăn dưa leo hàng ngày có thể nhận được những chất dinh dưỡng tuyệt vời nào.

Một trong số đó chính là nhóm vitamin B. Những vitamin này có vai trò xuất sắc trong việc thúc đẩy sức khỏe của tế bào và hệ thống thần kinh.

Ngoài ra, dưa leo còn cung cấp axit folic, vitamin C, canxi, sắt, magiê, potassium và kẽm.

  1. Tốt cho sức khỏe não bộ

6 lợi ích 'không thể ngờ tới' nếu bạn ăn dưa chuột mỗi ngày - Ảnh 1

Trên hết, dưa leo có chứa thành phần kháng viêm Flavo nên tốt cho sức khỏe của não.

Chức năng chính của thành phần này là tăng cường kết nối các neuron. Vì vậy, dưa leo giúp cải thiện trí nhớ và bảo vệ các tế bào thần kinh khỏi các tổn thương liên quan đến lão hóa.

  1. Là một chất chống viêm tự nhiên

Thêm vào đó, dưa leo làm cho cơ thể chúng ta ‘tươi mát’ bằng nhiều cách.

Thành phần nước trong dưa leo có thể cung cấp dinh dưỡng cho tế bào và kích hoạt nhiều hoạt động trong cơ thể.

Ngoài ra,chiết xuất dưa leo có khả năng giảm đau và nhiễm trùng rất tốt. Lý do là nhờ thành phần ức chế các enzyme được tạo ra khi bị nhiễm trùng bên trong.

  1. Giảm căng thẳng

6 lợi ích 'không thể ngờ tới' nếu bạn ăn dưa chuột mỗi ngày - Ảnh 2

Như đã nhấn mạnh ở trên, dưa leo có nhiều vitamin B thuộc nhóm vitamin tổng hợp, bao gồm vitamin B1, vitamin B5, vitamin B7 (hoặc biotin).

Nhóm vitamin này rất hiệu quả trong việc nới lỏng hệ thống thần kinh và giảm thiểu tác động của căng thẳng và bất an.

Nếu bạn làm nước ép dưa leo cùng với táo hoặc trộn dưa leo cùng dưa hấu, chanh vào uống, nó có thể giúp bạn chống lại căng thẳng một cách tự nhiên.

  1. Tăng cường sức khỏe của hệ tiêu hóa

Dưa leo rất giàu nước và chất xơ, hai yếu tố quan trọng nhất cho sức khỏe của hệ tiêu hóa. Hãy thử tập thói quen ăn salad dưa leo ngon với mè và giấm táo mỗi ngày.

Ngoài ra, dưa leo có thể trở thành một phương pháp điều trị tự nhiên tuyệt vời cho những người bị trào ngược axit trong dạ dày. Loại rau củ ‘ma thuật’ này làm giảm nồng độ axit trong dạ dày. Vì vậy, nó giúp các triệu chứng trào ngược axit trong dạ dày trở nên ít nghiêm trọng hơn.

Cuối cùng, vỏ dưa leo có lượng chất xơ cao nên rất tốt để giải quyết chứng táo bón.

  1. Giúp kiểm soát cân nặng

6 lợi ích 'không thể ngờ tới' nếu bạn ăn dưa chuột mỗi ngày - Ảnh 3

Đây là một trong những hiệu quả được biết đến nhiều nhất của dưa leo. Trên thực tế, dưa leo là yếu tố trọng tâm của hầu hết các liệu pháp giảm cân.

Tuy nhiên, nếu bạn đang nghĩ đến việc giảm cân, việc chỉ tuân theo chế độ ăn kiêng hạn chế không phải là cách tốt nhất.

Dưa leo rất hiệu quả, nhưng không được quên phần còn lại.

Ngoài ra, cần duy trì một chế độ ăn uống cân bằng bao gồm tất cả các yếu tố như protein, carbohydrate, chất béo không bão hòa.

Vì vậy, khi ăn kiêng bạn cần phải sảng tạo. Hãy trộn dưa leo với các loại rau, hạt và trái cây khác để vừa giảm cân bằng phương pháp khỏe mạnh, vừa giúp ngon miệng hơn!

  1. Tốt cho tim mạch

6 lợi ích 'không thể ngờ tới' nếu bạn ăn dưa chuột mỗi ngày - Ảnh 4

Dưa leo chứa rất nhiều kari nên có hiệu quả trong việc điều chỉnh huyết áp. Việc cân bằng tốt giữa kali và muối là rất cần thiết.

Kali hoạt động như chất điện phân nên có lợi cho cơ thể chúng ta, có khả năng điều tiết hoạt động của các tế bạo. Nhờ đó, nó giúp hệ thống thần kinh cơ bắp co lại và tim hoạt động tốt hơn.

 

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