Top 3 loại thịt tốt nhất cho gan mà bạn không thể bỏ qua

Vì tất cả mọi thứ bạn dung nạp vào cơ thể đều phải xử lý qua gan nên cần chọn những thực phẩm sạch, dinh dưỡng, tốt cho gan. Dù các nghiên cứu khoa học thường khuyến cáo nên chọn các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật để giữ cho gan chắc khỏe, bạn vẫn hoàn toàn có thể ăn các loại thịt để bổ sung lượng protein theo nhu cầu cơ thể mà vẫn không gây hại chức năng gan.

Gan có khả năng tái tạo nhu mô bị mất, nếu như khối lượng hao hụt dưới 25% thì gan có thể phục hồi lại hoàn toàn. Gan được tiếp nhận chất dinh dưỡng và hóa chất hấp thu từ hệ tiêu hóa đầu tiên nên có nhiệm vụ như một “nhà máy lọc máu” chính trước khi thức ăn được chuyển hóa thành các dạng khác nhau trong cơ thể.

Sau đây là top 3 loại thịt vừa tốt cho gan, vừa giúp gan khỏe mạnh.

Thịt tốt cho gan là phải ít mỡ và chất béo, chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin B12, sắt, phốt pho. Vì có it dầu mỡ và chất béo, nhiều đạm động vật và ít calo nên những loại thịt này vô cùng có lợi cho sức khỏe của gan.

Thịt bò ức

Ảnh minh họa: Internet

Thịt bò ức có ít chất béo nên tốt cho gan. Ưu điểm của phần ức bò là có ít mỡ và giàu chất xơ, vitamin A, B, sắt, protein hơn so với các phần thịt bò khác.

Ảnh minh họa: Internet

So với các phần như sườn và thăn, thịt bò ức có ít chất béo hơn và có vị thanh nhẹ. Nếu bạn lo lắng về sức khỏe của gan vì lượng cao chất béo có trong thịt bò, bạn nên ăn ức bò.

Thịt lợn thăn

Cứ khoảng 100g thịt lợn ba chỉ có đến 21,5g chất béo. Khi được đưa vào cơ thể, một phần dưỡng chất sẽ được hấp thụ và phần còn lại sẽ chuyễn thành mỡ thừa. Nhưng đối với thịt nạc, hàm lượng Protein trong nó tương đối cao, cứ khoảng 100 gram thịt nạc sẽ có khoảng 29 gram protein và 0,06 gram chất béo. So với thịt heo thông thường hoặc thịt heo mỡ thì số lượng chất béo đã giảm đi rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với người đang mắc gan nhiễm mỡ thì ăn thịt thăn lợn vẫn không ảnh hưởng đến sức khỏe. Thêm thăn lợn chứa nhiều vitamin B12, sắt và phốt pho vào chế độ ăn uống của bạn rất có lợi cho chức năng gan.

Ảnh minh họa: Internet

Thịt gà ức

Có rất nhiều nghiên cứu cũng như dữ liệu cung cấp thông tin về giá trị dinh dưỡng của thịt gà.

Ảnh minh họa: Internet

Theo phân tích thống kê, cứ 1 lạng thịt ức gà sẽ cung cấp cho cơ thể 165 calo cùng 31,02 gam chất đạm. Đây là thực phẩm không chứa tinh bột và chất béo. Do vậy tỉ trọng dinh dưỡng còn lại là nước.

Ảnh minh họa: Internet

Với thành phần chính là protein và nước, ức gà sẽ hỗ trợ tăng cơ và hạn chế sự tích tụ mỡ thừa. Hơn thế nữa chế độ ăn dinh dưỡng này rất được khuyến khích dành cho người mắc bệnh mỡ máu cao và bệnh gan.

Ngoài ra, ức gà còn chứa hàm lượng protein cao. Trong đó, quá trình chuyển hóa protein sẽ tiêu tốn của bạn khá nhiều thời gian. Chính vì thế, món ăn này giúp bạn no lâu và tránh tình trạng đói giữa buổi.

Theo Vitamin Health