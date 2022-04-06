Ngăn ngừa chuột rút cơ khi tập thể dục bằng loại ‘nước này’ thay vì nước lọc đóng chai

Ảnh minh họa

Đầu tiên, chúng ta hãy tìm hiểu lý do tại sao cơ bị chuột rút trong khi tập thể dục. Khi tập thể dục, một lượng lớn nước và chất điện phân sẽ được thải ra ngoài cơ thể thông qua mồ hôi và hơi thở. Do thiếu nước và chất điện phân nên các tế bào cơ bắp bị thiếu oxy, và các chất gây mệt mỏi như axit lactic tích tụ lại gây hiện tượng chuột rút. Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta thiếu các chất điện phân như natri, kali và magiê. Khi tập thể dục vào mùa hè nóng nực, chúng ta sẽ bị đổ nhiều mồ hôi hơn, vì vậy tình trạng chuột rút xảy ra thường xuyên hơn.

Ảnh minh họa

Nếu bạn uống đồ uống có chứa ion, bạn có thể ngăn ngừa tình trạng chuột rút bằng cách bổ sung chất điện phân bị mất khi chúng ta đổ mồ hôi.