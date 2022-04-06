Ngăn ngừa chuột rút cơ khi tập thể dục bằng loại ‘nước này’ thay vì nước lọc đóng chai

Nếu bạn tập thể dục đột ngột hoặc tập thể dục quá sức mà không khởi động trước, bạn có thể bị co giật các cơ thường được gọi là "bị chuột rút". Uống đồ uống có chứa ion có thể ngăn ngừa điều này.
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Đầu tiên, chúng ta hãy tìm hiểu lý do tại sao cơ bị chuột rút trong khi tập thể dục. Khi tập thể dục, một lượng lớn nước và chất điện phân sẽ được thải ra ngoài cơ thể thông qua mồ hôi và hơi thở. Do thiếu nước và chất điện phân nên các tế bào cơ bắp bị thiếu oxy, và các chất gây mệt mỏi như axit lactic tích tụ lại gây hiện tượng chuột rút. Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta thiếu các chất điện phân như natri, kali và magiê. Khi tập thể dục vào mùa hè nóng nực, chúng ta sẽ bị đổ nhiều mồ hôi hơn, vì vậy tình trạng chuột rút xảy ra thường xuyên hơn.
Nếu bạn uống đồ uống có chứa ion, bạn có thể ngăn ngừa tình trạng chuột rút bằng cách bổ sung chất điện phân bị mất khi chúng ta đổ mồ hôi.
Trên thực tế, kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu tại Đại học Ediscowan ở Úc được đăng trên tạp chí Thể thao và Dinh dưỡng Quốc tế cho thấy uống đồ uống có chứa ion thay vì nước lọc có thể ngăn ngừa tình trạng chuột rút. Nhóm nghiên cứu đã gây ra tình trạng chuột rút bằng cách kích thích điện ở bắp chân của 10 người đàn ông tập thể dục trong 40~60 phút. Kết quả là, tình trạng chuột rút xảy ra nhiều hơn khi tần suất kích thích điện thấp, nhưng đồ uống có chứa ion sẽ làm tăng kích thích điện.
Nhóm nghiên cứu cho biết: "Kết quả nghiên cứu lần này đã khẳng định rằng uống đồ uống có chứa ion trong hoặc sau khi tập thể dục có hiệu quả trong việc ngăn ngừa tình trạng chuột rút hơn là nước lọc. Chúng tôi dự định sẽ nghiên cứu sâu hơn về lượng điện phân tối ưu để ngăn ngừa chuột rút".
Mặt khác, nếu tình trạng co rút thường xuyên xảy ra và lặp đi lặp lại, nguyên nhân có thể là các bạn đang mắc các bệnh lý khác như động mạch cung cấp máu bị thu hẹp. Khi đó bạn nên tìm bác sĩ chuyên khoa để điều trị.