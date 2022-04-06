4 dấu hiệu cho thấy hệ thống miễn dịch bị suy yếu

Chúng ta hãy cùng xem 4 tín hiệu cảnh báo có thể cho biết khả năng miễn dịch của bạn có bị suy yếu hay không, do các nhà nghiên cứu miễn dịch học đã giới thiệu trên đài truyền hình CNBC của Mỹ.

Mặc dù không có một xét nghiệm nào có thể xác định chính xác khả năng miễn dịch của bạn yếu hay mạnh, nhưng nếu quan sát kỹ đến những tín hiệu cơ thể gửi đến bạn, thì bạn có thể thấy đã đến lúc phải tăng cường khả năng miễn dịch.

Hầu hết cảm cúm sẽ thuyên giảm trong vòng một tuần. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn tiếp tục bị cảm cúm kèm theo các triệu chứng kéo dài trong vài tuần, hoặc thường xuyên bị ngộ độc thực phẩm, điều đó có thể là do hệ thống miễn dịch bẩm sinh của bạn phản ứng chậm.

1. Bị bệnh thường xuyên và mất nhiều thời gian hơn bình thường để hồi phục

Hệ thống miễn dịch bẩm sinh bao gồm các hàng rào ngăn chặn các chất độc hại xâm nhập vào cơ thể, vì vậy bạn có thể coi đây là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại mọi sự xâm nhập và tổn thương.

Phản xạ ở đây là ho, đây là phản ứng của cơ thể để đẩy các chất lạ ra khỏi cơ thể thông qua ho, tạo ra chất nhầy giúp bắt các vi khuẩn hoặc các phân tử nhỏ, sau đó tống chúng ra khỏi cơ thể, và axit dạ dày giúp tiêu diệt vi sinh vật xâm nhập vào cơ thể thông qua thức ăn hoặc nước.

2. Bị căng thẳng mãn tính

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Cũng có ‘căng thẳng’ có lợi cho khả năng miễn dịch và sức khỏe tổng thể của bạn. Ví dụ, các yếu tố gây căng thẳng đột ngột như kẹt xe, lúc này cơ thể chúng ta sẽ tăng cường cơ chế bảo vệ tức thời. Điều này thực sự giúp tăng cường khả nămg miễn dịch trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, trong trường hợp căng thẳng mãn tính, sẽ gây ra rối loạn kiểm soát miễn dịch hoặc ức chế miễn dịch, làm tăng nguy cơ lây nhiễm và làm giảm khả năng khỏi bệnh.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, căng thẳng thường xuyên có thể làm trầm trọng thêm các bệnh tự miễn dịch như viêm khớp dạng thấp và viêm loét đại tràng và làm trầm trọng thêm các phản ứng dị ứng như chàm hoặc hen suyễn.

3. Môi thường bị nổi mụn nhọt và bệnh zona (giời leo) xuất hiện ở độ tuổi trẻ

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Cả hai loại virus gây bệnh gây herpes labialis và herpes zoster đều thuộc họ virus herpes. Một khi bị nhiễm virus herpes, virus sẽ tiến vào trạng thái nghỉ ngơi trong cơ thể, nhưng một khi bạn bị căng thẳng hoặc khả năng miễn dịch bị yếu đi, virus sẽ được nhân bản và tái hoạt động trở lại. Do đó, nếu bạn thường xuyên bị nổi mụ nhọt ở môi hoặc bị giời leo, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn nên tăng cường khả năng miễn dịch của mình.

4. Uống thuốc làm suy yếu phản ứng miễn dịch

Nhiều loại thuốc chính được sử dụng trong hoá trị chống ung thư là thuốc ức chế miễn dịch. Tương tự Corticosteroid, đây một loại thuốc phổ biến được sử dụng để điều trị các bệnh dị ứng, hen suyễn và các bệnh viêm nhiễm khác. Ngay cả tiền sử dùng thuốc kháng sinh thường xuyên cũng có thể làm tổn hại đến sự đa dạng của vi sinh vật trong đường ruột và có thể trực tiếp làm suy giảm phản ứng miễn dịch.