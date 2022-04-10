Bạn có đang ăn nho nhả hạt? Đọc ngay những lợi ích sau của hạt nho để thay đổi thói quen 'sai lầm' này

Nhiều công ty trong lĩnh vực mỹ phẩm và dược phẩm đang sử dụng loại hạt này để sản xuất các phương thuốc tự nhiên có thể điều trị nhiều loại bệnh khác nhau.

Nhiều người thích ăn nho nhả hạt gì hương vị của nó không quá ngon, nhưng thật ra người ta khuyên bạn nên ăn cả hạt nho. Hạt nho chứa rất nhiều chất dinh dưỡng , vì vậy nếu vứt chúng đi thì ta sẽ bỏ lỡ cơ hội nhận được chất dinh dưỡng.

Nếu bạn có thói quen nhả hạt nho khi ăn, hãy đọc bài viết này để hiểu về lý do tại sao bạn nên ăn hạt nho.

Hạt nho chứa nhiều thành phần gọi là proanthocyanidine và tocopherol, được coi là chất chống oxy hóa có hiệu quả bảo vệ cơ thể khỏi các vấn đề có thể phát sinh bởi các gốc tự do.

Hạt nho cũng chứa nhiều vitamin C và beta-carotene, chống lại nhiều yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Giúp thanh lọc máu

Thành phần dinh dưỡng và chất chống oxy hóa trong hạt nho giúp làm sạch máu bằng cách thải ra các chất cặn bã tích tụ trong máu như thuốc và các chất độc hại khác.

Vậy nên, hạt nho tốt cho những người có nguy cơ mắc bệnh tim vì nó thúc đẩy lưu thông máu và ngăn ngừa hình thành cục máu đông.

Ngăn ngừa béo phì và ung thư

Tạp chí Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng Quốc tế (International Journal of Food Science and Nutrition) đã đưa ra kết quả nghiên cứu rằng việc hấp thụ dầu nho làm giảm khả năng kháng insulin trong cơ thể của phụ nữ thừa cân hoặc béo phì.

Ngoài ra, vì chứa nhiều chất chống oxy hóa nên hạt nho được giới thiệu cho những người muốn điều trị ung thư vú, ung thư da và ung thư đại tràng. Nó điều trị các vấn đề có thể xuất hiện bởi các gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương tế bào là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh khác nhau.

Giảm các vấn đề có thể phát sinh do hút thuốc

Cả người hút thuốc và người không hút thuốc đều có thể hưởng lợi từ những lợi ích dinh dưỡng của hạt nho. Nó làm giảm các tác hại có thể gây ra bởi chất độc, làm sạch máu và thải ra chất cặn bã, duy trì sức khỏe tổng thể và bảo vệ cơ thể.

Có hiệu quả kháng khuẩn & viêm nhiễm

Thành phần kháng khuẩn ức chế sự phát triển của vi sinh vật, điều trị và ngăn ngừa các loại nhiễm trùng khác nhau.

Nó cũng có hiệu quả khử trùng, làm giảm các triệu chứng do các bệnh sau gây nên:

Viêm khớp

Viêm da

Vết loét

Chứng viêm xoang

Nhiễm trùng đường tiết niệu

Ngăn ngừa lão hóa

Một trong những hiệu quả chính của hạt nho xuất phát từ thành phần chống oxy hóa OPC ức chế hoạt động của tế bào ác tính, ngăn ngừa lão hóa da, cơ quan, tế bào và mô.

Nếu bạn ăn hạt nho một cách đều đặn thì có thể tránh được tình trạng lão hóa sớm của da, giúp duy trì trạng thái không có nếp nhăn, chảy xệ.

Bảo vệ phổi

Hạt nho có hiệu quả kháng khuẩn và kháng histamine, giúp loại bỏ dị ứng, bảo vệ phổi và ngăn ngừa nhiễm trùng là yếu tố gây tổn hại đến cơ quan trong cơ thể.

Ngoài ra, nó còn tăng cường khả năng miễn dịch và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến cảm cúm và hô hấp.