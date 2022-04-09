4 tín hiệu 'ét ô ét' cơ thể đang cố gắng cảnh báo mà bạn không nên bỏ qua

Sau đây là những triệu chứng cơ thể đang 'báo động' mà chúng ta không được bỏ qua.

Đau là một cơ chế phòng thủ. Cơ thể chúng ta sử dụng nỗi đau để thu hút sự chú ý của chúng ta, nó cho chúng ta biết có điều gì đó không ổn đang diễn ra bên trong cơ thể.

Nếu cơn đau này kèm theo khó thở hoặc tim đập mạnh, đây có thể là triệu chứng ban đầu của bệnh tim. Cơn đau này có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong ngày.

Nếu cơn đau chỉ giới hạn ở phần bên trái ngực, điều này có thể là dấu hiệu của bệnh tim. Tuy nhiên, nếu cơn đau xảy ra ở ngực phải, có thể có nhiều lý do như chứng thắt ngực, phình động mạch ngực và hen suyễn,…

Hãy chú ý đến những cơn đau liên quan đến trái tim của bạn. Thêm vào đó, nó có thể xuất hiện thêm các cơn đau ở cổ, cánh tay trái, bụng và kèm theo cảm giác buồn nôn và chóng mặt.

Đau khớp

Nhiều người tin rằng cơn đau khớp vốn là chuyện bình thường bởi vì đây là triệu chứng thường xuất hiện ở người cao tuổi.

Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân khác có thể gây ra cơn đau như:

Sốt thấp khớp

Viêm gan

Cảm cúm phổ biến

Gút

Viêm khớp

Đau đầu dữ dội

Đau đầu có thể phát sinh do mệt mỏi hoặc do có quá nhiều chuyện căng thẳng. Thông thường, bạn sẽ lựa chọn uống thuốc giảm đau và đi ngủ để quên đi cơn đau này,

Tuy nhiên, cần phải chú ý bởi vì đau đầu này có thể là triệu chứng của bệnh phình động mạch não.

Trước khi cơn đau trở thành bệnh, nó thường đi kèm với một số triệu chứng như buồn nôn, nhạy cảm với ánh sáng, âm thanh, nhìn thấy quầng sáng,…

Nếu tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn, nó có thể chảy máu và gây ra đột quỵ. Vậy nên khi cơn đau đầu kéo dài không kết thúc, bạn cần chú ý đi khám bác sĩ để phòng ngừa những trường hợp xấu nhất.

Đau bụng dưới

Nếu cơn đau bắt đầu từ bên dưới bụng phải thì có thể là viêm ruột thừa. Một trong những triệu chứng phổ biến của viêm ruột thừa là co thắt cơ bắp bắt đầu từ rốn và lan đến chân.

Đối với phụ nữ, đau bụng có thể là triệu chứng của u nang buồng trứng. Cơn đau có thể xảy ra ở cả bên phải và bên trái. Khi buồng trứng chứa đầy dịch, cơn đau trở nên nghiêm trọng đến mức không thể chịu đựng được, cần phải tiến hành hút bớt dịch để máu đến buồng trứng càng sớm càng tốt.