5 bài tập thở giúp bạn ngủ ngon, giải tỏa stress hiệu quả

Sức khỏe 16/04/2022 23:21

Rối loạn giấc ngủ có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, có nhiều kỹ thuật và phương pháp để giải quyết vấn đề này. Chúng ta hãy cùng xem qua các bài tập thở để đem đến cho bạn một giấc ngủ ngon hơn nhé.  

Hít thở thúc đẩy quá trình an thần, cung cấp oxy, chuẩn bị cho cơ thể và tâm hồn một giấc ngủ ngon.

Một số bài tập sau đây có thể giúp bạn đối phó với căng thẳng trong các hoạt động hàng ngày. Tất cả những gì bạn phải làm là hít thở trong vài phút, thư giãn, cung cấp oxy cho cơ thể và não của bạn.

Thở bụng

5 bài tập thở giúp bạn ngủ ngon, giải tỏa stress hiệu quả - Ảnh 1

Phương pháp được các chuyên gia về bài tập hô hấp khuyên dùng nhất là thở bằng cơ hoành hoặc thở bằng bụng. Nó cải thiện sự trao đổi chất và giảm căng thẳng. Ngoài ra, nó còn có lợi cho hệ miễn dịch, tiêu hóa, quan hệ tình dục, hoạt động sinh sản và giúp tăng cường cơ bắp.

Con người đã quen với việc thở bằng phần trên của phổi. Tuy nhiên, nếu bạn mang không khí vào bụng, bạn có thể cảm nhận cơ thể của mình và nhận thức rõ hơn về hiện tại.

Bạn có thể thực hiện thở bằng bụng khi ngồi thẳng hoặc nằm thẳng lưng. Đặt một tay lên ngực và tay kia lên bụng, hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Điều quan trọng là ngực không di chuyển và phần bụng phồng lên.

Phương pháp thở này là một cách tuyệt vời để loại bỏ căng thẳng liên quan đến công việc. Chỉ cần thở bụng ba lần trong khi thư giãn vai, cổ và trán là đủ để tâm trạng bạn trở nên tốt hơn.

Tập trung vào hơi thở

Thực hiện ở trạng thái thư giãn, bạn phải tập trung vào không khí vào và ra ở phổi.

5 bài tập thở giúp bạn ngủ ngon, giải tỏa stress hiệu quả - Ảnh 2

Cách thực hiện:

Nằm ngửa trên sàn, tập trung vào nhịp thở và hít sâu bằng mũi. Giữ hơi thở của bạn trong 3 giây và thở ra bằng miệng. Lặp lại bài tập này 8 lần, nghỉ 5 phút giữa các bài tập.

Thở hộp

5 bài tập thở giúp bạn ngủ ngon, giải tỏa stress hiệu quả - Ảnh 3

Đó là phương pháp hít thở bằng mũi và đếm đến 4. Giữ hơi thở của bạn trong 4 giây và thở ra trong 4 giây nữa. Nín thở một lần nữa, đếm đến 4 và lặp lại quá trình này 8 lần.

Thở 4-7-8 

5 bài tập thở giúp bạn ngủ ngon, giải tỏa stress hiệu quả - Ảnh 4

Tiến sĩ Andrew Weil - một chuyên gia về giấc ngủ rất nổi tiếng người Mỹ đã sáng tạo ra một phương pháp có thể giúp bạn ngủ cực nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút.

Ông gọi nó là phương pháp 4-7-8. Cụ thể, phương pháp này gồm 5 bước sau:

  1. Thở ra, hoặc thổi hơi ra hoàn toàn bằng miệng. Lưu ý: phải thở mạnh, tạo thành tiếng. Đầu lưỡi đặt đằng sau răng hàm trên.
  2. Đóng miệng, hít nhẹ nhàng bằng miệng, đếm thầm trong đầu đến 4.
  3. Nín thở, đếm đến 7.
  4. Lại thở mạnh ra thành tiếng, đếm đến 8.
  5. Đóng miệng, hít nhẹ nhàng, lặp lại toàn bộ quá trình thêm 3 lần nữa.

Hô hấp tương hỗ

Đầu tiên, gác chéo chân và đặt tay trái lên đầu gối. Tất cả không khí còn lại trong phổi và bụng được thải ra hoàn toàn. Dùng ngón cái phải che lỗ mũi phải và hít vào bên trái.

Sau đó mở lỗ mũi phải và thở ra. Thay phiên nhau trong 5 phút và thở ra bằng lỗ mũi trái để kết thúc.

Cảnh báo: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn thức ăn chưa được nấu chín?

Cảnh báo: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn thức ăn chưa được nấu chín?

Một số thực phẩm có nguy cơ ô nhiễm cao vậy nên điều quan trọng là phải nấu chín thức ăn đúng cách để tránh tình trạng bị ngộ độc thực phẩm. Đọc bài viết này để tìm hiểu về sự nguy hiểm và những lưu ý cần xem xét khi ăn thực phẩm chưa được nấu chín.

Xem thêm
Từ khóa:   cách thở bí quyết sống khỏe đẹp bí quyết ngủ ngon

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 2 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 4 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 5 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 5 giờ 35 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 6 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm