5 bài tập thở giúp bạn ngủ ngon, giải tỏa stress hiệu quả

Một số bài tập sau đây có thể giúp bạn đối phó với căng thẳng trong các hoạt động hàng ngày. Tất cả những gì bạn phải làm là hít thở trong vài phút, thư giãn, cung cấp oxy cho cơ thể và não của bạn.

Hít thở thúc đẩy quá trình an thần, cung cấp oxy, chuẩn bị cho cơ thể và tâm hồn một giấc ngủ ngon.

Phương pháp được các chuyên gia về bài tập hô hấp khuyên dùng nhất là thở bằng cơ hoành hoặc thở bằng bụng. Nó cải thiện sự trao đổi chất và giảm căng thẳng. Ngoài ra, nó còn có lợi cho hệ miễn dịch, tiêu hóa, quan hệ tình dục, hoạt động sinh sản và giúp tăng cường cơ bắp.

Con người đã quen với việc thở bằng phần trên của phổi. Tuy nhiên, nếu bạn mang không khí vào bụng, bạn có thể cảm nhận cơ thể của mình và nhận thức rõ hơn về hiện tại.

Bạn có thể thực hiện thở bằng bụng khi ngồi thẳng hoặc nằm thẳng lưng. Đặt một tay lên ngực và tay kia lên bụng, hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Điều quan trọng là ngực không di chuyển và phần bụng phồng lên.

Phương pháp thở này là một cách tuyệt vời để loại bỏ căng thẳng liên quan đến công việc. Chỉ cần thở bụng ba lần trong khi thư giãn vai, cổ và trán là đủ để tâm trạng bạn trở nên tốt hơn.

Tập trung vào hơi thở

Thực hiện ở trạng thái thư giãn, bạn phải tập trung vào không khí vào và ra ở phổi.

Cách thực hiện:

Nằm ngửa trên sàn, tập trung vào nhịp thở và hít sâu bằng mũi. Giữ hơi thở của bạn trong 3 giây và thở ra bằng miệng. Lặp lại bài tập này 8 lần, nghỉ 5 phút giữa các bài tập.

Thở hộp

Đó là phương pháp hít thở bằng mũi và đếm đến 4. Giữ hơi thở của bạn trong 4 giây và thở ra trong 4 giây nữa. Nín thở một lần nữa, đếm đến 4 và lặp lại quá trình này 8 lần.

Thở 4-7-8

Tiến sĩ Andrew Weil - một chuyên gia về giấc ngủ rất nổi tiếng người Mỹ đã sáng tạo ra một phương pháp có thể giúp bạn ngủ cực nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút.

Ông gọi nó là phương pháp 4-7-8. Cụ thể, phương pháp này gồm 5 bước sau:

Thở ra, hoặc thổi hơi ra hoàn toàn bằng miệng. Lưu ý: phải thở mạnh, tạo thành tiếng. Đầu lưỡi đặt đằng sau răng hàm trên. Đóng miệng, hít nhẹ nhàng bằng miệng, đếm thầm trong đầu đến 4. Nín thở, đếm đến 7. Lại thở mạnh ra thành tiếng, đếm đến 8. Đóng miệng, hít nhẹ nhàng, lặp lại toàn bộ quá trình thêm 3 lần nữa.

Hô hấp tương hỗ

Đầu tiên, gác chéo chân và đặt tay trái lên đầu gối. Tất cả không khí còn lại trong phổi và bụng được thải ra hoàn toàn. Dùng ngón cái phải che lỗ mũi phải và hít vào bên trái.

Sau đó mở lỗ mũi phải và thở ra. Thay phiên nhau trong 5 phút và thở ra bằng lỗ mũi trái để kết thúc.