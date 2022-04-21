6 lợi ích tuyệt vời của việc đi bộ mỗi ngày

Sức khỏe 21/04/2022 08:09

Với những ai không thích phải vận động mạnh thì những môn như gym, bơi lội hay cầu lông… sẽ không phải là lựa chọn thích hợp. Tuy nhiên, việc đi bộ sẽ là gợi ý mà bạn nên cân nhắc để đảm bảo đủ lợi ích sức khỏe.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

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Đi bộ cải thiện sức khỏe tim mạch đáng kinh ngạc vì đây là một hoạt động giúp cải thiện lưu thông máu và giúp đốt cháy calo.

Đi bộ hàng ngày 30 phút sẽ làm tăng nhịp tim của bạn. Nhịp tim càng cao thì sự lưu thông máu trong cơ thể càng tốt. Đi bộ nhanh cũng có thể giúp giảm nguy cơ huyết áp cao, cholesterol cao, giúp ích cho việc ngăn ngừa các bệnh tim mạch.

Giảm Cân

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Giống như tất cả các bài tập thể dục nhịp điệu, đi bộ là một cách tuyệt vời để đốt cháy calo và ngăn ngừa thừa cân hoặc béo phì.

Một nghiên cứu cho thấy rằng những phụ nữ thừa cân đi bộ từ 50-70 phút ba lần một tuần trong 12 tuần sẽ giảm được 1,1 inch vòng eo và giảm 1,5% lượng mỡ trong cơ thể.

Làm săn chắc chân và mông

Đi bôk giúp tăng cường sức mạnh cho chân và mông của bạn. Khi các cơ của phần dưới cơ thể được tăng cường, bắp chân và gân cơ tứ đầu trở nên khỏe hơn theo thời gian.

Giúp xương khỏe mạnh

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  • Ngăn ngừa tình trạng mất mật độ xương, một nguyên nhân chính gây loãng xương .
  • Ngăn ngừa các bệnh mãn tính như viêm xương khớp đồng thời giảm viêm mô.
  • Khi bạn đi bộ ngoài trời vào ban ngày, việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời sẽ làm tăng mức vitamin D, giúp cơ thể tổng hợp canxi tốt hơn.

Cải thiện tình trạng giãn tĩnh mạch

Giãn tĩnh mạch là những tĩnh mạch lớn, thường xuất hiện ở chân và bàn chân và thường có màu xanh và tím sẫm. Đi bộ nhanh thường xuyên làm co các cơ giúp tĩnh mạch của bạn lưu thông máu, do đó củng cố và duy trì cơ chân, giúp tăng cường lưu lượng máu khỏe mạnh ở chân.

Giảm lo lắng và căng thẳng

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Tập thể dục vừa phải là một thói quen lành mạnh có thể giúp cải thiện sức khỏe cảm xúc của bạn. Điều này sẽ làm giảm số lần lo lắng và căng thẳng.

Khi bạn đi bộ, serotonin và endorphin được giải phóng vào máu, giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn. Giúp tối ưu hóa quá trình oxy hóa của não, rất hiệu quả trong viễn chống lại những tác động tiêu cực của stress oxy hóa, có liên quan đến trầm cảm và cáu kỉnh.

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