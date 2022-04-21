Lợi ích bất ngờ của việc ăn sữa chua vào buổi sáng không phải ai cũng biết

Sức khỏe 21/04/2022 08:08

Ăn sữa chua vào bữa sáng sẽ cung cấp cho bạn năng lượng cần thiết để bắt đầu một ngày mới. Hãy cùng đọc bài viết này để điểm qua một số lợi ích tuyệt vời mà sữa chua đem lại nhé!  

 

Sữa chua hay Yogurt là một chế phẩm sữa được sản xuất bằng cách cho vi khuẩn lên men sữa. Sữa lên men thành sữa chua do vi khuẩn lactic và hiện tượng này gọi là lên men lactic. Sữa chua có vị sánh, sệt do vi khuẩn lactic đã biến dịch trong sữa thành dịch chứa nhiều axit lactic.

Tiêu thụ sữa chua có thể giúp tăng cường hệ vi khuẩn đường ruột của bạn và ngăn ngừa một số bệnh. Ngoài ra, sữa chua cung cấp năng lượng giúp tăng năng suất thể chất và tinh thần, giúp quản lý sức khỏe của xương và lượng cơ bắp trên cơ thể.

Sau đây là những lợi ích tuyệt vời của việc ăn sữa chua vào bữa sáng:

Điều chỉnh hệ vi khuẩn đường ruột

Lợi ích bất ngờ của việc ăn sữa chua vào buổi sáng không phải ai cũng biết - Ảnh 1

Sữa chua tự nhiên với hàm lượng probiotics cao có thể giúp tái cân bằng hệ vi sinh vật sống trong ruột, do đó tăng cường chức năng miễn dịch và giảm nguy cơ phát triển các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa.

Ngăn ngừa viêm loét dạ dày

Lợi ích bất ngờ của việc ăn sữa chua vào buổi sáng không phải ai cũng biết - Ảnh 2

Các axit tự nhiên có trong sữa chua giúp trung hòa axit tác động lên thành dạ dày . Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí , ăn sữa chua thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ phát triển viêm loét dạ dày và nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori.

Ngăn ngừa béo phì

Lợi ích bất ngờ của việc ăn sữa chua vào buổi sáng không phải ai cũng biết - Ảnh 3

Sữa chua có chứa chất béo, nhưng nếu tiêu thụ điều độ, nó có thể giúp ngăn ngừa béo phì và các bệnh chuyển hóa. Đừng quên rằng những thực phẩm này chứa axit amin và chất xơ tự nhiên giúp giảm cảm giác thèm ăn và tối ưu hóa việc tiêu hao năng lượng.

Bảo vệ xương chắc khỏe

Vitamin D trong sữa chua giúp bảo vệ xương bằng cách cải thiện khả năng hấp thụ canxi. Ngoài ra, hàm lượng canxi và magiê trong sữa chua có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề như mất mật độ xương và viêm nhiễm.

Giảm huyết áp cao

Lợi ích bất ngờ của việc ăn sữa chua vào buổi sáng không phải ai cũng biết - Ảnh 4

Việc tiêu thụ nhiều muối có thể dẫn đến tăng huyết áp và các vấn đề về thận. May mắn thay, kali trong sữa chua có khả năng thải lượng natri dư thừa ra ngoài cơ thể, từ đó giúp giảm huyết áp và thúc đẩy một trái tim khỏe mạnh.

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