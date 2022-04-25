Những động tác yoga ‘thần kỳ’ giúp chị em giảm cơn đau bụng kinh trong ngày ĐÈN ĐỎ

Còn được gọi là tư thế đứa trẻ, thực hiện bài tập này giúp cơ bụng của bạn được thư giãn, khi đó bạn sẽ không còn cảm giác đau bụng kinh nữa.

Nằm ngửa trên giường và bắt chéo chân.

Kéo chân chéo qua ngực sau đó quay sang hướng ngược lại.

Mở rộng vòng tay.

Thay đổi từ từ sang hướng ngược lại.

Dhanurasana

Còn được gọi là tư thế cánh cung, ngoài việc giảm đau bụng kinh, bài tập yoga này còn giúp căng cơ bụng vô cùng hiệu quả.

Nằm ngửa, duỗi thẳng chân.

Nâng cao xương chậu và sau đó nâng cao chân, càng cao càng tốt.

Mở rộng cánh tay ra phía sau và dùng tay nắm lấy bắp chân của bạn.

Ngẩng đầu lên..

Hít thở chậm vài nhịp, sau đó trở lại vị trí ban đầu.

Supta virasana

Cách thực hiện:

Quỳ đầu gối trên gối hoặc thảm.

Từ từ nằm ngửa ra sau sao cho lưng tựa hoàn toàn vào đệm.

Cánh tay mở rộng sang hai bên cơ thể.

Supta baddha konasana

Hay còn gọi là tư thế góc cố định, tư thế này giúp giảm đau lưng và đau dây thần kinh tọa.

Cách thực hiện:

Bắt đầu với tư thế nằm ngửa, gập đầu gối và đặt lòng bàn chân trên thảm

Mở đầu gối sang hai bên, đưa hai lòng bàn chân chạm vào nhau.

Bạn có thể đặt hai cánh tay ở bất kỳ vị trí nào miễn là bạn thấy thoải mái. Có thể giơ ngang sang hai bên để cơ thể tạo thành hình chữ T, giơ thẳng lên cao, thả lỏng dọc theo 2 bên cơ thể hoặc đặt trên đùi.

Giữ tư thế vài phút, đồng thời hít thở đều

Tư thế chim bồ câu

Đây là một tư thế tuyệt vời khi bạn bị đau bụng kinh dữ dội.

Chân trái duỗi thẳng về sau. Hai tay đặt hai bên cơ thể, với lòng bàn tay úp, các ngón tay hướng ra ngoài.

Cố gắng giữ hai chân song song một đường thẳng trên sàn nhà, Giữ hông vuông và hướng về phía trước, đầu và ngực ngước lên cao, hít thở và thư giản.

Tư thế con lạc đà

Bài tập này giúp vận chuyển lưu lượng máu đến tử cung, làm giảm đau bụng kinh rất hiệu quả.

Cách thực hiện: