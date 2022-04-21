Những 'đại kỵ' khi ăn gừng không phải ai cũng biết

Sức khỏe 21/04/2022 08:07

Gừng không chỉ là gia vị được yêu thích mà còn là một vị thuốc trong đông y, nhiều công dụng cho sức khỏe. Tuy nhiên, rất nhiều người đã mắc sai lầm khi sử dụng gừng trong ăn uống cũng như làm thuốc chữa bệnh.  

Gừng, giống như các loại rau củ khác, có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong y học cổ truyền phương Đông từ 2.000 năm trước, gừng đã được sử dụng như một phương thuốc chữa đau dạ dày, tiêu chảy, buồn nôn, đau nửa đầu và viêm khớp. Ngoài ra, gừng có thể được tiêu thụ ở dạng khô hoặc tươi bằng cách đun sôi trà, hoặc dưới dạng chiết xuất.

Tuy nhiên, hãy đọc những tình huống sau để khi dùng gừng tránh làm hại sức khỏe:

Khi dùng thuốc chống đông máu

Những 'đại kỵ' khi ăn gừng không phải ai cũng biết - Ảnh 1

Nói chung, thuốc chống đông máu như warfarin, heparin và rivaroxaban được kê đơn để ngăn ngừa cục máu đông.

Nếu bạn đang dùng thuốc chống đông máu theo khuyến cáo của bác sĩ, bạn nên tránh dùng gừng. Gừng có tác dụng tương tự như các loại thuốc này, nó có thể làm chậm quá trình đông máu.

Theo một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí , gừng ức chế sự kết tập tiểu cầu. Mặt khác, nếu dùng chung với warfarin hoặc thuốc làm loãng máu, sự tương tác có thể xảy ra. Do đó, dùng chung gừng với những vị thuốc này sẽ làm tăng khả năng bị bầm tím hoặc chảy máu.

Khi mang thai

Có nhiều ý kiến ​​khác nhau liên quan đến việc tiêu thụ gừng khi mang thai. Một số nghiên cứu cho rằng gừng có thể gây rối loạn nội tiết tố, dẫn đến chuyển dạ sớm. Trong khi đó, một số nghiên cứu cho rằng gừng có thể giúp giảm bớt các triệu chứng ốm nghén của nhiều bà bầu trong giai đoạn đầu của thai kỳ.

Vì vậy, tốt hơn hết là nếu bạn muốn dùng gừng khi đang mang thai, hãy hỏi ý kiến của bác sĩ trước.

Cao huyết áp

Trên thực tế, gừng có thể làm giảm huyết áp tâm thu lên đến 6 mmHg và huyết áp tâm trương lên đến 2 mmHg. Nó cũng có ảnh hưởng lớn hơn đối với những người dưới 50 tuổi.

Mặt khác, một số thuốc hạ huyết áp có tác động đến đường dẫn canxi của cơ trơn mạch máu. Do đó, nếu bạn dùng gừng trong khi đang dùng thuốc hạ huyết áp, nó có thể làm tăng tác dụng và giảm huyết áp hơn bạn nghĩ. Nếu bạn đang được điều trị huyết áp cao, tốt nhất là không nên ăn gừng.

Bệnh tiểu đường

Những 'đại kỵ' khi ăn gừng không phải ai cũng biết - Ảnh 2

Trên thực tế, gừng là thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp và không gây ra sự thay đổi đáng kể về lượng đường trong máu nên không gây ra các vấn đề về bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, cần tránh khi bệnh nhân đang tiêm insulin.

Nếu bạn bị tiểu đường, hãy hỏi bác sĩ xem bạn có thể điều chỉnh liều lượng thuốc bằng cách dùng gừng hay không.

Khi thiếu cân

Gừng là một thực phẩm tuyệt vời để giảm cân. Hoạt động như một chất ngăn chặn sự thèm ăn, nó có thể đẩy nhanh quá trình tiêu hóa và loại bỏ chất béo dư thừa. Do đó, nếu bạn đang thiếu cân hoặc muốn tăng cơ, bạn nên tránh dùng gừng.

Các vấn đề về tim

Những 'đại kỵ' khi ăn gừng không phải ai cũng biết - Ảnh 3

Dùng gừng ở mức độ vừa phải có thể giúp làm thông các mạch máu bị tắc .

Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều gừng có thể gây tác dụng ngược. Bạn nên tiêu thụ gừng trong tối đa 4 ngày và sau đó nghỉ ngơi trong một tuần. Tất nhiên, nếu bạn định dùng nó thường xuyên, trước tiên bạn nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ.

5 bài tập thở giúp bạn ngủ ngon, giải tỏa stress hiệu quả

5 bài tập thở giúp bạn ngủ ngon, giải tỏa stress hiệu quả

Rối loạn giấc ngủ có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, có nhiều kỹ thuật và phương pháp để giải quyết vấn đề này. Chúng ta hãy cùng xem qua các bài tập thở để đem đến cho bạn một giấc ngủ ngon hơn nhé.  

Xem thêm
Từ khóa:   gừng lưu ý khi dùng gừng bảo vệ sức khỏe

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm