Những 'đại kỵ' khi ăn gừng không phải ai cũng biết

Gừng, giống như các loại rau củ khác, có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe . Trong y học cổ truyền phương Đông từ 2.000 năm trước, gừng đã được sử dụng như một phương thuốc chữa đau dạ dày, tiêu chảy, buồn nôn, đau nửa đầu và viêm khớp. Ngoài ra, gừng có thể được tiêu thụ ở dạng khô hoặc tươi bằng cách đun sôi trà, hoặc dưới dạng chiết xuất.

Nếu bạn đang dùng thuốc chống đông máu theo khuyến cáo của bác sĩ, bạn nên tránh dùng gừng. Gừng có tác dụng tương tự như các loại thuốc này, nó có thể làm chậm quá trình đông máu.

Theo một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí , gừng ức chế sự kết tập tiểu cầu. Mặt khác, nếu dùng chung với warfarin hoặc thuốc làm loãng máu, sự tương tác có thể xảy ra. Do đó, dùng chung gừng với những vị thuốc này sẽ làm tăng khả năng bị bầm tím hoặc chảy máu.

Khi mang thai

Có nhiều ý kiến ​​khác nhau liên quan đến việc tiêu thụ gừng khi mang thai. Một số nghiên cứu cho rằng gừng có thể gây rối loạn nội tiết tố, dẫn đến chuyển dạ sớm. Trong khi đó, một số nghiên cứu cho rằng gừng có thể giúp giảm bớt các triệu chứng ốm nghén của nhiều bà bầu trong giai đoạn đầu của thai kỳ.

Vì vậy, tốt hơn hết là nếu bạn muốn dùng gừng khi đang mang thai, hãy hỏi ý kiến của bác sĩ trước.

Cao huyết áp

Trên thực tế, gừng có thể làm giảm huyết áp tâm thu lên đến 6 mmHg và huyết áp tâm trương lên đến 2 mmHg. Nó cũng có ảnh hưởng lớn hơn đối với những người dưới 50 tuổi.

Mặt khác, một số thuốc hạ huyết áp có tác động đến đường dẫn canxi của cơ trơn mạch máu. Do đó, nếu bạn dùng gừng trong khi đang dùng thuốc hạ huyết áp, nó có thể làm tăng tác dụng và giảm huyết áp hơn bạn nghĩ. Nếu bạn đang được điều trị huyết áp cao, tốt nhất là không nên ăn gừng.

Bệnh tiểu đường

Trên thực tế, gừng là thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp và không gây ra sự thay đổi đáng kể về lượng đường trong máu nên không gây ra các vấn đề về bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, cần tránh khi bệnh nhân đang tiêm insulin.

Nếu bạn bị tiểu đường, hãy hỏi bác sĩ xem bạn có thể điều chỉnh liều lượng thuốc bằng cách dùng gừng hay không.

Khi thiếu cân

Gừng là một thực phẩm tuyệt vời để giảm cân. Hoạt động như một chất ngăn chặn sự thèm ăn, nó có thể đẩy nhanh quá trình tiêu hóa và loại bỏ chất béo dư thừa. Do đó, nếu bạn đang thiếu cân hoặc muốn tăng cơ, bạn nên tránh dùng gừng.

Các vấn đề về tim

Dùng gừng ở mức độ vừa phải có thể giúp làm thông các mạch máu bị tắc .

Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều gừng có thể gây tác dụng ngược. Bạn nên tiêu thụ gừng trong tối đa 4 ngày và sau đó nghỉ ngơi trong một tuần. Tất nhiên, nếu bạn định dùng nó thường xuyên, trước tiên bạn nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ.