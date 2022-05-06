BTS sẽ phát hành album mới vào tháng 6, đánh dấu hành trình 9 năm của nhóm kể từ khi ra mắt.

Big Hit Music – công ty chủ quản của BTS vừa ra thông báo chính thức trên nền tảng fandom Weverse về việc album mới ‘Proof’ của BTS sẽ chính thức được phát hành vào ngày 10/6 tới, là một album tuyển tập “thể hiện lịch sử của BTS”.

Tiếp đó, công ty tiếp tục tung ra đoạn trailer chứa đựng những dấu ấn của sự hoài niệm về dòng ký ức, bằng cách tái hiện qua đĩa nhạc nói về hành trình 9 năm ra mắt, bắt đầu từ năm 2013 đến 2022.

Được biết, ‘Proof’ bao gồm 3 CD với nhiều bài hát, ngoài những bài hát trước đây sẽ có thêm 3 bài hát hoàn toàn mới. Những ca khúc này mang nội dung phản ánh suy nghĩ và ý tưởng của các thành viên về quá khứ, hiện tại cũng như tương lai của BTS.

Theo lịch trình từ phía công ty chủ quản, người hâm mộ có thể đặt trước album bắt đầu từ ngày 5/5 và sản phẩm kỷ niệm này sẽ được phát hành vào lúc 13h00 ngày 10.6 (theo giờ Hàn Quốc).

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