5 mẹo để giữ cho cơ thể luôn được khỏe mạnh trong một cuộc sống đầy bận rộn

Sức khỏe 04/05/2022 11:43

Sở hữu một cuộc sống tràn trề năng lượng, dồi dào sức khỏe là điều ai cũng mong muốn. Hãy bắt đầu ngay hôm nay với 5 thói quen đơn giản sau để cơ thể bạn luôn khỏe mạnh nhé!

Muốn có một cơ thể khỏe mạnh bạn cần duy trì một lối sống lành mạng và rèn luyện cơ bắp thường xuyên. Tuy nhiên, trong một cuộc sống bận rộn như hiện tại, tất cả chúng ta đều biết rằng việc dành thời gian để chăm sóc cơ thể và tập thể dục là một chuyện không hề dễ dàng. Sau đây là một số lời khuyên để giữ cho cơ thể bạn khỏe mạnh ngay cả trong một cuộc sống bận rộn.

Thường xuyên theo dõi các chỉ số cơ thể

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Bạn nên theo dõi các chỉ số cơ thể thường xuyên để biết được hướng điều chỉnh trong thói quen ăn uống và vận động hàng ngày. Hai chỉ số cơ bản nhất bạn cần lưu tâm đến chính là cân nặng và chiều cao. Từ hai số đo này, bạn sẽ tính được BMI (Body Mass Index) – chỉ số hình thể được các chuyên gia dùng để nhận biết cơ thể của một người đang thiếu cân, cân đối hay thừa cân. Công thức tính chỉ số BMI như sau:

Nếu chỉ số BMI của bạn nằm trong khoảng từ 18.5 – 25, xin chúc mừng, bạn có một thể trạng khỏe mạnh và vóc dáng cân đối. Nếu dưới 18.5 hay trên 25, bạn có thể phải xem lại chế độ ăn uống và luyện tập để có thể trở về thể trạng tiêu chuẩn. Theo dõi sức khoẻ cơ thể bằng chỉ số BMI chỉ mất vài phút thực hiên; do vậy, bạn hãy theo dõi ít nhất mỗi tháng một lần để có thể điều chỉnh lối sống và duy trì thể trạng cân đối khoẻ mạnh nhé.

Đi xe đạp

5 mẹo để giữ cho cơ thể luôn được khỏe mạnh trong một cuộc sống đầy bận rộn - Ảnh 2

Đạp xe là bài tập tốt rất tốt để giữ cho dáng vóc của bạn luôn cân đối. Nếu tăng độ khó bằng cách gắn thêm một quả tạ nặng vài kg sẽ giúp cho cân nặng của bạn được duy trì ổn định.

Có nhiều cách để tận dụng việc đi xe đạp, ví như đón con hoặc đi mua sắm. Đây là một cách sống lành mạnh, thú vị, năng động để lấy lại vóc dáng dù cho cuộc sống có đôi chút bận rộn.

Tải app vận động

5 mẹo để giữ cho cơ thể luôn được khỏe mạnh trong một cuộc sống đầy bận rộn - Ảnh 3

Hiện nay, có vô số ứng dụng hướng dẫn cách tập thể dục tại nhà giúp bạn thực hiện việc vận động được nhanh chóng hơn mà không cần phải đến phòng tập.

Việc của bạn cần làm là tìm một bài tập phù hợp với khu vực sinh hoạt trong nhà. Ngoài ra, ứng dụng cũng sẽ theo dõi việc vận động khi ghi lại tiến trình tập luyện của bạn.

Chạy bộ

5 mẹo để giữ cho cơ thể luôn được khỏe mạnh trong một cuộc sống đầy bận rộn - Ảnh 4

Chạy bộ là cách vận động vô cùng tốt cho sức khỏe của chúng ta. Chạy bộ tạo ra endorphin, hormone không chỉ giữ cho hệ thống tim mạch khỏe mạnh mà còn giúp tâm trạng trở nên thoải mái hơn.

Đây là một bài tập đơn giản khi bạn không có quá nhiều thời gian, chỉ cần một tuần dành ra 2-3 lần chạy bộ là đủ.

Bổ sung chất dinh dưỡng

Để cơ thể được khỏe mạnh hơn, hãy cung cấp chất dinh dưỡng cho nó bằng cách uống bổ sung các loại thực phẩm dinh dưỡng.

Ngoài ra, còn có một số sản phẩm dành cho vận động viên có vấn đề về cơ hoặc khớp. Nếu hấp thụ những chất dinh dưỡng này, cơ thể có thể nhận được chất dinh dưỡng giúp tăng sức mạnh trong khi duy trì  cơ bắp. Những thực phẩm này được ưa chuộng không đường, không chất béo và không chứa gluten, ít calo và có hương vị trái cây tươi mát.

 

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Từ khóa:   chăm sóc sức khỏe duy trì tập thể dục chạy bộ

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