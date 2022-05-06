'Nữ hoàng nhạc phim' Davichi trở lại đường đua âm nhạc với mini album mới, hứa hẹn màn bùng nổ cảm xúc cực ấn tượng

Sao quốc tế 06/05/2022 11:50

Davichi sẽ cho ra mắt album mới vào giữa tháng này.

'Nữ hoàng nhạc phim' Davichi trở lại đường đua âm nhạc với mini album mới, hứa hẹn màn bùng nổ cảm xúc cực ấn tượng - Ảnh 1

Ngày 4/5 vừa qua, phía công ty quản lý Wake One của Davichi cho biết: "Davichi sẽ phát hành mini album mới có tên Season Note vào lúc 18h (giờ Hàn Quốc) ngày 16/5 tới.”

'Nữ hoàng nhạc phim' Davichi trở lại đường đua âm nhạc với mini album mới, hứa hẹn màn bùng nổ cảm xúc cực ấn tượng - Ảnh 2

Ngoài ra, hình ảnh đi kèm là một tấm vé tàu hỏa mang số hiệu '220516' có ý nghĩa là ngày comeback của hai cô nàng, điểm xuất phát của vé là Spring và điểm đến là Summer càng khiến người hâm mộ tỏ ra thích thú trước sự sáng tạo này.

Lần comeback này đánh dấu sự trở lại của Davichi sau khoảng 5 tháng, kể từ đĩa đơn 'Every Christmas' phát hành vào tháng 12 năm ngoái.

'Nữ hoàng nhạc phim' Davichi trở lại đường đua âm nhạc với mini album mới, hứa hẹn màn bùng nổ cảm xúc cực ấn tượng - Ảnh 3
Nữ hoàng nhạc sầu của kpop 

Album mới này dự kiến sẽ đem lại nhiều sự bất ngờ bởi Davichi sẽ thử sức ở một màu nhạc mới. ‘Season Note’ sẽ được phát hành trên các nền tảng âm nhạc vào 6 giờ chiều (giờ Hàn Quốc) ngày 16/5.

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Từ khóa:   sao châu á Davichi nữ hoàng nhạc phim

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