'Mỹ nam đẹp trai nhất thế giới' V (BTS) khiến cộng đồng mạng 'sốc' khi vô tình để lộ con số này

V vô tình để lộ số lượt xem story 'khủng' của mình trên nền tảng fandom Weverse.

Vào ngày 3/5, V (BTS) đã đăng một số hình ảnh và video lên Instagram story của mình.

V chia sẻ về tình hình hiện tại của mình thông qua một đoạn video ngắn và hỏi người hâm mộ ‘Hãy cho mình cách bật tính năng 'Ask Anything'. Sau khi học được cách làm do người hâm mộ chỉ trên Weverse, V đã thử lại lần nữa nhưng vẫn không thành công.

Sau đó, V chụp màn hình lại và đăng tải lên Weverse: “Mình không biết tải lên thế này có được không nhưng dù sao thì nó cũng bị như vầy nè.”

Rồi nam ca sĩ tiếp tục giải thích để các fan thông cảm: “Không phải mình cố tình đâu nhưng mình không thấy thật á.”

Điều thú vị ở đây là thông qua những bức ảnh chụp màn hình, số lượt xem story của V đã bị tiết lộ. Mới chỉ sau 10 phút đăng tải mà con số đã lên tới mức ‘khủng’ như 1,46 triệu, 1,12 triệu, 930 nghìn,… Nhìn số lượt xem này thì cũng đủ hiểu nguyên do vì sao tính năng ‘Ask Anything’ của V luôn bị sập rồi nhỉ.

Mặt khác, BTS sẽ comeback vào ngày 10/6 sắp tới.

