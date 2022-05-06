IU khiến trái tim người hâm mộ 'tan chảy' bởi nụ cười ngọt ngào trong phim trường 'Broker'

Sao quốc tế 06/05/2022 14:15

‘Broker’ – bộ phim được đề cử giải thưởng cao nhất trong Liên hoan phim Cannes vừa qua đã tung ra những hình ảnh hậu trường khiến xem không khỏi thấy ‘ấm áp’.

IU khiến trái tim người hâm mộ 'tan chảy' bởi nụ cười ngọt ngào trong phim trường 'Broker' - Ảnh 1

Nội dung của Broker xoay quanh câu chuyện về những chiếc hộp trẻ em nơi những bậc phụ huynh có thể để đứa trẻ của mình vào nếu không thể hoặc không muốn nuôi nó một cách ẩn danh. Broker có sự tham gia của dàn diễn viên hạng A của làng giải trí Hàn Quốc như Kang Dong Won, Song Kang Ho, Bae Doo Na, IU… và là bộ phim Hàn Quốc đầu tay của đạo diễn Hirokazu Koreeda. Nhà làm phim Hitmaker, người đứng sau thành công của nhiều bom tấn Hàn Quốc, chịu trách nhiệm sản xuất bộ phim.

IU khiến trái tim người hâm mộ 'tan chảy' bởi nụ cười ngọt ngào trong phim trường 'Broker' - Ảnh 2

Những bức ảnh hậu trường lần này được công bố dưới dạng concept ảnh film, khiến người xem cảm nhận được bầu không khí vô cùng hòa hợp của các diễn viên phía sau ống kính. Đặc biệt, hình ảnh cô nàng IU nở nụ cười rạng rỡ bên cạnh diễn viên Bae Doo Na tại trường quay còn cho thấy phần nào mối quan hệ khăng khít giữa tiền bối và hậu bối.

IU khiến trái tim người hâm mộ 'tan chảy' bởi nụ cười ngọt ngào trong phim trường 'Broker' - Ảnh 3

IU là một trong số ít ca sĩ thần tượng thực sự thành công khi "lấn sân" sang lĩnh vực điện ảnh, truyền hình. Tuy nhiên, giọng ca Good day hầu hết tham gia các bộ phim thương mại nhắm đến đối tượng khán giả trẻ như Dream High, Người tình ánh trăng, My Mister, Persona, Hotel De Luna… Đến với Broker, IU được khán giả kì vọng có thể bứt phá hơn nữa ở tư cách diễn viên điện ảnh thực lực. Đây cũng là cơ hội để nữ diễn viên vươn tầm quốc tế khi Broker có tiềm năng lớn sẽ được gửi đi tranh giải tại Liên hoan phim Cannes 2022.

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Từ khóa:   sao châu á IU phim Broker

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