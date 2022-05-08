'Sốc visual' với nhan sắc của bộ đôi mỹ nhân SNSD - Yoona và Seohyun tại hậu trường lễ trao giải Baeksang

Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 58 diễn ra tại trung tâm Kintex ở Ilsan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, nhằm tôn vinh những tác phẩm giải trí nổi bật trong nước trên lĩnh vực truyền hình, điện ảnh và sân khấu từ ngày 12-4-2021 đến ngày 31-3-2022.

Lễ trao giải quy tụ dàn sao ‘khủng’ trong đó có cặp đôi chị em YoonA và Seohyun (SNSD), cả hai đã gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ đẹp lộng lẫy của mình trong bộ váy trắng.

Sáng ngày 7.5, em út của SNSD - Seohyun đã đăng tải những bức ảnh chụp cùng YoonA ở hậu trường lễ trao giải lên tài khoản instagram cá nhân.

Ngay sau khi những bức ảnh này được đăng tải, người hâm mộ cũng như cộng đồng mạng đều rất vui mừng trước màn tái hợp của 2 thành viên SNSD, đồng thời dành những lời khen về nhan sắc của hai mỹ nhân.

Tham dự Baeksang năm nay, cả Yoona và Seohyun đều chọn tông trắng, khoe vai gầy quyến rũ với bộ váy được thiết kế trễ nải. Trong khi trang phục của Yoona kín đáo, thanh lịch hơn với chi tiết đính hoa thì Seohyun gây bất ngờ khi chọn váy khoét cổ sâu vô cùng nữ tính.

Từ sau khi SNSD tạm đóng băng hoạt động, cả Yoona và Seohyun đều chuyển hướng sang diễn xuất và đạt được những thành công nhất định. Yoona hiện đã có trong tay nhiều giải thưởng như Giải thưởng nghệ thuật Baeksang cho Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất năm 2017, Giải Điện ảnh Rồng Xanh cho Nữ ngôi sao được yêu thích nhất năm 2019 và 2021…

Trong khi đó, Seohyun cũng nhận Giải thưởng Phim truyền hình SBS cho Diễn xuất Đặc biệt cho dòng phim giả tưởng vào năm 2017.