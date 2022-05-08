Lee Jin Ho, Kim Tae Ri - hai cái tên 'hot' nhất tại lễ trao giải Baeksang 2022

Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 58 diễn ra tại trung tâm Kintex ở Ilsan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, nhằm tôn vinh những tác phẩm giải trí nổi bật trong nước trên lĩnh vực truyền hình, điện ảnh và sân khấu từ ngày 12-4-2021 đến ngày 31-3-2022.

Giải nam diễn viên được yêu thích nhất năm nay đã thuộc về nam ca sĩ kiêm diễn viên Lee Jun Ho , người đã thành công rực rỡ với bộ phim truyền hình ‘Cổ tay áo màu đỏ’ sau khi vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Để giành chiến thắng, Lee Jun Ho đã vượt qua các tài tử hàng đầu gồm Kim Nam Gil (Through the darkness), Lee Jung Jae (Squid Game - Trò chơi con mực), Im Si Wan (Tracer) và Jung Hae In (D.P).

Ở hạng mục nữ diễn viên được yêu thích nhất, Kim Tae Ri – nữ diễn viên đã để lại cho khán giả vô vàn cảm xúc thông qua bộ phim “Tuổi 25, tuổi 21” là người đã ‘ôm’ về giải thưởng này. Cô cũng là nữ diễn viên 9x đầu tiên được vinh danh “Thị hậu” trong lịch sử Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang.

Ngoài ra, cả hai nghệ sĩ còn chứng tỏ được sức ảnh hưởng của bản thân khi được bầu chọn là “Nam/nữ diễn viên được yêu thích nhất”.

Ở hạng mục phim ảnh, phim Squid Game đoạt giải Daesang, trong khi phim D.P thắng giải Phim truyền hình hay nhất. Bên cạnh đó, Squid Game còn mang về thêm hai giải thưởng là Đạo diễn xuất sắc nhất cho đạo diễn Hwang Dong Hyuk và Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất cho đạo diễn âm nhạc Jung Jae Il.

Giải thưởng Nam chính xuất sắc nhất mảng điện ảnh (Ảnh đế) năm nay được trao cho Sol Kyung Gu của phim King Maker, trong khi Nữ chính xuất sắc nhất (Ảnh hậu) được trao cho Lee Hye Young của In Front of Your Face.

Lễ trao giải Baeksang tổ chức lần đầu tiên vào năm 1965, được mệnh danh là "Oscar Hàn Quốc", nhằm tôn vinh những thành tựu trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh, sân khấu hằng năm.

Sau 2 năm tổ chức kín, với chủ đề "Spring Again", giải thưởng Baeksang năm nay đã mở cửa đón khán giả. Đây là sự kiện lớn nhất kể từ khi chính phủ dỡ bỏ hầu hết các quy định chống dịch COVID-19, bao gồm quy định về đeo khẩu trang ngoài trời và hạn chế tụ tập.