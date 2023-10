Lee Jin Ho, Kim Tae Ri - hai cái tên 'hot' nhất tại lễ trao giải Baeksang 2022

Giải nam diễn viên được yêu thích nhất năm nay đã thuộc về nam ca sĩ kiêm diễn viên Lee Jun Ho, người đã thành công rực rỡ với bộ phim truyền hình ‘Cổ tay áo màu đỏ’ sau khi vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Để giành chiến thắng, Lee Jun Ho đã vượt qua các tài tử hàng đầu gồm Kim Nam Gil (Through the darkness), Lee Jung Jae (Squid Game - Trò chơi con mực), Im Si Wan (Tracer) và Jung Hae In (D.P).