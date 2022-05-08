'Nàng cỏ' Goo Hye Sun tái xuất với album piano mới kỷ niệm 20 năm ra mắt công chúng

Sao quốc tế 08/05/2022 16:10

Goo Hye Sun tung album piano mới, đánh dấu 20 năm hoạt động nghệ thuật của bản thân.

'Nàng cỏ' Goo Hye Sun tái xuất với album piano mới kỷ niệm 20 năm ra mắt công chúng - Ảnh 1

‘Nàng cỏ’ Goo Hye Sun sẽ kỷ niệm 20 năm hoạt động từ khi ra mắt công chúng vào năm 2002. Ngoài tham gia trong lĩnh vực diễn xuất,  người mẫu cô nàng còn lấn sân qua mảng âm nhạc. Bắt đầu với  ‘Sum - Bộ sưu tập nhỏ của Goo Hye Sun’ vào năm 2009, tiếp theo là ‘Sum2’ ra mắt vào 2015, ‘Sum3’ năm 2020 và ‘Sum4’ năm 2021, tổng cộng đã có hơn 50 bài hát trong sự nghiệp.

Theo thông tin, cô nàng sẽ đưa 14 bài hát vào album ‘Goo Hye Sun - Best newagepiano. 20th' sẽ được phát hành vào ngày 20 tới đây.

'Nàng cỏ' Goo Hye Sun tái xuất với album piano mới kỷ niệm 20 năm ra mắt công chúng - Ảnh 2

Trước đây, các bài hát trong album New Age của Goo Hye Sun đã nhận được nhiều sự yêu thích khi được sử dụng làm nhạc nền cho các bộ phim của cô và một số chương trình giải trí như "Infinite Challenge" của MBC và "The Return of Superman" của đài KBS. Đặc biệt, ‘rain’ -  tác phẩm phát hành năm 2009, đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục khi đạt top 1 trên trang âm nhạc lớn nhất Trung Quốc QQ Music vào năm 2015.

'Nàng cỏ' Goo Hye Sun tái xuất với album piano mới kỷ niệm 20 năm ra mắt công chúng - Ảnh 3

Gần đây, Goo Hye Sun đã hoàn thành việc quay quảng cáo với tư cách là người mẫu thương hiệu kiêm giám đốc của TRY, một nhãn hiệu thời trang nội địa trong nước, và sự kiến bài hát của cô sẽ được lồng vào quảng cáo của TRY sắp tới.

Album Best newagepiano của Goo Hye Sun đã được phát hành trên nhiều trang âm nhạc vào lúc 18h ngày 6/5.

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Từ khóa:   sao châu á Goo Hye Sun new album

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