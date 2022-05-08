Màn kết hợp giữa Psy và Suga (BTS) đúng là 'không phải dạng vừa' khi liên tục 'rinh về' những thành tích khủng

Sao quốc tế 08/05/2022 22:23

MV That That của PSY và Suga (BTS) trở thành MV Kpop của năm 2022 đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất trên YouTube.

Màn kết hợp giữa Psy và Suga (BTS) đúng là 'không phải dạng vừa' khi liên tục 'rinh về' những thành tích khủng - Ảnh 1

Theo P-Nation, công ty chủ quản của Psy, MV That That của PSY và Suga (BTS) chính thức thu hút được 100 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành MV Kpop của năm 2022 đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất trên YouTube.

Sản phẩm cũng là MV thứ 8 của PSY vượt qua con số 100 triệu lượt xem, sau Gangnam Style, Gentleman, Hangover, Daddy, New Face, I Luv it và Oppa is Just My Style.

Màn kết hợp giữa Psy và Suga (BTS) đúng là 'không phải dạng vừa' khi liên tục 'rinh về' những thành tích khủng - Ảnh 2

That That do Suga (BTS) tham gia sáng tác và góp giọng, là ca khúc chủ đề album PSY 9th của PSY. Bài hát đã gây ấn tượng với người nghe nhạc bởi bối cảnh miền Tây nước Mỹ hoang dã hoành tráng, vũ đạo đẹp mắt và sự kết hợp vô cùng ăn ý của hai ‘chiến thần’ này.

Màn kết hợp giữa Psy và Suga (BTS) đúng là 'không phải dạng vừa' khi liên tục 'rinh về' những thành tích khủng - Ảnh 3

Từ khi phát hành, ca khúc đã liên tục ‘rinh’ về nhiều giải thưởng ấn tượng như đạt 30 triệu lượt xem trong 24 giờ và 50 triệu lượt xem trong 75 giờ, đạt vị trí số 1 trên Melon's Top 100. Hiện tại, bài hát đang giữ vị trí dẫn đầu ở nhiều bảng xếp hạng nhạc số Hàn Quốc, bảng xếp hạng iTunes ở nhiều thị trường như Mỹ, Nhật Bản, Canada… Riêng album PSY 9th đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Top Albums ở Indonesia, Singapore, Đài Loan…

Nhận xét về album mới của PSY, tạp chí Forbes cho rằng, đây là lựa chọn khôn ngoan và dự đoán rapper có bản hit mới sau "Gangnam Style". "Nó gần như chắc chắn sẽ lọt vào Billboard Hot 100", Forbes đánh giá.

IU khiến trái tim người hâm mộ 'tan chảy' bởi nụ cười ngọt ngào trong phim trường 'Broker'

IU khiến trái tim người hâm mộ 'tan chảy' bởi nụ cười ngọt ngào trong phim trường 'Broker'

‘Broker’ – bộ phim được đề cử giải thưởng cao nhất trong Liên hoan phim Cannes vừa qua đã tung ra những hình ảnh hậu trường khiến xem không khỏi thấy ‘ấm áp’.

Xem thêm
Từ khóa:   sao châu á psy Suga

TIN LIÊN QUAN

IU khiến trái tim người hâm mộ 'tan chảy' bởi nụ cười ngọt ngào trong phim trường 'Broker'

IU khiến trái tim người hâm mộ 'tan chảy' bởi nụ cười ngọt ngào trong phim trường 'Broker'

'Nữ hoàng nhạc phim' Davichi trở lại đường đua âm nhạc với mini album mới, hứa hẹn màn bùng nổ cảm xúc cực ấn tượng

'Nữ hoàng nhạc phim' Davichi trở lại đường đua âm nhạc với mini album mới, hứa hẹn màn bùng nổ cảm xúc cực ấn tượng

Album mới của BTS cuối cùng cũng lộ diện, neitizen dự đoán bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu lại chuẩn bị được 'náo loạn' bới 7 chàng trai

Album mới của BTS cuối cùng cũng lộ diện, neitizen dự đoán bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu lại chuẩn bị được 'náo loạn' bới 7 chàng trai

'Mỹ nam đẹp trai nhất thế giới' V (BTS) khiến cộng đồng mạng 'sốc' khi vô tình để lộ con số này

'Mỹ nam đẹp trai nhất thế giới' V (BTS) khiến cộng đồng mạng 'sốc' khi vô tình để lộ con số này

"Nữ thần sắc đẹp" Seohyun (SNSD) tiếp tục gia hạn hợp đồng với công ty quản lý Namoo Actors, nơi quy tụ hàng loạt ngôi sao tên tuổi của làng giải trí K-pop

"Nữ thần sắc đẹp" Seohyun (SNSD) tiếp tục gia hạn hợp đồng với công ty quản lý Namoo Actors, nơi quy tụ hàng loạt ngôi sao tên tuổi của làng giải trí K-pop

Điểm danh hàng loạt ngôi sao xứ Hàn đua nhau bắt trend chụp ảnh đang hot: Bắn tim là xưa rồi, Gyaru Peace mới chính là xu hướng hiện nay!

Điểm danh hàng loạt ngôi sao xứ Hàn đua nhau bắt trend chụp ảnh đang hot: Bắn tim là xưa rồi, Gyaru Peace mới chính là xu hướng hiện nay!

TIN MỚI NHẤT

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 19 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 1 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?