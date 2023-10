Màn kết hợp giữa Psy và Suga (BTS) đúng là 'không phải dạng vừa' khi liên tục 'rinh về' những thành tích khủng

MV That That của PSY và Suga (BTS) trở thành MV Kpop của năm 2022 đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất trên YouTube.

Theo P-Nation, công ty chủ quản của Psy, MV That That của PSY và Suga (BTS) chính thức thu hút được 100 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành MV Kpop của năm 2022 đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất trên YouTube.

Sản phẩm cũng là MV thứ 8 của PSY vượt qua con số 100 triệu lượt xem, sau Gangnam Style, Gentleman, Hangover, Daddy, New Face, I Luv it và Oppa is Just My Style.

That That do Suga (BTS) tham gia sáng tác và góp giọng, là ca khúc chủ đề album PSY 9th của PSY. Bài hát đã gây ấn tượng với người nghe nhạc bởi bối cảnh miền Tây nước Mỹ hoang dã hoành tráng, vũ đạo đẹp mắt và sự kết hợp vô cùng ăn ý của hai ‘chiến thần’ này.

Từ khi phát hành, ca khúc đã liên tục ‘rinh’ về nhiều giải thưởng ấn tượng như đạt 30 triệu lượt xem trong 24 giờ và 50 triệu lượt xem trong 75 giờ, đạt vị trí số 1 trên Melon's Top 100. Hiện tại, bài hát đang giữ vị trí dẫn đầu ở nhiều bảng xếp hạng nhạc số Hàn Quốc, bảng xếp hạng iTunes ở nhiều thị trường như Mỹ, Nhật Bản, Canada… Riêng album PSY 9th đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Top Albums ở Indonesia, Singapore, Đài Loan…

Nhận xét về album mới của PSY, tạp chí Forbes cho rằng, đây là lựa chọn khôn ngoan và dự đoán rapper có bản hit mới sau "Gangnam Style". "Nó gần như chắc chắn sẽ lọt vào Billboard Hot 100", Forbes đánh giá.

