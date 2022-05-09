'Nữ thần thế hệ mới' Kim Chaewon tiết lộ lý do đầu quân cho HYBE: Vượt khỏi vùng an toàn, muốn thử thách bản thân sau khi chia tay IZ*ONE

Sao quốc tế 09/05/2022 17:52

Kim Chaewon (LE SSERAFIM) gần đây tiết lộ lý do tại sao cô ấy quyết định rời khỏi công ty Woollim Entertainment và về nhà chung HYBE.

Vào ngày 9 tháng 5, Tạp chí Weverse đã phát hành một bài phỏng vấn với nữ idol Kim Chaewon. Theo nội dung phỏng vấn, Kim Chaewon cho biết cô ấy muốn tham gia vào một nhóm mới vì không được thể hiện hết khả năng của bản thân với tư cách là một thành viên thành viên IZ*ONE sau hai năm rưỡi hoạt động cùng nhóm. 

'Nữ thần thế hệ mới' Kim Chaewon tiết lộ lý do đầu quân cho HYBE: Vượt khỏi vùng an toàn, muốn thử thách bản thân sau khi chia tay IZ*ONE - Ảnh 1

Kim Chaewon chia sẻ: "Lúc đó, SOURCE MUSIC nói với tôi rằng họ đang đầu tư một nhóm mới và đưa ra lời đề nghị muốn tôi cùng ra mắt với các thành viên. Những người ở công ty cũ cũng đã ủng hộ tôi và tôn trọng quyết định của tôi, và đó chính là cách mà tôi bắt đầu một cuộc hành trình mới". 
Về quyết định 'đối mặt' với thử thách mới, cô nàng nói thêm: "Thay đổi công ty là một chuyện không dễ dàng gì cả, tôi phải trở thành thực tập sinh và bắt đầu lại mọi thứ. Nhưng tôi nghĩ bản thân sẽ hối hận nếu không làm điều đó". 

"Không phải lúc nào cũng có cơ hội ra mắt cùng nhóm lần nữa, và tôi muốn thử thách bản thân. Thay vì theo đuổi con đường an toàn và giữ mãi những điều tôi muốn làm trong lòng, tôi quyết định nghe theo trái tim mình". 

'Nữ thần thế hệ mới' Kim Chaewon tiết lộ lý do đầu quân cho HYBE: Vượt khỏi vùng an toàn, muốn thử thách bản thân sau khi chia tay IZ*ONE - Ảnh 2
Visual cực đỉnh của nhóm nhạc mới có Kim Chaewon 

Kim Chaewon là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ dự án Hàn Quốc - Nhật Bản IZ*ONE hoạt động từ năm 2018 đến 2021. Hiện tại cô đang là thành viên của nhóm nhạc nữ LE SSERAFIM được thành lập bởi Source Music X HYBE ra mắt vào 2/5/2022. Cô nàng vừa ra mắt đã đảm nhận vai trò quan trọng: leader, lead-vocal, lead-dancer của nhóm nhạc mới này. Khẳng định tài năng không phải dạng vừa của 'nữ idol thế hệ mới'. 

Theo Allkpop

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Từ khóa:   Kim Chaewon sao hàn sao châu á

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