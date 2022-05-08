Những cô nàng Girls’ Generation sẽ trông như thế nào trong các bộ váy cưới?

Hiện tại, các thành viên của Girls' Generation cũng đã ở độ tuổi 30. Khi bước vào tuổi 30, họ lần lượt tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Vì vậy hôm nay mình sẽ cho các bạn xem các cô gái Girls' Generation sẽ trông như thế nào trong những chiếc váy cưới lộng lẫy nhé!

Khi Taeyeon khoác lên mình bộ váy cưới, cô thực sự nổi bật với khí chất quý phái, Taeyeon vốn sở hữu làn da sữa nên lại càng xinh hơn với váy cưới trắng!

Taeyeon được biết đến là một nữ ca sĩ người Hàn Quốc, giọng ca chính và là trưởng nhóm của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Girls' Generation. Cô được đánh giá là một trong những giọng ca hay nhất K-pop.

2. Jessica

Jessica là thành viên đầu tiên trong Girls' Generation gia nhập công ty quản lý SM Entertainment vào năm 2000. Cô được chọn là thành viên của nhóm nhạc nữ chín thành viên ra mắt vào ngày 5 tháng 8 năm 2007.

Khi mặc váy cưới, khí chất của Jessica chính là cảm giác khí chất quý tộc, xinh đẹp như một nàng công chúa.

3. Sunny

Sunny là một nữ ca sĩ, diễn viên và người dẫn chương trình phát thanh người Mỹ gốc Hàn. Năm 2007, được sự giới thiệu của Ayumi, Sunny trở thành thực tập sinh của S.M. Entertainment. Sau 9 tháng luyện tập, cô được chọn làm thành viên nhóm nhạc nữ Girls' Generation.

Ngoài ra cô còn được biết đến là cháu gái của chủ tịch SM Lee Soo-man.

Sunny trông thật ngọt ngào, thậm chí mặc váy cưới cũng thấy nhỏ nhắn và dễ thương!

4. Tiffany

Tiffany được mọi người biết đến là một nữ ca sĩ và diễn viên người Mỹ gốc Hàn Quốc. Tháng 8 năm 2007, sau hai năm làm thực tập sinh, Tiffany ra mắt công chúng với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ Girls' Generation, một trong những nghệ sĩ có doanh số cao nhất tại Hàn Quốc cũng như một trong những nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng nhất trên thế giới. Năm 2016, Tiffany trở thành thành viên thứ hai của Girls' Generation ra mắt công chúng với tư cách ca sĩ solo khi với việc phát hành mini-album đầu tay I Just Wanna Dance.

Ngay khi Tiffany khoác lên mình bộ váy đã tạo cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng, yên bình, thuần khiết.

5. Hyoheon

Khoảng thời gian trước, Sunny & Hyoyeon của SNSD là khách mời trong tập phát sóng ngày 16/9 của chương trình Korean Foreigners. Tại đây, Hyoyeon đã được hỏi về thành viên đầu tiên của SNSD sẽ kết hôn sớm nhất.

Nữ Idol trả lời ngay mà không cần do dự: "Tôi nghĩ người đó thực sự sẽ là bản thân mình. Khi mọi người xung quanh hỏi ước mơ của tôi là gì, tôi thường nói rằng mình muốn trở thành một người mẹ và một người vợ thông thái. Tôi cũng theo đuổi mục tiêu có nhiều con nữa".

Hyoyeon luôn muốn trở thành một người vợ, người mẹ tốt sau khi kết hôn, sau khi mặc váy trắng, nữ hoàng khiêu vũ cũng trở nên rất dịu dàng!

6. Yuri

Kwon Yoo-ri thường được biết đến với nghệ danh Yuri, là một nữ ca sĩ và diễn viên người Hàn Quốc, thành viên nhóm nhạc nữ quốc dân Girls' Generation do S.M. Entertainment thành lập và quản lý. Ngoài các hoạt động âm nhạc, cô đã tham gia diễn xuất trong một số phim truyền hình và điện ảnh như Fashion King (2012), No Breathing (2013) và Defendant (2017). Cô có biệt danh là ngọc trai đen của nhóm vì làn da rám nắng của mình.

Sau khi Yuri mặc váy cưới, tuy có một chút không quen, nhưng cô vẫn rất xinh đẹp, cô nàng bỗng chốc trở thành một cô nương đoan trang, dịu dàng!

7. Sooyoung

Khi được hỏi thành viên nào kết hôn sớm nhất, các cô nàng có vẻ khá nhất trí với nhau. Hầu hết các các thành viên đều cho rằng Sooyoung sẽ là người đầu tiên kết hôn trong nhóm. Hiện giờ khi ngẫm lại đoạn hội thoại này, fan không khỏi giật mình và gật gù đồng ý, âu cũng bởi vì Sooyoung chính là thành viên có được mối tình lâu năm nhất, bền vững và có khả năng kết hôn sớm nhất hiện nay trong đội hình SNSD.

Jung Kyung Ho và Sooyoung đã có gần 6 năm hẹn hò bên nhau. Họ là một trong những cặp đôi đẹp nhất của showbiz Hàn, khi cả hai vẫn dành tình cảm giản dị cho nhau mặc lịch trình làm việc bận rộn. Rất nhiều fan hâm mộ mong muốn có một cái kết đẹp cho cả hai với một đám cưới trong tương lai gần.

8. Yoona

Yoona từng được đặt danh hiệu là "nữ hoàng quảng cáo" sau khi xuất hiện trong nhiều quảng cáo và trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu. Năm 2012, cô xuất hiện trong ít nhất 20 phim quảng cáo và xếp thứ năm trong số những người nổi tiếng tham gia nhiều quảng cáo nhất. Năm 2014, Yoona được CNN đánh giá là "một trong những tên tuổi lớn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương" góp phần giúp các nhãn hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc trở nên phổ biến tại thị trường Trung Quốc. Năm 2016, cô được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 30 người nổi tiếng dưới 30 tuổi trong lĩnh vực thể thao và giải trí có sức ảnh hưởng lớn nhất tại châu Á.

Yoona thực sự tỏa sáng sau khi khoác lên mình bộ váy cưới. Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi chàng trai may mắn nào sẽ kết hôn với Yoona của chúng ta trong tương lai!

9. Seohyun

Seo Joo-hyun, thường được biết đến với nghệ danh Seohyun, là một nữ ca sĩ và diễn viên người Hàn Quốc, thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm nhạc nữ Girls' Generation và nhóm nhỏ Girls' Generation-TTS. Ngoài hoạt động âm nhạc, cô còn đảm nhận các vai diễn trong một số vở nhạc kịch cũng như nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Cô bắt đầu hoạt động với tư cách ca sĩ solo với mini-album đầu tay Don't Say No vào tháng 1 năm 2017. Cô rời SM để tập trung cho đam mê diễn xuất nhưng vẫn là thành viên trong SNSD.