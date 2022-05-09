Ngắm nhìn gu thời trang đẳng cấp của cô nàng Jennie (BLACKPINK): Hội chị em mê phong cách sang chảnh mau lưu lại!

Jennie được biết đến là một thành viên trong nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đình đám BLACKPINK. Ngoài ra, Jennie là một trong những cô nàng nổi bật trong lĩnh vực thời trang của Kpop. Với thân hình săn chắc và khí chất sang chảnh, bất kể bộ đồ nào được Jennie diện đều trở thành xu hướng. Vì vậy, phong cách ăn mặc của mỹ nhân Black Pink luôn là nguồn cảm hứng thời trang cho rất nhiều cô gái trẻ, từ mùa hè cho đến mùa thu, mùa đông và mùa xuân.
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Trang phục của Jennie vẫn rất chất, phong cách của cô nàng khác với phong cách đơn giản của Hàn Quốc, nhưng vẫn mang nét đặc trưng riêng, thể hiện sinh động các loại item khí chất. Đường nét được thể hiện một cách táo bạo. Đường viền cổ được trang trí phụ kiện dây chuyền, kết hợp với quần cạp cao màu đen, giúp cơ thể của Jennie trông thanh mảnh, cân đối hơn.
Phải nói rằng vóc dáng của Jennie vẫn rất chuẩn, cao và gầy, có thể thoải mái diện mọi kiểu váy. Bạn còn nhớ chiếc áo cardigan màu xanh bơ hở bụng của Jennie không? "Em nó" một thời gây sốt trên khắp các trang web thời trang, được người người mua và diện theo. Chiếc áo croptop dệt kim màu xanh bơ, viền cổ bèo phối cùng quần jean đen trông rất nữ tính nhưng lại không kém phần năng động, thoải mái.
Đồ dệt kim không chỉ là món đồ đa dụng trong mùa xuân mà còn có thể chỉnh sửa vóc dáng và trông gầy hơn. Mới đây, Jennie đã đăng một bức ảnh cô nàng dắt chó đi dạo trên IG. Nữ ca sĩ không quên tạo dáng chụp ảnh với cún cưng. Nữ ca sĩ đình đám của nhóm nhạc BLACKPINK diện chiếc áo len dệt kim hiệu CALVIN KLEIN. Tông màu be mà cô lựa chọn không kén dáng hay da người mặc.
Bộ outfit màu trắng này cho thấy trang phục thường ngày của Jennie vẫn rất giản dị nhưng vẫn rất hợp thời trang. Áo được thiết kế cổ vuông kết hợp cùng chi tiết thắt nơ, trông vừa tinh tế lại còn nữ tính. Kết hợp cùng quần tây ống suông thẳng ở phía dưới có xếp nếp, tổng thể vưa thoải mái nhưng không kém phần thời trang.
Những chiếc áo croptop luôn là lựa chọn hàng đầu của Jennie. Sau khi định hình phong cách theo hình tượng quyến rũ, Jennie rất chuộng diện áo croptop. Không chỉ ở sân bay mà ngay cả trên sân khấu, thành viên BLACKPINK cũng thường xuyên mặc áo ngắn hoặc các bộ quần áo ôm sát cơ thể để khoe vòng eo con kiến. Những bộ trang phục này không chỉ giúp cô nàng khoe trọn đường cong cơ thể mà còn giúp các động tác vũ đạo trở nên sexy hơn.