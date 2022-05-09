Ngắm nhìn gu thời trang đẳng cấp của cô nàng Jennie (BLACKPINK): Hội chị em mê phong cách sang chảnh mau lưu lại!

Jennie được biết đến là một thành viên trong nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đình đám BLACKPINK. Ngoài ra, Jennie là một trong những cô nàng nổi bật trong lĩnh vực thời trang của Kpop. Với thân hình săn chắc và khí chất sang chảnh, bất kể bộ đồ nào được Jennie diện đều trở thành xu hướng. Vì vậy, phong cách ăn mặc của mỹ nhân Black Pink luôn là nguồn cảm hứng thời trang cho rất nhiều cô gái trẻ, từ mùa hè cho đến mùa thu, mùa đông và mùa xuân.

Trang phục của Jennie vẫn rất chất, phong cách của cô nàng khác với phong cách đơn giản của Hàn Quốc, nhưng vẫn mang nét đặc trưng riêng, thể hiện sinh động các loại item khí chất. Đường nét được thể hiện một cách táo bạo. Đường viền cổ được trang trí phụ kiện dây chuyền, kết hợp với quần cạp cao màu đen, giúp cơ thể của Jennie trông thanh mảnh, cân đối hơn. Phải nói rằng vóc dáng của Jennie vẫn rất chuẩn, cao và gầy, có thể thoải mái diện mọi kiểu váy. Bạn còn nhớ chiếc áo cardigan màu xanh bơ hở bụng của Jennie không? "Em nó" một thời gây sốt trên khắp các trang web thời trang, được người người mua và diện theo. Chiếc áo croptop dệt kim màu xanh bơ, viền cổ bèo phối cùng quần jean đen trông rất nữ tính nhưng lại không kém phần năng động, thoải mái.

Mẫu áo mà Jennie diện là thiết kế đến từ thương hiệu Unif có giá khoảng 1,7 triệu đồng. Sau khi được Jennie diện lên, đã có nhiều thương hiệu cho ra những thiết kế y hệt và được nhiều cô nàng tìm mua. Đồ dệt kim không chỉ là món đồ đa dụng trong mùa xuân mà còn có thể chỉnh sửa vóc dáng và trông gầy hơn. Mới đây, Jennie đã đăng một bức ảnh cô nàng dắt chó đi dạo trên IG. Nữ ca sĩ không quên tạo dáng chụp ảnh với cún cưng. Nữ ca sĩ đình đám của nhóm nhạc BLACKPINK diện chiếc áo len dệt kim hiệu CALVIN KLEIN. Tông màu be mà cô lựa chọn không kén dáng hay da người mặc. Bức ảnh Jennie đăng tải lên trang cá nhân của mình Bộ outfit màu trắng này cho thấy trang phục thường ngày của Jennie vẫn rất giản dị nhưng vẫn rất hợp thời trang. Áo được thiết kế cổ vuông kết hợp cùng chi tiết thắt nơ, trông vừa tinh tế lại còn nữ tính. Kết hợp cùng quần tây ống suông thẳng ở phía dưới có xếp nếp, tổng thể vưa thoải mái nhưng không kém phần thời trang.

Những chiếc áo croptop luôn là lựa chọn hàng đầu của Jennie. Sau khi định hình phong cách theo hình tượng quyến rũ, Jennie rất chuộng diện áo croptop. Không chỉ ở sân bay mà ngay cả trên sân khấu, thành viên BLACKPINK cũng thường xuyên mặc áo ngắn hoặc các bộ quần áo ôm sát cơ thể để khoe vòng eo con kiến. Những bộ trang phục này không chỉ giúp cô nàng khoe trọn đường cong cơ thể mà còn giúp các động tác vũ đạo trở nên sexy hơn. Áo croptop luôn là lựa chọn hàng đầu của Jennie trong các item thời trang sân bay Jennie cũng rất chăm diện áo croptop ngắn khi trình diễn trên sân khấu vì nó giúp cô có thể khoe trọn vòng eo con kiến

Đây là dó do Lisa (BLACKPINK) dẫn đầu xu hướng thời trang: Cân được iteam "khó nhằn" khi kết hợp vest cùng với quần short Thời gian gần đây, nhóm nhạc nữ Hàn Quốc BLACKPINK ngày càng trở nên nổi tiếng. Ngoài khả năng ca hát và vũ đạo đẹp mắt thì ngoại hình đẹp cũng là một vũ khí quan trọng giúp họ thu hút được một lượng fan lớn. Vì vậy, gu thời trang của các thành viên trong nhóm cũng là đề tài được mọi người quan tâm, đặc biệt là "Búp bê Barbie" Lisa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngam-nhin-gu-thoi-trang-dang-cap-cua-co-nang-jennie-blackpink-hoi-chi-em-me-phong-cach-sang-chanh-mau-luu-lai-467388.html