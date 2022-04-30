Nhóm nhạc nữ BLACKPINK sẽ comeback vào tháng 6?

Sao quốc tế 30/04/2022 11:42

Cách đây không lâu, sự trở lại của Bigbang đã khiến nhiều fan vô cùng phấn khích. Tin chắc rằng nhiều gia đình K-pop cũng đang mong chờ sự trở lại của BLACKPINK, một gương mặt quen thuộc của YG. Nghe đồn trên mạng rằng các nữ thần sẽ trở lại vào tháng 6. Sports East Asia đưa tin vào ngày 26 rằng "theo một người có liên quan, BLACKPINK sẽ phát hành album mới sớm nhất vào tháng 6".

Gần đây, công ty YG của BLACKPINK đã đưa ra phản hồi chính thức về các cuộc thảo luận trên các trang mạng xã hội rằng: “Lịch trình trở lại của BLACKPINK vẫn chưa được xác nhận". Nhiều người chỉ đang suy đoán về sự trở lại vào tháng 6 nhưng thông tin này vẫn chưa chính thức được công bố. Khi nghe đến đây, chắc hẳn nhiều người sẽ cảm thấy có phần hụt hẫng. Nhưng may mắn thay, những người có liên quan đã nói: "Tuy nhiên, sẽ có hồi báo. Nếu có lịch trình chi tiết, chúng tôi sẽ thông tin chính thức đến các bạn".

Nhóm nhạc nữ BLACKPINK sẽ comeback vào tháng 6? - Ảnh 1
Nhóm nhạc nữ BLACKPINK

Kể từ khi "THE ALBUM" phát hành vào tháng 10 năm 2020, nhóm nhạc nữ nổi tiếng hàng đầu thế giới BLACKPINK, đã không tiết lộ bất kỳ tin tức hay hành động nào về album mới cho đến nay. Tuy nhiên, sức mạnh của các cô gái sẽ không bao giờ khiến bạn thất vọng, kể từ khi BLACKPINK phát hành ca khúc chủ đề kép "BOOMBAYAH" trên YouTube vào ngày 23 tháng này, số lượt nghe của ca khúc sau 5 năm 8 tháng vẫn thật đáng kinh ngạc là 1,4. tỷ lượt xem. Ngoài ra, BLACKPINK đã thể hiện sự hiện diện độc nhất vô nhị với tư cách là một nhóm nhạc nữ K-POP với hơn 32 video đạt hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube cho đến nay.

Nhóm nhạc nữ BLACKPINK sẽ comeback vào tháng 6? - Ảnh 2
Album "THE ALBUM" của BLACPINK được phát hành vào tháng 10 năm 2020
Nhóm nhạc nữ BLACKPINK sẽ comeback vào tháng 6? - Ảnh 3

Cùng với đó, các thành viên BLACKPINK, Jennie, Rosé, Lisa và Jisoo đã tương tác với người hâm mộ thông qua việc phát triển các hoạt động cá nhân, giải trí, chương trình tạp kỹ và các lĩnh vực khác.

Nhóm nhạc nữ BLACKPINK sẽ comeback vào tháng 6? - Ảnh 4
Các thành viên của nhóm BLACKPINK

Gần đây, khi Jennie xuất hiện trong YG Family tập 'Fifteen Nights' và cô ấy nói rằng: "BLACKPINK sẽ trở lại sớm thôi. Xin các bạn hãy kiên nhẫn chờ chúng tôi nhé!". Điều này một lần nữa làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi. Nếu BLACKPINK comeback, đây sẽ là một món quà tuyệt vời dành cho người hâm mộ trên toàn thế giới, những người đã luôn chờ đợi và ủng hộ cho họ trong thời gian qua. 

Nhóm nhạc nữ BLACKPINK sẽ comeback vào tháng 6? - Ảnh 5
Jennie xuất hiện trong YG Family tập "Fifteen Nights"
Nhóm nhạc nữ BLACKPINK sẽ comeback vào tháng 6? - Ảnh 6
Đây là dó do Lisa (BLACKPINK) dẫn đầu xu hướng thời trang: Cân được iteam "khó nhằn" khi kết hợp vest cùng với quần short

Đây là dó do Lisa (BLACKPINK) dẫn đầu xu hướng thời trang: Cân được iteam "khó nhằn" khi kết hợp vest cùng với quần short

Thời gian gần đây, nhóm nhạc nữ Hàn Quốc BLACKPINK ngày càng trở nên nổi tiếng. Ngoài khả năng ca hát và vũ đạo đẹp mắt thì ngoại hình đẹp cũng là một vũ khí quan trọng giúp họ thu hút được một lượng fan lớn. Vì vậy, gu thời trang của các thành viên trong nhóm cũng là đề tài được mọi người quan tâm, đặc biệt là "Búp bê Barbie" Lisa.

Xem thêm
Từ khóa:   BLACKPINK comeback BLACKPINK Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc

TIN LIÊN QUAN

Đây là dó do Lisa (BLACKPINK) dẫn đầu xu hướng thời trang: Cân được iteam "khó nhằn" khi kết hợp vest cùng với quần short

Đây là dó do Lisa (BLACKPINK) dẫn đầu xu hướng thời trang: Cân được iteam "khó nhằn" khi kết hợp vest cùng với quần short

Thỏa lòng fan hâm mộ, Jennie Blackpink tung outfit ‘siêu cháy’ khi đi ‘quẩy’ Coachella: Liệu đây có phải là mẫu áo hot nhất hè này?

Thỏa lòng fan hâm mộ, Jennie Blackpink tung outfit ‘siêu cháy’ khi đi ‘quẩy’ Coachella: Liệu đây có phải là mẫu áo hot nhất hè này?

Fan hóng mãi mà BLACKPINK hơn 1 năm trời vẫn chưa comeback, 4 nàng idol xinh đẹp hiện đang ở đâu?

Fan hóng mãi mà BLACKPINK hơn 1 năm trời vẫn chưa comeback, 4 nàng idol xinh đẹp hiện đang ở đâu?

Lisa (BLACKPINK) ‘táo bạo’ trong thời trang xuyên thấu cùng bờ vai trần ‘cực phẩm’ trên bìa tạp chí ELLE số tháng 5

Lisa (BLACKPINK) ‘táo bạo’ trong thời trang xuyên thấu cùng bờ vai trần ‘cực phẩm’ trên bìa tạp chí ELLE số tháng 5

Ca khúc solo của ‘Bóng hồng xinh đẹp’ Rosé (Blackpink) lập kỷ lục khủng trên nền tảng âm nhạc lớn nhất thế giới, khẳng định sức ảnh hưởng toàn cầu của mỗi thành viên trong nhóm

Ca khúc solo của ‘Bóng hồng xinh đẹp’ Rosé (Blackpink) lập kỷ lục khủng trên nền tảng âm nhạc lớn nhất thế giới, khẳng định sức ảnh hưởng toàn cầu của mỗi thành viên trong nhóm

MV 'Solo' của Blackpink Jennie 800 triệu lượt xem, 'xô đổ' mọi kỷ lục trước đó của các 'đàn chị' sừng sỏ làng giải trí Hàn Quốc

MV 'Solo' của Blackpink Jennie 800 triệu lượt xem, 'xô đổ' mọi kỷ lục trước đó của các 'đàn chị' sừng sỏ làng giải trí Hàn Quốc

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 1 giờ 0 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 30 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 2 giờ 0 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 5 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?