Nhóm nhạc nữ BLACKPINK sẽ comeback vào tháng 6?

Gần đây, công ty YG của BLACKPINK đã đưa ra phản hồi chính thức về các cuộc thảo luận trên các trang mạng xã hội rằng: “Lịch trình trở lại của BLACKPINK vẫn chưa được xác nhận". Nhiều người chỉ đang suy đoán về sự trở lại vào tháng 6 nhưng thông tin này vẫn chưa chính thức được công bố. Khi nghe đến đây, chắc hẳn nhiều người sẽ cảm thấy có phần hụt hẫng. Nhưng may mắn thay, những người có liên quan đã nói: "Tuy nhiên, sẽ có hồi báo. Nếu có lịch trình chi tiết, chúng tôi sẽ thông tin chính thức đến các bạn".

Nhóm nhạc nữ BLACKPINK

Kể từ khi "THE ALBUM" phát hành vào tháng 10 năm 2020, nhóm nhạc nữ nổi tiếng hàng đầu thế giới BLACKPINK, đã không tiết lộ bất kỳ tin tức hay hành động nào về album mới cho đến nay. Tuy nhiên, sức mạnh của các cô gái sẽ không bao giờ khiến bạn thất vọng, kể từ khi BLACKPINK phát hành ca khúc chủ đề kép "BOOMBAYAH" trên YouTube vào ngày 23 tháng này, số lượt nghe của ca khúc sau 5 năm 8 tháng vẫn thật đáng kinh ngạc là 1,4. tỷ lượt xem. Ngoài ra, BLACKPINK đã thể hiện sự hiện diện độc nhất vô nhị với tư cách là một nhóm nhạc nữ K-POP với hơn 32 video đạt hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube cho đến nay.