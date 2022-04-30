Nhóm nhạc nữ BLACKPINK sẽ comeback vào tháng 6?

Cách đây không lâu, sự trở lại của Bigbang đã khiến nhiều fan vô cùng phấn khích. Tin chắc rằng nhiều gia đình K-pop cũng đang mong chờ sự trở lại của BLACKPINK, một gương mặt quen thuộc của YG. Nghe đồn trên mạng rằng các nữ thần sẽ trở lại vào tháng 6. Sports East Asia đưa tin vào ngày 26 rằng "theo một người có liên quan, BLACKPINK sẽ phát hành album mới sớm nhất vào tháng 6".
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Gần đây, công ty YG của BLACKPINK đã đưa ra phản hồi chính thức về các cuộc thảo luận trên các trang mạng xã hội rằng: “Lịch trình trở lại của BLACKPINK vẫn chưa được xác nhận". Nhiều người chỉ đang suy đoán về sự trở lại vào tháng 6 nhưng thông tin này vẫn chưa chính thức được công bố. Khi nghe đến đây, chắc hẳn nhiều người sẽ cảm thấy có phần hụt hẫng. Nhưng may mắn thay, những người có liên quan đã nói: "Tuy nhiên, sẽ có hồi báo. Nếu có lịch trình chi tiết, chúng tôi sẽ thông tin chính thức đến các bạn".
Kể từ khi "THE ALBUM" phát hành vào tháng 10 năm 2020, nhóm nhạc nữ nổi tiếng hàng đầu thế giới BLACKPINK, đã không tiết lộ bất kỳ tin tức hay hành động nào về album mới cho đến nay. Tuy nhiên, sức mạnh của các cô gái sẽ không bao giờ khiến bạn thất vọng, kể từ khi BLACKPINK phát hành ca khúc chủ đề kép "BOOMBAYAH" trên YouTube vào ngày 23 tháng này, số lượt nghe của ca khúc sau 5 năm 8 tháng vẫn thật đáng kinh ngạc là 1,4. tỷ lượt xem. Ngoài ra, BLACKPINK đã thể hiện sự hiện diện độc nhất vô nhị với tư cách là một nhóm nhạc nữ K-POP với hơn 32 video đạt hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube cho đến nay.
Cùng với đó, các thành viên BLACKPINK, Jennie, Rosé, Lisa và Jisoo đã tương tác với người hâm mộ thông qua việc phát triển các hoạt động cá nhân, giải trí, chương trình tạp kỹ và các lĩnh vực khác.
Gần đây, khi Jennie xuất hiện trong YG Family tập 'Fifteen Nights' và cô ấy nói rằng: "BLACKPINK sẽ trở lại sớm thôi. Xin các bạn hãy kiên nhẫn chờ chúng tôi nhé!". Điều này một lần nữa làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi. Nếu BLACKPINK comeback, đây sẽ là một món quà tuyệt vời dành cho người hâm mộ trên toàn thế giới, những người đã luôn chờ đợi và ủng hộ cho họ trong thời gian qua.