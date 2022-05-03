Jennie khiến netizen 'gục ngã' với loạt ảnh độ sắc cùng thiên nhiên, khoe body hoàn hảo và tỷ lệ gương mặt không góc chết

Sao quốc tế 03/05/2022 09:51

Trong chuyến du lịch hè gần đây, Jennie khiến cư dân mạng không khỏi 'ngất ngây' với nhan sắc rạng ngời cùng body chuẩn mẫu của mình.

Jennie đã đăng một số bức ảnh lên trang Instagram ngày 2 tháng 5, khoe chuyến du lịch hè của mình với phong cảnh tuyệt đẹp cùng phong cách thời trang táo bạo của mình. 

Jennie khiến netizen 'gục ngã' với loạt ảnh độ sắc cùng thiên nhiên, khoe body hoàn hảo và tỷ lệ gương mặt không góc chết - Ảnh 1

Cô đăng ảnh kèm dòng trạng thái: "Love earth Love water Love this", nổi bật là hình ảnh cô nàng mặc bộ đồ bơi khoe body cực cháy. 

Jennie khiến netizen 'gục ngã' với loạt ảnh độ sắc cùng thiên nhiên, khoe body hoàn hảo và tỷ lệ gương mặt không góc chết - Ảnh 2

Không cần trang điểm đậm, Jennie vẫn khoe được gương mặt mộc hoàn hảo với làn da căng bóng mịn màng, ngũ quan sắc nét. Nhan sắc của 'công chúa nhà YG' còn cân cả camera thường, Jennie chẳng hề e ngại zoom thẳng ống kính để khoe trọn nhan sắc và vóc dáng thật. Nhìn Jennie diện đồ bơi sexy, ai ai cũng phải công nhận rằng cô còn nóng bỏng hơn cả cái nóng mùa hè.

Jennie khiến netizen 'gục ngã' với loạt ảnh độ sắc cùng thiên nhiên, khoe body hoàn hảo và tỷ lệ gương mặt không góc chết - Ảnh 3

Cô nàng tự tin tạo dáng trong một hang động, hòa mình vào thiên nhiên xinh đẹp, khoe tỷ lệ cơ thể 'vàng', vô cùng mảnh mai và cân đối. 

Jennie (BLACKPINK) là một trong những biểu tượng phong cách hàng đầu Kpop. 'Công chúa YG' có gương mặt ngây thơ đáng yêu, trái ngược hoàn toàn với thân hình sexy. Nữ idol thường xuyên diện trang phục táo bạo gợi cảm, khiến mạng xã hội bùng nổ. Phải nói Jennie chính là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu của làng giải trí Hàn hiện nay. 

Theo Allkpop

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Từ khóa:   Jennie (BLACKPINK) sao hàn sao châu á

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