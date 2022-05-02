Hình ảnh mới của Song Joong Ki khiến người hâm mộ thích thú, trông như sinh viên đại học ở tuổi U40

Không thể phủ nhận Song Joong Ki là một trong những nam thần nổi tiếng trên màn ảnh Hàn bởi vẻ ngoài điển trai, trẻ trung. Sau khi bị chê bai nhan sắc, loạt ảnh mới đây của nam diễn viên đã gây xôn xao cộng đồng mạng Hàn Quốc.
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Trong bức ảnh mới chưa qua chỉnh sửa, nhan sắc của Song Joong Ki khiến dư luận bàn tán sôi nổi. Được biết, loạt ảnh của nam diễn viên "Hậu duệ mặt trời" đã hút tới 2,2 triệu lượt thích và hàng trăm lượt bình luận trên mạng xã hội.
Nhiều fan nhận xét Song Joong Ki có sống mũi đẹp hoàn hảo và ít có dấu hiệu lão hóa. Nhiều người cho rằng nam tài tử chẳng khác gì sinh viên đại học đôi mươi. Không ai nghĩ đó là một diễn viên đã ngoài 40 tuổi. Không khó để giải thích việc tại sao Song Joong Ki vẫn khiến chị em mê mẩn suốt bao năm qua.
Thực tế, Song Joong Ki hiếm khi chia sẻ ảnh hay cập nhật lên mạng. Các nguồn tin cho biết anh không dùng mạng xã hội và chỉ xuất hiện trong các ảnh chụp chung trên trang cá nhân của những người bạn thân. Tuy nhiên, những bức ảnh gần đây của Song Joong Ki được cập nhật trên mạng gây xôn xao dư luận.
Cách đây không lâu, Song Joong-gen bị chỉ trích vì nhan sắc ngày càng xuống dốc. Anh bị tăng cân và da có dấu hiệu bị sạm hơn trước. Tuy nhiên sau khi chăm chút ngoại hình, Song Joong Ki một lần nữa trở thành nam thần điển trai trong lòng khán giả.
Cách đây không lâu, Song Joong Ki đã tham dự đám cưới của nam diễn viên Hyun Bin và Son Ye Jin. Nhiều người ngạc nhiên khi biết anh ấy có mặt để tham dự hôn lễ. Trên thực tế, Hyun Bin là bạn trai cũ của Song Hye Kyo còn Song Joong Ki là chồng cũ của nữ diễn viên Hậu duệ mặt trời. Không ngờ, cả hai lại trở thành bạn của nhau. Chứng kiến sự tái hợp của tình cũ, nhiều người rất tò mò về thái độ của Song Hye Kyo.