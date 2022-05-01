Lisa (BLACKPINK) được bình chọn là nữ vũ công xuất sắc nhất với hơn 350.000 phiếu bầu. Trong danh sách còn có những ai?

Việc Lisa được bình chọn là "Nữ vũ công xuất sắc nhất" của DABEME vào năm 2021, tạo thêm một danh hiệu mới trong sự nghiệp của cô. Thành viên BLACKPINK đã cán đích ở vị trí đầu tiên với tổng số điểm là 358.283 điểm, đánh bại các nữ thần tượng K-pop khác.

Nhắc đến những vũ công nữ xuất sắc nhất, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những "cổ mãy nhẩy" của các nhóm nhạc đỉnh cao như Lisa của BLACKPINK , Momo của TWICE, ... Họ đều được đánh giá là một trong những vũ công xuất sắc nhất thế hệ thứ tư.

Các ngôi sao nữ K-pop khác lọt vào danh sách là Dita của Secret Number, Momo (Twice) và Chae - Yeon với số lượng phiếu bầu lần lượt là với 299.035 phiếu, 286.458 phiếu với 90.564 phiếu.

Lisa được mệnh danh là "cỗ máy nhảy" của Kpop

Nhiều người thắc mắc, tại sao không có Seulgi của Red Velvet? Thực ra, tôi cũng khá tò mò, tại sao cô ấy, người được biết đến như một trong những vũ công chính mạnh nhất K-pop, lại không được chọn? Người tổ chức có lẽ nên có động thái giải thích điều đó!

Seulgi (Red Velvet)

Mới đây, Lisa vừa đăng một vlog giới thiệu về gia đình mèo của mình trên Youtube. Cụ thể, Lisa đã có một buổi chụp ảnh với 5 chú mèo cưng của mình. Trong video mới này, thành viên BLACKPINK lần đầu tiên khoe nút play vàng trên YouTube mà cô nhận được sau khi vượt mốc 1 triệu người đăng ký trên nền tảng chia sẻ video nói trên.

Lisa trong một vlog giới thiệu về "Gia đình L"

Louis là con mèo thứ tư của Lisa, sinh vào tháng 8 năm 2019. Lisa tiết lộ rằng cô ấy nhận nuôi Louis vì cô muốn tìm bạn cho Leo. Trên VLIVE với Rosé, Lisa đã chia sẻ: “Trước đây Luca và Leo hay ngủ cùng nhau, nhưng sau khi Lily ra đời, Luca ở với Lily nhiều hơn. Do đó mà mình đã đưa Louis về để Leo có bạn và đỡ cô đơn. Leo và Louis rất hợp nhau, nhưng Leo không thích em bé cho lắm, thằng bé chỉ thỉnh thoảng chơi với Louis thôi”.

Lily sinh vào tháng 6 năm 2019 và là con mèo thứ ba của Lisa. Có thông tin cho rằng Lily có một em trai sinh đôi tên Mingus. Anh chàng cũng đẹp trai chẳng kém Luca. Mingus hiện đang ở với mèo mẹ Jennie, còn Lily thì ở cùng Lisa.

Theo "búp bê Barbie" Lisa, Luca không nhạy cảm như Leo. Leo là con mèo đầu tiên của cô ấy, nó rất dễ thương và thông minh. Lisa thậm chí còn tiết lộ rằng Leo giống như chiếc đồng hồ báo thức của Lisa, sẽ đánh thức Lisa dậy mỗi khi cô có lịch trình. Cụ thể, trong DVD Welcoming Collection 2019 của BLACKPINK, Lisa đã đề cập đến “công dụng” này của Leo.