'Hoàng tử má lúm' Kim Seon Ho gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau hơn nửa năm 'bay màu' trên mạng xã hội vì scandal

Sao quốc tế 10/05/2022 00:50

Kim Seon Ho trở lại sau một thời gian dài vắng bóng cùng tâm thư xin lỗi người hâm mộ.

'Hoàng tử má lúm' Kim Seon Ho gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau hơn nửa năm 'bay màu' trên mạng xã hội vì scandal - Ảnh 1

7 tháng kể từ khi Kim Seon Ho biến mất cùng với scandal tình ái với người yêu cũ, cuối cùng nam diễn viên cũng ‘ngoi lên’ và viết một bức thư gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ .

Mở đầu thư, diễn viên Hometown Cha-cha-cha chia sẻ: Cảm giác như mùa hè đã đến rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Ngay cả lúc viết bức thư này, tôi vẫn đang cảm thấy vô cùng lo lắng và căng thẳng.  

Kim Seon Ho nhớ lại khoảng thời gian đau khổ mà anh từng chịu đựng vì những tranh cãi đời tư: “Đã có lúc thời gian như ngừng trôi và một ngày có cảm giác dài như một tháng, thậm chí một năm. Cũng có lúc tôi cảm thấy khó bình tĩnh vì cảm xúc nặng nề khi cố gắng bắt kịp thời gian trước mắt”.

'Hoàng tử má lúm' Kim Seon Ho gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau hơn nửa năm 'bay màu' trên mạng xã hội vì scandal - Ảnh 2

Tiếp đó, nam diễn viên gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì những thiếu sót của bản thân: “Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nhiều người trong số các bạn cũng phải chịu đựng điều tương tự vì tôi. Tôi thực sự xin lỗi vì đã khiến các bạn phải trải qua khoảng thời gian khó khăn như vậy do sự thiếu hụt của tôi. Có khó để phục hồi khi trái tim của bạn đã bị tổn thương một lần? Tôi cảm thấy rất tiếc vì đã để lại vết sẹo khó lành trong lòng những người đã yêu thương mình”.

'Hoàng tử má lúm' Kim Seon Ho gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau hơn nửa năm 'bay màu' trên mạng xã hội vì scandal - Ảnh 3

Và cuối cùng là những lời cảm ơn gửi đến người hâm mộ nhân ngày sinh nhật của mình: “ “Cảm ơn các bạn, thời gian của tôi đang dần quay trở lại. Tôi thận trọng và lưỡng lự vì không biết bài viết này có ý nghĩa như thế nào với các bạn, nhưng mong rằng thời gian của những người ủng hộ tôi sẽ trôi qua không quá chậm, cũng không quá nhanh”.

Mặt khác, Kim Seon Ho đang tham gia quay bộ phim ‘Sad Tropical’ của đạo diễn Park Hoon Jung. Ngoài ra, anh thông báo sẽ không nhận thêm phim mới trong năm 2022 và muốn dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình.

 

 

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