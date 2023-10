Kang Daniel thể hiện nét quyến rũ trưởng thành 'khó cưỡng' trong bộ ảnh teaser cho album tái xuất đường đua K-POP lần này

Kang Daniel tiếp tục chuẩn bị cho lần phát hành full album đầu tiên 'The Story' bằng việc tung loạt ảnh teaser vô cùng cuốn hút.

Vào lúc 00:00 ngày 10 tháng 5 (theo giờ địa phương), nam ca sĩ Kang Daniel đã tung ra những bức ảnh concept cho album sắp tới. Qua những bức ảnh anh chàng thể hiện được nét đẹp vô cùng quyến rũ và đầy trưởng thành của mình trong những bộ trang phục khác nhau.

Kang Daniel sẽ trở lại đường đua K-POP vào ngày 24 tháng 5 lúc 18:00. Album lần này 'The Story' đánh dấu lần phát hành album đầu tiên sau 13 tháng anh chàng tung ra 'Color' với 'Yellow' vào tháng 4 năm 2021.

Được biết, khi Kang Daniel còn là một thí sinh trong Produce 101 mùa 2, ai cũng thấy rõ tiềm năng solo của anh chàng, cùng với danh tiếng vượt bậc của anh chàng khi trở thành “center quốc dân” phần nào khẳng định được rằng Daniel sẽ có sự nghiệp solo rất thành công sau khi Wanna One hết hợp đồng. Đúng như dự đoán, album debut 'Color On Me' cùng ca khúc chủ đề 'What Are You Up To' đã giúp Daniel có màn debut ấn tượng khi trở thành album bán chạy nhất trong ngày đầu phát hành với hơn 300.000 bản, đây là con số cao nhất của một nghệ sĩ solo từng thiết lập được.

Lần trở lại này của Kang Daniel khiến fan hâm mộ vô cùng kỳ vọng và mong chờ sau khoảng thời gian dài nam thần tượng 'im hơi lặng tiếng'. Kang Daniel sẽ tiếp tục 'nhá hàng' nhiều concept teaser cho đến khi album chính thức ra mắt, hãy tiếp tục theo dõi cho đến lúc đó nhé!

Theo Allkpop

