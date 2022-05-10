Tiết lộ lý do 'nhóm nhạc toàn cầu' BTS không tham dự lễ trao giải Billboard Music Awards năm nay dù được đề cử 7 giải thưởng ở 6 hạng mục

Sao quốc tế 10/05/2022 00:51

Bận rộn với việc chuẩn bị album kỷ niệm 9 năm ra mắt, BTS quyết định năm nay sẽ không tham dự lễ trao giải Billboard Music Awards.

Tiết lộ lý do 'nhóm nhạc toàn cầu' BTS không tham dự lễ trao giải Billboard Music Awards năm nay dù được đề cử 7 giải thưởng ở 6 hạng mục - Ảnh 1

Ngày 9.5, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, các chàng trai BTS sẽ không tham dự lễ trao giải Billboard Music Awards năm nay, dự kiến ​diễn ra tại Las Vegas vào ngày 15.5. Theo công ty chủ quản cho biết, vì BTS sắp phát hành album mới vào ngày 10 tháng 6 nên nhóm dự kiến sẽ dồn lực tập trung cho sự trở lại này của họ.

Tiết lộ lý do 'nhóm nhạc toàn cầu' BTS không tham dự lễ trao giải Billboard Music Awards năm nay dù được đề cử 7 giải thưởng ở 6 hạng mục - Ảnh 2

Điều này khiến người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối bởi năm nay, nhóm nhận được tới 7 đề cử ở 6 hạng mục tại Billboard Music Awards. Bao gồm: Bộ đôi/Nhóm nhạc hàng đầu, Nghệ sĩ có khả năng bán đĩa xuất sắc nhất, Nghệ sĩ hàng đầu Billboard toàn cầu (trừ Mỹ), Bài hát bán chạy nhất, Bài hát hàng đầu Billboard toàn cầu (không bao gồm Hoa Kỳ) và Bài hát nhạc rock xuất sắc nhất. Đặc biệt, ở hạng mục Bài hát bán chạy nhất có tới 2 đề cử là 'Butter' và 'Permission to dance' nên nhiều khả năng BTS có thể giành tới 7 cúp tại lễ trao này. Tuy không thể tham dự, nhưng theo nhiều thông tin cho biết nhóm sẽ phát biểu nhận giải thông qua một video nếu họ giành được bất kỳ giải thưởng nào. 

BTS đã liên tục chứng minh thực lực của nhóm như một 'biểu tượng nhạc pop thế kỷ 21' bằng cách lọt vào danh sách 'Nghệ sĩ toàn cầu hàng đầu Billboard (trừ Mỹ)’ và 'Bài hát hàng đầu Billboard Toàn cầu (trừ Mỹ)’, và hợp tác với Coldplay trong ca khúc 'My Universe'.

Tiết lộ lý do 'nhóm nhạc toàn cầu' BTS không tham dự lễ trao giải Billboard Music Awards năm nay dù được đề cử 7 giải thưởng ở 6 hạng mục - Ảnh 3

Năm ngoái, ở lễ trao giải Billboard 2021, BTS giành chiến thắng tại cả 4 hạng mục được đề cử, gồm Ca khúc ăn khách nhất (Dynamite), Bộ đôi/ Nhóm nhạc hàng đầu, Nghệ sĩ có doanh số bán đĩa cao nhất và Nghệ sĩ hàng đầu trên mạng xã hội.

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Từ khóa:   sao châu á BTS billboard music awards

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