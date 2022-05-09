Địa điểm tổ chức 'đám cưới thế kỷ' của Hyun Bin và Son Ye Jin kín chỗ từ đây đến năm 2023, sức ảnh hưởng của 'cặp đôi vàng' của làng giải trí Hàn Quốc đúng là 'siêu khủng'

Sao quốc tế 09/05/2022 17:42

Khu Aston House của khách sạn Sheraton Grand Walkerhill - địa điểm tổ chức hôn lễ của cặp đôi BinJin đã đặt book kín chỗ đến năm 2023.

Theo như các phương tiện truyền thông đưa tin, khách sạn sang trọng nơi hai ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc Hyun Bin - Son Ye Jin tổ chức hôn lễ đã kín chỗ cho đến đầu năm sau. Khách sạn Grand Walkerhill ở Seoul là một trong những địa điểm cao cấp nhất với khuôn viên bao gồm khu trong nhà và ngoài trời với view nhìn ra sông Hàn tuyệt đẹp.

Địa điểm tổ chức 'đám cưới thế kỷ' của Hyun Bin và Son Ye Jin kín chỗ từ đây đến năm 2023, sức ảnh hưởng của 'cặp đôi vàng' của làng giải trí Hàn Quốc đúng là 'siêu khủng' - Ảnh 1

Hiện tại, một số hạn chế vì COVID-19 đối với những sự kiện đông người đã được nới lỏng hơn, vì thế số lượt đặt phòng cho đám cưới ở các khách sạn sang trọng tăng đột biến gần đây. Theo ngành công nghiệp nhà hàng khách sạn, các khách sạn 5 sao lớn ở Seoul hầu hết đã kín chỗ cho và cuối tuần. 

Địa điểm tổ chức 'đám cưới thế kỷ' của Hyun Bin và Son Ye Jin kín chỗ từ đây đến năm 2023, sức ảnh hưởng của 'cặp đôi vàng' của làng giải trí Hàn Quốc đúng là 'siêu khủng' - Ảnh 2
Đây là nơi cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh đã tổ chức hôn lễ

Trong số những địa điểm được nhắc đến, Aston House tại Grand Walkerhill là một trong những địa điểm đắt đỏ nhất, nơi đây không chỉ có 'cặp đôi vàng' Hyun Bin và Son Ye Jin mà còn cả những cặp đôi nổi tiếng khác đã chọn khách sạn làm nơi tổ chức hôn lễ. Có thông tin cho rằng cho đến nửa cuối năm 2023 các khu nhà hàng - khách sạn 5 sao thế này sẽ sớm kín chỗ. 

Địa điểm tổ chức 'đám cưới thế kỷ' của Hyun Bin và Son Ye Jin kín chỗ từ đây đến năm 2023, sức ảnh hưởng của 'cặp đôi vàng' của làng giải trí Hàn Quốc đúng là 'siêu khủng' - Ảnh 3

Địa điểm tổ chức 'đám cưới thế kỷ' của Hyun Bin và Son Ye Jin kín chỗ từ đây đến năm 2023, sức ảnh hưởng của 'cặp đôi vàng' của làng giải trí Hàn Quốc đúng là 'siêu khủng' - Ảnh 4

Được biết, sáng ngày 21/2, tờ Woman Chosun của Hàn Quốc đã thông tin hôn lễ cặp đôi "Hạ cánh nơi anh" - Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ được tổ chức trong khuôn viên ngoài trời tại khu Aston House của khách sạn Sheraton Grand Walkerhill (quận Gwangjin, Seoul). Trước đó, vào ngày 10/2, sau khi chính thức công bố sẽ "về chung một nhà", lễ cưới đã diễn ra vào tháng 3 năm nay trong không gian riêng tư.

 Theo Allkpop

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Từ khóa:   Hyun Bin - Son Ye Jin sao hàn sao châu á

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