Hyun Bin và Son Ye-jin đi hưởng tuần trăng mật ở Mỹ vẫn không quên đến xem trận đấu NBA trước khi trở về Hàn Quốc

Hyun Bin và Son Ye Jin đã đến Mỹ để hưởng tuần trăng mật cách đây vài ngày, và nhiều người hâm mộ đã chụp được hình ảnh tương tác ngọt ngào của hai người họ.

Cặp đôi Huyn Bin và Son Ye Jin được fan bắt gặp khi đến xem trận NBA khi đang hưởng tuần trăng mật ở Mỹ

"Crash Landing CP" của Hàn Quốc Hyun Bin và Son Ye Jin đã tổ chức đám cưới thế kỷ vào cuối tháng 3 và lên đường sang Mỹ hưởng tuần trăng mật vào giữa tháng 4. Chuyến đi hưởng tuần trăng mật của họ được rất nhiều người hâm mộ đặc biệt quan tâm và chú ý. Gần đây, họ được fan hâm hộ bắt gặp khi đến xem trận đấu NBA tại sân vận động trong nhà Brooklyn Nets, có trụ sở tại Brooklyn, New York. Sự ngọt ngào và tương tác hài hước của cặp đôi đều được các fan phía sau chụp lại.

Góc nghiêng hoàn hảo của Hyun Bin và Son Ye Jin nổi bần bật trong ảnh camera thường do fan chụp vội

Sau khi Hyun Bin và Son Ye Jin kết hôn, họ đã đến Mỹ để tận hưởng thế giới của riêng hai người, dù bị vây kín bởi các fan ở sân bay nhưng trên gương mặt họ không hề tỏ ra khó chịu mà vẫn giao lưu thân mật với người hâm mộ khi đến New York. Một số người hâm mộ đã tiết lộ ảnh Hyun Bin và Son Ye Jin xem một trận đấu NBA. Họ thấy rằng hai người trong ảnh đều đội mũ lưỡi trai và mặc quần áo bình thường. Trong đoạn clip được người hâm mộ đăng tải lên mạng xã hội, Hyun Bin thường quay sang giải thích cho Son Ye Jin hiểu hơn về bộ môn này. Cả hai người dường như rất ngọt ngào, khiến các fan không khỏi ghen tị và ngưỡng mộ.

Những người hâm mộ tinh mắt đã bắt gặp Hyun Bin và Son Ye Jin tại hiện trường, và vẻ ngoài ngọt ngào của cả hai khiến ai cũng phải ghen tị

Sau khi thông tin Hyun Bin và Son Yejin đến xem trận đấu NBA được tiết lộ. Không chỉ người hâm mộ theo dõi trên sóng truyền hình mà những người hâm mộ tinh mắt cũng nhanh chóng tìm ra vị trí ngồi cặp đôi, cả hai không quên nhấc điện thoại chụp bóng cầu thủ đang rê bóng và tạo dáng nhí nhảnh khi vô tình lọt vào ống kính máy quay của nhà đài. Nhiều người hâm mộ đã đăng ảnh chụp màn hình của hai người lên mạng, bày tỏ rằng thật khó tin khi các diễn viên siêu sao lại xuất hiện trong khán phòng để theo dõi trận đấu.

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