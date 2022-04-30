Nghi vấn Son Ye Jin 'đi 2 về 3' sau trăng mật, Hyun Bin còn nói 1 câu ở sân bay thêm phần chắc chắn!

Sau đám cưới thế kỉ nhận nhiều sự chú ý của người hâm mộ trong và ngoài nước, cặp vợ chồng son Hyun Bin và Son Ye Jin đã tận hưởng kỳ nghỉ trăng mật tại Mỹ gây nhiều sự quan tâm không kém. Ngày 28/4 vừa qua, cặp đôi đã khép lại chuyến du lịch của mình và trở về Hàn Quốc.

Đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin từng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ trong và ngoài nước - Ảnh: Internet

Mọi hành động của cặp đôi vẫn đang được cư dân mạng để ý từng chút một và chụp lại đăng tải khắp các trang mạng xã hội. Trong hình ảnh tại sân bay Incheon cho thấy, rất đông phóng viên và người hâm mộ đã đứng chờ sẵn để đón bộ đôi siêu sao trở về.