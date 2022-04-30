Nghi vấn Son Ye Jin 'đi 2 về 3' sau trăng mật, Hyun Bin còn nói 1 câu ở sân bay thêm phần chắc chắn!

Sao quốc tế 30/04/2022 13:16

Khi trở về Hàn Quốc từ chuyến trăng mật tại Mỹ, Son Ye Jin chỉ mặc áo sweater rộng thùng thình nuốt dáng, cô cũng đi giày thể thao đế bằng. Điều này càng khiến netizen chắc chắn hơn về tin đồn nữ diễn viên đang mang thai.

Sau đám cưới thế kỉ nhận nhiều sự chú ý của người hâm mộ trong và ngoài nước, cặp vợ chồng son Hyun Bin và Son Ye Jin đã tận hưởng kỳ nghỉ trăng mật tại Mỹ gây nhiều sự quan tâm không kém. Ngày 28/4 vừa qua, cặp đôi đã khép lại chuyến du lịch của mình và trở về Hàn Quốc. 

Nghi vấn Son Ye Jin 'đi 2 về 3' sau trăng mật, Hyun Bin còn nói 1 câu ở sân bay thêm phần chắc chắn! - Ảnh 1
Đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin từng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ trong và ngoài nước - Ảnh: Internet

Mọi hành động của cặp đôi vẫn đang được cư dân mạng để ý từng chút một và chụp lại đăng tải khắp các trang mạng xã hội. Trong hình ảnh tại sân bay Incheon cho thấy, rất đông phóng viên và người hâm mộ đã đứng chờ sẵn để đón bộ đôi siêu sao trở về.

Đáng chú ý, trước và sau khi lễ cưới diễn ra, Son Ye Jin từng nhiều lần bị đồn đoán mang thai vì diện trang phục rộng thùng thình kèm theo nhiều bằng chứng khác. Xuất hiện trước truyền thông, đôi vợ chồng son cũng không ngần ngại trao cho nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào.

Nghi vấn Son Ye Jin 'đi 2 về 3' sau trăng mật, Hyun Bin còn nói 1 câu ở sân bay thêm phần chắc chắn! - Ảnh 2
Cặp đôi được truyền thông và người hâm mộ chờ đón rất đông ở sân bay - Ảnh: Dispatch

Tuy nhiên netizen còn đặc biệt chú ý đến 1 câu nói của Hyun Bin càng làm rõ hơn tin đồn vợ mới cưới đang mang thai. Cụ thể, khi thấy các phóng viên xung quanh chụp ảnh đôi vợ chồng bước ra sảnh sân bay, nam tài tử đã từ chối khéo hộ bà xã rằng: "Trang phục của Ye Jin giờ không tiện chụp ảnh"

Nghi vấn Son Ye Jin 'đi 2 về 3' sau trăng mật, Hyun Bin còn nói 1 câu ở sân bay thêm phần chắc chắn! - Ảnh 3
Câu nói của Hyun Bin gây nhiều sự chú ý - Ảnh: Cắt từ clip

Hiện, việc nữ diễn viên đang mang thai con đầu lòng chỉ là đồn đoán từ phía người hâm mộ. Về phía 2 công ty quản lý của cặp vợ chồng quyền lực đều chưa lên tiếng chính thức về thông tin này. 

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Sau đám cưới thế kỉ, Son Ye Jin bị nghi mang thai, nhiều bằng chứng đưa ra gây nhiều sự chú ý?

Hành động chăm sóc vợ như em bé của Hyun Bin đã làm dấy lên nghi vấn Son Ye Jin đang mang thai.

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