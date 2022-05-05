Sau trăng mật ngọt ngào, cặp sao Hyun Bin - Son Ye Jin lại tiếp tục đón tin vui 'lớn' khiến fan rần rần?

Sao quốc tế 05/05/2022 09:35

Netizen tình cờ gặp Hyun Bin - Son Ye Jin đi đăng ký kết hôn sau kỳ nghỉ trăng mật.

Vừa qua, sau đám cưới thế kỉ, cặp vợ chồng son Hyun Bin và Son Ye Jin đã tận hưởng kỳ trăng mật ngọt ngào tại Mỹ. Mới đây, sau khi khép lại chuyến đi và trở về Hàn Quốc, trên các diễn đàn mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin cho biết bắt gặp vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin có mặt tại nơi đăng ký kết hôn vào hôm nay. Cụ thể, một netizen viết: "Hyun Bin và Son Ye Jin đã đi đăng ký kết hôn hôm nay. Tôi đã tình cờ nhìn thấy họ khi tới đó làm việc. Thật sự tuyệt vời". 

Sau trăng mật ngọt ngào, cặp sao Hyun Bin - Son Ye Jin lại tiếp tục đón tin vui 'lớn' khiến fan rần rần? - Ảnh 1
Netizen thông tin bắt gặp cặp sao Hyun Bin - Son Ye Jin  tại nơi đăng kí kết hôn - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới phàn bình luận bài viết, nhiều người hâm mộ tỏ ý thích thú và ngưỡng mộ vô cùng trước thông tin này. Có thể sau khi lễ cưới, cả 2 tranh thủ dành thời gian để hưởng trăng mật ngọt ngào bên nhau nên đến bây giờ mới đăng kí kết hôn. Tuy nhiên, đây chỉ là phỏng đoán từ dư luận còn thực hư sự việc thế nào thì phải đợi phía 2 ngôi sao thông báo chính thức.

Sau trăng mật ngọt ngào, cặp sao Hyun Bin - Son Ye Jin lại tiếp tục đón tin vui 'lớn' khiến fan rần rần? - Ảnh 2
Cặp đôi vẫn chưa thông tin chính thức về việc đăng kí kết hôn - Ảnh: Internet

Từ khi công khai hẹn hò đến khi về chung một nhà, cặp sao Hyun Bin - Son Ye Jin đều nhận được rất nhiều sự ủng hộ và yêu mến từ người hâm mộ trong và ngoài nước. Vì vậy, mọi động thái của cặp vợ chồng son đều thu hút rất nhiều sự chú ý.

Sau trăng mật ngọt ngào, cặp sao Hyun Bin - Son Ye Jin lại tiếp tục đón tin vui 'lớn' khiến fan rần rần? - Ảnh 3
Lễ cưới của cặp sao được ví như đám cưới thế kỉ - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, dù là ảnh chụp lén hay trước truyền thông báo chí, cả hai cũng không ngại trao nhau cái ôm đầy ngọt ngào và nhiều cử chỉ thân mật. Khoảnh khắc "phát cẩu lương" của Hyun Bin và Son Ye Jin hiện vẫn đang chiếm sóng khắp mạng xã hội. Người hâm mộ bày tỏ hy vọng cặp đôi sẽ sớm có tin vui trong thời gian tới.

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Khi trở về Hàn Quốc từ chuyến trăng mật tại Mỹ, Son Ye Jin chỉ mặc áo sweater rộng thùng thình nuốt dáng, cô cũng đi giày thể thao đế bằng. Điều này càng khiến netizen chắc chắn hơn về tin đồn nữ diễn viên đang mang thai.

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