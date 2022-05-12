Wendy (Red Velvet) tạo dáng nguy hiểm trên lan can khiến fan lo lắng

Sao quốc tế 12/05/2022 00:36

Wendy của Red Velvet khiến người hâm mộ lo lắng khi đăng ảnh tạo dáng nguy hiểm.

Wendy được biết đến là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Red Velvet. Cô nàng sở hữu ngoại hình bắt mắt với thân hình cân đối và gương mặt xinh đẹp hoàn hảo, khả năng nhảy tốt cùng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của Kpop. Nữ ca sĩ do đó tự hào lọt top các nghệ sĩ thần tượng có giọng hát hay nhất thế hệ Gen 3.

Trước khi debut cùng Red Velvet, Wendy đã được SM lăng xê giọng hát qua dự án SMRookies. Cô nàng đã gây ấn tượng khi thể hiện bản OST của bộ phim "MiMi". Rất nhiều người đánh giá giọng hát của Wendy trong trẻo và tuyệt đẹp như gương mặt của cô ấy.

Wendy (Red Velvet) tạo dáng nguy hiểm trên lan can khiến fan lo lắng - Ảnh 1
Cô nàng với phong thái tự tin và tỏa sáng trên sân khấu
Wendy (Red Velvet) tạo dáng nguy hiểm trên lan can khiến fan lo lắng - Ảnh 2
Dáng vẻ đời thường nhẹ nhàng khiến fan thích thú

Vào ngày 10, Wendy đã đăng một bức ảnh của mình trên sân thượng với caption "Tôi là Son Seung Wan, tôi không sợ" trên Instagram của cô ấy. Trong ảnh, cô đang ngồi trên lan can mái nhà cao tầng và nở nụ cười rạng rỡ với kiểu tóc uốn cụp và vẻ ngoài vui tươi khi đeo kính. Wendy trở nên rạng rỡ hơn với biểu cảm thoải mái ngay cả khi đang ở trên lan can nhà.

Wendy (Red Velvet) tạo dáng nguy hiểm trên lan can khiến fan lo lắng - Ảnh 3
Wendy của Red Velvet khiến người hâm mộ lo lắng khi đăng ảnh tạo dáng nguy hiểm.
Wendy (Red Velvet) tạo dáng nguy hiểm trên lan can khiến fan lo lắng - Ảnh 4
Wendy của Red Velvet khiến người hâm mộ lo lắng khi đăng ảnh tạo dáng nguy hiểm.

Một số fan lại tỏ ra lo lắng và bình luận rằng

"Chị xuống dưới đi mà, nhìn trông nguy hiểm quá ㅠㅠ"

"Dù không sợ hay thế nào đi nữa thì tạo dáng ở đó thực sự rất nguy hiểm"

"Tôi nghĩ tốt hơn là không nên đăng những bức ảnh như thế này ".

(Theo Nate News)

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