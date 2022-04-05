Hồ sơ quốc tịch Hàn -Trung của Jessica là giả?

Ca sĩ Jessica tham gia chương trình giải trí Trung Quốc đã gây nên nhiều tranh cãi từ cộng đồng mạng khi profile của cô bị lộ ra trước ngày trương trình lên sóng.

Jessica

Ca sĩ Jessica tham gia chương trình giải trí Trung Quốc đã gây nên nhiều tranh cãi từ cộng đồng mạng khi profile của cô bị lộ ra trước ngày trương trình lên sóng.

Vào ngày 4/4 công ty quản lý của Jessica - Coridel Entertainment cho biết "Đúng là Jessica đang xuất hiện trong một chương trình thử giọng của Trung Quốc" và cũng làm sáng tỏ rằng "Profile đang được lan truyền trên các trang mạng Trung Quốc là một bài đăng chưa được xác nhận, bên phía đội ngũ chương trình không viết và đưa nó lên mạng, chúng tôi cũng không hề viết và gửi đi hồ sơ nào như thế cả".

Jessica sẽ xuất hiện trong chương trình thử giọng "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" của đài Mango TV. Chương trình này để những nghệ sĩ nữ nổi tiếng trên 30 tuổi lập thành một nhóm 5 người và được re-debut (được ra mắt trước công chúng) một lần nữa. Cùng với tin tức này, một bài đăng gọi là danh sách thành viên của chương trình đã nhanh chóng lan truyền trên mạng.

Jessica

Trong bài viết giới thiệu về Jessica có viết cô sinh năm 1989, theo học trường Kent Foreign School (Hàn Quốc), là nữ ca sĩ kiêm diễn viên người Mỹ, xuất thân từ Girls 'Generation. Vấn đề là Jessica được xếp vào nhóm 'người Trung Quốc gốc Hàn', một dân tộc thiểu số ở Trung Quốc. Tuy nhiên Jessica lại là người Mỹ gốc Hàn.

Trong hoàn cảnh hiện tại, mọi người càng đổ dồn sự quan tâm đến tính xác thực của bản profile này. Công ty quản lý của Jessica giải thích rằng đó không phải là profile mà họ đã đưa đội ngũ sản xuất. Ngoài ra, ê-kíp sản xuất cũng tiết lộ họ không viết hay đưa những hình ảnh này lên mạng cho nên khả năng đây là profile giả.

Jessica đã hoàn thành buổi quay đầu tiên của chương trình này vào ngày 2/4. Buổi công chiếu đầu tiên của chương trình được dự kiến vào tháng Năm. Dù vậy mọi người mọi người đều đang quan tâm đến việc không biết profile của Jessica sẽ xuất hiện như thế nào trong chương trình.

(Theo SBSNews)

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-so-quoc-tich-han-trung-cua-jessica-la-gia-460427.html