Hồ sơ quốc tịch Hàn -Trung của Jessica là giả?

Sao quốc tế 05/04/2022 17:39

Ca sĩ Jessica tham gia chương trình giải trí Trung Quốc đã gây nên nhiều tranh cãi từ cộng đồng mạng khi profile của cô bị lộ ra trước ngày trương trình lên sóng.

Hồ sơ quốc tịch Hàn -Trung của Jessica là giả? - Ảnh 1
Jessica

Ca sĩ Jessica tham gia chương trình giải trí Trung Quốc đã gây nên nhiều tranh cãi từ cộng đồng mạng khi profile của cô bị lộ ra trước ngày trương trình lên sóng.

Vào ngày 4/4 công ty quản lý của Jessica - Coridel Entertainment cho biết "Đúng là Jessica đang xuất hiện trong một chương trình thử giọng của Trung Quốc" và cũng làm sáng tỏ rằng "Profile đang được lan truyền trên các trang mạng Trung Quốc là một bài đăng chưa được xác nhận, bên phía đội ngũ chương trình không viết và đưa nó lên mạng, chúng tôi cũng không hề viết và gửi đi hồ sơ nào như thế cả".

Jessica sẽ xuất hiện trong chương trình thử giọng "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" của đài Mango TV. Chương trình này để những nghệ sĩ nữ nổi tiếng trên 30 tuổi lập thành một nhóm 5 người và được re-debut (được ra mắt trước công chúng) một lần nữa. Cùng với tin tức này, một bài đăng gọi là danh sách thành viên của chương trình đã nhanh chóng lan truyền trên mạng.

Hồ sơ quốc tịch Hàn -Trung của Jessica là giả? - Ảnh 2
Jessica

Trong bài viết giới thiệu về Jessica có viết cô sinh năm 1989, theo học trường Kent Foreign School (Hàn Quốc), là nữ ca sĩ kiêm diễn viên người Mỹ, xuất thân từ Girls 'Generation. Vấn đề là Jessica được xếp vào nhóm 'người Trung Quốc gốc Hàn', một dân tộc thiểu số ở Trung Quốc. Tuy nhiên Jessica lại là người Mỹ gốc Hàn.

Trong hoàn cảnh hiện tại, mọi người càng đổ dồn sự quan tâm đến tính xác thực của bản profile này. Công ty quản lý của Jessica giải thích rằng đó không phải là profile mà họ đã đưa đội ngũ sản xuất. Ngoài ra, ê-kíp sản xuất cũng tiết lộ họ không viết hay đưa những hình ảnh này lên mạng cho nên khả năng đây là profile giả.

Jessica đã hoàn thành buổi quay đầu tiên của chương trình này vào ngày 2/4. Buổi công chiếu đầu tiên của chương trình được dự kiến vào tháng Năm. Dù vậy mọi người mọi người đều đang quan tâm đến việc không biết profile của Jessica sẽ xuất hiện như thế nào trong chương trình.

(Theo SBSNews)

Không thể nhận ra Ji Chang Wook trong tạo hình pháp sư, poster phim siêu đẹp khiến fan mê đắm

Không thể nhận ra Ji Chang Wook trong tạo hình pháp sư, poster phim siêu đẹp khiến fan mê đắm

Bộ phim The sound of magic của nam diễn viên Ji Chang Wook vừa trình làng poster mới.

Xem thêm
Từ khóa:   Jessica Kbiz Kpop SNSD

TIN LIÊN QUAN

Không thể nhận ra Ji Chang Wook trong tạo hình pháp sư, poster phim siêu đẹp khiến fan mê đắm

Không thể nhận ra Ji Chang Wook trong tạo hình pháp sư, poster phim siêu đẹp khiến fan mê đắm

"Nữ hoàng phim nóng" Thư Kỳ bất ngờ gửi lời chúc mừng siêu đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin: Lý do thật sự khiến netizen 'té ngửa'

"Nữ hoàng phim nóng" Thư Kỳ bất ngờ gửi lời chúc mừng siêu đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin: Lý do thật sự khiến netizen 'té ngửa'

"Tắc kè hoa" D.O. (EXO) sẽ trở lại màn ảnh Hàn với vai công tố viên trong drama "True Sword Battle"

"Tắc kè hoa" D.O. (EXO) sẽ trở lại màn ảnh Hàn với vai công tố viên trong drama "True Sword Battle"

BIGBANG tái xuất sau 4 năm: Bộ tứ quyền lực bắt đầu khuấy đảo sân khấu K-POP

BIGBANG tái xuất sau 4 năm: Bộ tứ quyền lực bắt đầu khuấy đảo sân khấu K-POP

4 ngày sau siêu đám cưới với Son Ye Jin, Hyun Bin đã có động thái đầu tiên khiến dân tình phát cuồng

4 ngày sau siêu đám cưới với Son Ye Jin, Hyun Bin đã có động thái đầu tiên khiến dân tình phát cuồng

Màn trình diễn của BTS được đánh giá là sân khấu "đỉnh của chóp", nhận về "cơn mưa lời khen" từ truyền thông nước ngoài

Màn trình diễn của BTS được đánh giá là sân khấu "đỉnh của chóp", nhận về "cơn mưa lời khen" từ truyền thông nước ngoài

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?