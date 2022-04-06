Sau khi BIGBANG comeback T.O.P chính thức chấm dứt hợp đồng với YG: "Cảm ơn vì 16 năm qua"

Sao quốc tế 06/04/2022 19:59

Sau khi BIGBANG comback T.O.P gửi lời cảm đến công ty quản lý cũ của mình vì đã chăm sóc cậu trong suốt 16 năm qua.

Sau khi BIGBANG comeback T.O.P chính thức chấm dứt hợp đồng với YG: 'Cảm ơn vì 16 năm qua' - Ảnh 1
T.O.P (BIGBANG)

TOP (tên thật là Choi Sung Hyun) là thành viên của nhóm Big Bang đã nói lời chia tay với công ty quản lý sau khi Big Bang comeback với bài hát mới.

Vào ngày hôm qua (5/4) T.O.P đã đăng tải trên trang cá nhân của mình rằng "Bài hát cuối cùng đã ra mắt. Nếu không có các nhân viên YG, tôi đã không tiến xa đến mức này".

Và cậu ấy đã viết tiếp rằng "Cảm ơn tất cả mọi người trong 16 năm qua. Sự giúp đỡ của mọi người có ý nghĩa rất lớn đối với tôi"; "Tôi nghĩ rằng bây giờ tôi lại đang phải đối mặt với một bước ngoặt quan trọng khác trong cuộc đời mình"

T.O.P cho biết "Tôi rất mong có thể trở lại với tư cách là một người truyền cảm hứng trong một tương lai không xa"; "Cám ơn các bạn fan của tôi rất nhiều. Tôi xin cảm ơn mọi người một lần nữa."

Trước đó, BIGBANG đã quay trở lại sau 4 năm với ca khúc mới 'Still Life'. Trước khi phát hành ca khúc mới, T.O.P đã chấm dứt hợp đồng với YG Entertainment. Anh cũng đã ám chỉ về sự ra đi của mình khi nói rằng "Chắc sẽ mất một thời gian dài để trở lại là T.O.P của Big Bang".

Sau khi BIGBANG comeback T.O.P chính thức chấm dứt hợp đồng với YG: 'Cảm ơn vì 16 năm qua' - Ảnh 2
Nhóm BIGBANG

Phần lời bài hát trong 'Still Life được T.O.P viết lời cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Một số fan đã phân tích những ám thị mà T.O.P muốn gửi đến mọi người qua lời bài hát như 'Tạm biệt', 'Tôi đang rời khỏi nơi nguồn cảm hứng tràn đầy cửa rừng amazon', và 'Chôn vùi hết tổn thương của đêm qua' cho thấy cậu sẽ không xuất hiện trước mắt công chúng trong một thời gian. Đặc biệt, những lời bài hát với câu 'trở nên tốt hơn tôi của trước đây', 'người tốt', 'trở thành một người tốt hơn nữa' đã thể hiện được mong muốn của T.O.P.

(Theo Seoul News)

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Từ khóa:   T.O.P BIGBANG chấm dứt hợp đồng BIGBANG comeback

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