Cô "bạn gái của Kim Joong Kook" thường được nhắc đến trong Running Man giờ ra sao?

Nữ diễn viên Yoon Eun Hye được công chúng yêu mến với vai chính trong các tác phẩm nổi tiếng như 'Hoàng cung', 'Vườn nho', và 'Cửa hàng hoàng tử cà phê số 1', gần đây đã chính thức công khai cuộc sống của mình.

Nữ diễn viên Yoon Eun Hye được công chúng yêu mến với vai chính trong các tác phẩm nổi tiếng như 'Hoàng cung', 'Vườn nho', và 'Cửa hàng hoàng tử cà phê số 1', gần đây đã chính thức công khai cuộc sống của mình. Yoon Eun Hye đã xuất hiện trên chương trình 'I Like Go Doo Shim' (Channel A) vào ngày 27/3 và đã có cuộc gặp gỡ Go Doo Shim ở Gwangyang. Cả hai đã nói chuyện rất nhiều và có một khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau ăn đồ ăn do chủ nhà chuẩn bị.

Sau khi chuyến đi kết thúc, Go Doo Shim hỏi Yoon Eun Hye hôm nay cô ấy cảm thấy thế nào thì Yoon Eun Hye nói rằng "Thực ra, con chưa bao giờ đi du lịch một mình với mẹ. Khi còn trẻ vì rất bận rộn nên thời gian trôi qua rồi cũng chẳng có cơ hội nào cả. Cô khiến con cảm thấy như một người mẹ cũng khiến con cảm thấy thoải mái như một người bạn, vì vậy con có một cảm giác thật khác. Vì cô đã luôn quan tâm và khen ngợi con, vì vậy con cảm thấy mình được yêu thương. Đó là một khoảng thời gian vui vẻ với con". Ảnh được cắt ra từ chương trình Trước đó, Eun-hye Yoon có một sự nghiệp thành công vì đã giành vị trí đầu và nhận hàng tỷ đô la vào năm 2015 cho một bộ trang phục do cô thiết kế trong chương trình thời trang sống còn của Trung Quốc 'Goddess's Fashion'.

Tuy nhiên, ngay sau đó, nhà thiết kế Yoon Jun Ho đã đưa ra cáo buộc sao chép thiết kế về trang phục mà Yoon Eun Hye đã thiết kế. Điều này đã được xác nhận nên cô không được xuất hiện trên TV trong một thời gian. Thiết kế mà cô bị cáo buộc sao chép Sau đó, Yoon Eun Hye đã cố gắng quay trở lại với nhiều bộ phim truyền hình nhưng không có kết quả tốt. Tuy nhiên, may mắn thay Yoo Jae Suk đã liên tục đề cập đến tên của Yoon Eun Hye trong chương trình giải trí Running Man (SBS) và trêu chọc Kim Jong Kook khi nhớ lại quá khứ X-Men. Nhờ đó, hình ảnh của Yoon Eun Hye cũng đang dần được cải thiện. Yoo Jae Suk nhắc đến tên cô để trêu Kim Jong Kook Kim Jong Kook và Yoon Eun Hye khi tham gia X-man Mặt khác, Yoon Eun Hye đang hoạt động và có một kênh YouTube là '윤은혜의 은혜로그in' với 250.000 lượt theo dõi. (Theo Fastviewkorea)

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