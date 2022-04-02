Cô "bạn gái của Kim Joong Kook" thường được nhắc đến trong Running Man giờ ra sao?

Tin tức giải trí 02/04/2022 20:52

Nữ diễn viên Yoon Eun Hye được công chúng yêu mến với vai chính trong các tác phẩm nổi tiếng như 'Hoàng cung', 'Vườn nho', và 'Cửa hàng hoàng tử cà phê số 1', gần đây đã chính thức công khai cuộc sống của mình.

Nữ diễn viên Yoon Eun Hye được công chúng yêu mến với vai chính trong các tác phẩm nổi tiếng như 'Hoàng cung', 'Vườn nho', và 'Cửa hàng hoàng tử cà phê số 1', gần đây đã chính thức công khai cuộc sống của mình.

Cô 'bạn gái của Kim Joong Kook' thường được nhắc đến trong Running Man giờ ra sao? - Ảnh 1

Yoon Eun Hye đã xuất hiện trên chương trình 'I Like Go Doo Shim' (Channel A) vào ngày 27/3 và đã có cuộc gặp gỡ Go Doo Shim ở Gwangyang. Cả hai đã nói chuyện rất nhiều và có một khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau ăn đồ ăn do chủ nhà chuẩn bị.

Sau khi chuyến đi kết thúc, Go Doo Shim hỏi Yoon Eun Hye hôm nay cô ấy cảm thấy thế nào thì Yoon Eun Hye nói rằng "Thực ra, con chưa bao giờ đi du lịch một mình với mẹ. Khi còn trẻ vì rất bận rộn nên thời gian trôi qua rồi cũng chẳng có cơ hội nào cả. Cô khiến con cảm thấy như một người mẹ cũng khiến con cảm thấy thoải mái như một người bạn, vì vậy con có một cảm giác thật khác. Vì cô đã luôn quan tâm và khen ngợi con, vì vậy con cảm thấy mình được yêu thương. Đó là một khoảng thời gian vui vẻ với con".

Cô 'bạn gái của Kim Joong Kook' thường được nhắc đến trong Running Man giờ ra sao? - Ảnh 2
Ảnh được cắt ra từ chương trình

Trước đó, Eun-hye Yoon có một sự nghiệp thành công vì đã giành vị trí đầu và nhận hàng tỷ đô la vào năm 2015 cho một bộ trang phục do cô thiết kế trong chương trình thời trang sống còn của Trung Quốc 'Goddess's Fashion'.

Tuy nhiên, ngay sau đó, nhà thiết kế Yoon Jun Ho đã đưa ra cáo buộc sao chép thiết kế về trang phục mà Yoon Eun Hye đã thiết kế. Điều này đã được xác nhận nên cô không được xuất hiện trên TV trong một thời gian.

Cô 'bạn gái của Kim Joong Kook' thường được nhắc đến trong Running Man giờ ra sao? - Ảnh 3
Thiết kế mà cô bị cáo buộc sao chép

Sau đó, Yoon Eun Hye đã cố gắng quay trở lại với nhiều bộ phim truyền hình nhưng không có kết quả tốt. Tuy nhiên, may mắn thay Yoo Jae Suk đã liên tục đề cập đến tên của Yoon Eun Hye trong chương trình giải trí Running Man (SBS) và trêu chọc Kim Jong Kook khi nhớ lại quá khứ X-Men. Nhờ đó, hình ảnh của Yoon Eun Hye cũng đang dần được cải thiện.

Cô 'bạn gái của Kim Joong Kook' thường được nhắc đến trong Running Man giờ ra sao? - Ảnh 4
Yoo Jae Suk nhắc đến tên cô để trêu Kim Jong Kook
Cô 'bạn gái của Kim Joong Kook' thường được nhắc đến trong Running Man giờ ra sao? - Ảnh 5
Kim Jong Kook và Yoon Eun Hye khi tham gia X-man

Mặt khác, Yoon Eun Hye đang hoạt động và có một kênh YouTube là '윤은혜의 은혜로그in' với 250.000 lượt theo dõi.

(Theo Fastviewkorea)

Công ty chủ quản của BTS: "Không có bất cứ sự khoan hồng nào cho những kẻ tung tin đồn ác ý"

Công ty chủ quản của BTS: "Không có bất cứ sự khoan hồng nào cho những kẻ tung tin đồn ác ý"

Công ty quản lý đã kiện cư dân mạng lan truyền tin đồn sai lệch và phỉ báng ác ý đối với các thành viên BTS.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Jong Kook Yoon Eun Hye người tình tin đồn Running Man

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 12 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 4 giờ 7 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43