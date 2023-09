Cô "bạn gái của Kim Joong Kook" thường được nhắc đến trong Running Man giờ ra sao?

Nữ diễn viên Yoon Eun Hye được công chúng yêu mến với vai chính trong các tác phẩm nổi tiếng như 'Hoàng cung', 'Vườn nho', và 'Cửa hàng hoàng tử cà phê số 1', gần đây đã chính thức công khai cuộc sống của mình.

Yoon Eun Hye đã xuất hiện trên chương trình 'I Like Go Doo Shim' (Channel A) vào ngày 27/3 và đã có cuộc gặp gỡ Go Doo Shim ở Gwangyang. Cả hai đã nói chuyện rất nhiều và có một khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau ăn đồ ăn do chủ nhà chuẩn bị.