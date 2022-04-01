Nhóm tân binh "em gái BTS" sắp ra mắt: Thị trường âm nhạc gen 4 đang NÓNG hơn bao giờ hết

Nhóm nhạc nữ đầu tiên mang tên LE SSERAFIM của HYPE sẽ công bố trước một phần ca khúc debut.

Thông qua dự án The First Moment of LE SSERAFIM sẽ được thực hiện từ ngày 4/4 sắp tới, LE SSERAFIM sẽ tiến hành quảng bá để ra mắt trước một phần ca khúc debut. The First Moment of LE SSERAFIM là một dự án kỷ niệm "cuộc gặp gỡ đầu tiên" sẽ trở thành ký ức quý giá của cả các thành viên và người hâm mộ. Người hâm mộ có thể lựa chọn và kết hợp hình ảnh đầu tiên, tin nhắn đầu tiên và giọng nói đầu tiên của 6 thành viên trên trang web dự án để tạo ra nội dung kỹ thuật số chứa đựng cảm xúc của riêng họ và gọi là Digital Souvenir.

LE SSERAFIM lần đầu tiên công bố một phần bài hát debut trên trang web Theo Source Music, LE SSERAFIM lần đầu tiên công bố một phần bài hát debut trên trang web dự án và người hâm mộ có thể tạo ra và lưu giữ các món quà lưu niệm kỹ thuật số bằng việc sử dụng nhiều nội dung khác nhau được mở lần đầu tiên, bao gồm cả bản nhạc số. Thông qua dự án kỷ niệm “cuộc gặp gỡ đầu tiên” của Le LE SSERAFIM và người hâm mộ, ca khúc debut này mang một ý nghĩa đặc biệt. Trang web dự án The First Moment of LE SSERAFIM sẽ được mở cửa lúc 0h (giờ Hàn Quốc) ngày 4/4. Việc tạo ra quà lưu niệm kỹ thuật số sẽ bắt đầu từ 13h (giờ Hàn Quốc) cùng ngày. Trong tương lai LE SSERAFIM còn có kế hoạch thực hiện nhiều sự kiện đa dạng hơn chứ không dừng lại ở những món quà lưu niệm kỹ thuật số này.

LE SSERAFIM là nhóm nhạc nữ được ra mắt dưới trướng Source Music trực thuộc công ty HYBE Labels LE SSERAFIM là nhóm nhạc nữ được ra mắt dưới trướng Source Music trực thuộc công ty HYBE Labels. Nhóm đang nhận được nhiều sự kỳ vọng khi là nhóm nhạc nữ đầu tiên ra mắt tại HYBE. Giám đốc sáng tạo Kim Seong Hyun là người phụ trách hình ảnh của BTS đã trực tiếp lên kế hoạch cho tất cả nội dung hình ảnh của LE SSERAFIM. (Theo News1)

Jeon Somi tràn đầy năng lượng trong Vlog mới, netizen tấm tắc khen 'biểu tượng tiêu biểu cho thế hệ Gen Z' Jeon Somi thể hiện những biểu cảm tự nhiên của mình như đùa giỡn và nhảy múa đầy phấn khích tại địa điểm quay quảng cáo khiến ai cũng vui vẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhom-tan-binh-em-gai-bts-sap-ra-mat-thi-truong-am-nhac-gen-4-dang-nong-hon-bao-gio-het-459561.html