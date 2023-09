Nhóm tân binh "em gái BTS" sắp ra mắt: Thị trường âm nhạc gen 4 đang NÓNG hơn bao giờ hết

Thông qua dự án The First Moment of LE SSERAFIM sẽ được thực hiện từ ngày 4/4 sắp tới, LE SSERAFIM sẽ tiến hành quảng bá để ra mắt trước một phần ca khúc debut.

The First Moment of LE SSERAFIM là một dự án kỷ niệm "cuộc gặp gỡ đầu tiên" sẽ trở thành ký ức quý giá của cả các thành viên và người hâm mộ. Người hâm mộ có thể lựa chọn và kết hợp hình ảnh đầu tiên, tin nhắn đầu tiên và giọng nói đầu tiên của 6 thành viên trên trang web dự án để tạo ra nội dung kỹ thuật số chứa đựng cảm xúc của riêng họ và gọi là Digital Souvenir.