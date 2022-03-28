Diễn viên Hàn gạo cội Kim Gab Soo đối mặt với thử thách dù lượn cao 220 tầng trong trường trình 'God Father'

Diễn viên Kim Gab Soo xuất hiện trong hàng loạt những bộ phim nổi tiếng như Mr.Cops, Blood, Iris 2,... đã bắt đầu chuyến du lịch may rủi của mình trong trường trình 'God Father'

Diễn viên Kim Gab Soo xuất hiện trong hàng loạt những bộ phim nổi tiếng như Mr.Cops, Blood, Iris 2,... đã bắt đầu chuyến du lịch may rủi của mình trong trường trình 'God Father' theo lời đề nghị của Jang Min Ho.

Trong trương trình giải trí 'God Father' được chiếu trên kênh KBS 2TV, Kim Gab Soo và Jang Min Ho đã chọn ngẫu nhiên một địa điểm du lịch.

Loạt ảnh đáng yêu của hai diễn viên trong chương trình

Trong thời gian đó, Kim Gab Soo và Jang Min Ho đã xảy ra nhiều tình huống tranh cãi do phong cách du lịch khác nhau. Vì thế Jang Min Ho đã viết những điểm đến trên xúc xắc và ném nó để quyết định điểm đến. Sau đó do kết quả quá sốc đã khiến Kim Gab Soo muốn bỏ cuộc. Đặc biệt, điều này đã khiến mọi người càng tò mò hơn với gợi ý rằng chuyến du lịch này rủi này chính là kế hoạch của Jang Min Ho.

Kim Gab Soo đã đối mặt với thử thách đi dù lượn trên toà nhà cao 220 tầng. Sau khi nghe đến độ cao gây choáng váng này Kim Gab Soo rất bất ngờ và nói rằng "Lồng ngực tôi đang bị ép chặt lại". Ngay sau đó Kim Gab Soo đã lén trốn Jang Min Ho ra cửa sau khiến mọi sự chú ý của khán giả đổ dồn về anh ấy để xem rằng hành động tiếp theo sẽ là gì.

Thêm nữa Kim Gab Soo đã khiến mọi người chú ý dành lời thú nhận gây xúc động với Jang Min Ho. Anh ấy bộc lộ tình cảm đặc biệt với Jang Min Ho người em luôn đối xử tốt với anh ấy rằng: "Tôi yêu cậu". Người hâm mộ kỳ vọng với những chuyện thú vị khác của hai người trong những tập tiếp theo của chuyến du lịch này.

'God Father' được chiếu trên kênh KBS 2TV

Theo Chosun

Trước tin đồn comeback để kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm, Gary thẳng thừng tuyên bố về sự trở lại của LeeSang Sau bài đăng của người bạn chung nhóm cũ của mình ca sĩ Gary đã tỏ rõ lập trường của mình trước tin đồn comeback để kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm LeeSsang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-vien-han-gao-coi-kim-gab-soo-doi-mat-voi-thu-thach-du-luon-cao-220-tang-trong-truong-trinh-god-father-458682.html