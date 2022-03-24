Nhà bà ngoại của Jungkook bị lộ, trung tâm phúc lợi 'buộc' phải can thiệp 'gay gắt'!

Theo một trung tâm phúc lợi ở khu vực Yeonje thuộc Busan họ đã xoá bỏ vị trí "nhà mà bà ngoại của Jungkook (BTS) từng sống" đã được đánh dấu vào năm ngoái ra khỏi bản đồ. Việc xoá đánh dấu trên bản đồ đã được thực hiện ngay trong những ngày gây ra tranh cãi về việc xâm phạm một phần cuộc sống riêng của người dân.

Được biết nhà ngoại của thành viên nhóm nhạc BTS - Jungkook bị đánh dấu trên bản đồ của một ngôi làng ở Busan . Trung tâm phúc lợi nơi mà gây ra sự việc gây tranh cãi về việc xâm phạm cuộc sống cá nhân của nhà ngoại của Jungkook trong những ngày gần đây, thông qua cuộc thảo luận với công ty quản lý đã xóa đánh dấu gây tranh cãi này trên bản đồ của làng.

Ban đầu mục đích của trung tâm phúc lợi tạo ra bản đồ này chỉ muốn giới thiệu những nơi trong làng đến những người dân mới chuyển đến khi khu vực này được tái phát triển. Bản đồ này cho biết những cơ quan công cộng, những công trình chủ chốt và những địa điểm tham quan trong làng.

Nhà ngoại của Jungkook (BTS) cũng được đánh dấu nằm trong phần giới thiệu về ngôi làng. Và được viết trong ngoặc đơn bên cạnh là "Hiện nhà đang trống". Nhưng trên thực tế cho thấy không có ai sống ở đây cả.

Em út 'vàng' của BTS - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong quá trình làm ra tấm bản đồ này thì không hề nhận được sự đồng ý của Jungkook nên đã gây ra nhiều vấn đề. Những người hâm mộ đã nổ ra tranh cãi khi sự việc này đang làm ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người dân.

Cùng ngày xảy ra sự việc một quan chức trong trung tâm phúc lợi đã trả lời phỏng vấn của báo Chosun rằng: "Sau cuộc thảo luận với công ty quản lý tất cả những đánh dấu gây tranh cãi đã được xóa bỏ thủ công khỏi các bản đồ đã in trước đó." Người này cũng cho biết thêm rằng "Ngược lại với những nội dung được biết trước đó nó không được tạo ra để quảng bá du lịch" và "Chúng tôi mong rằng phía Jungkook, các fan và người dân có thể thông cảm cho sự việc này."

Theo Chosun