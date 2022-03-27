Tác dụng của họ nhà cải đến Covid-19

Theo một nghiên cứu ở nước ngoài phát hiện ra rằng các thành phần chứa trong các loại cây thuộc họ cải, bao gồm bông cải xanh, có tác dụng làm chậm sự phát triển của COVID-19.

Vào ngày 25, Trường Y Đại học Johns Hopkins ở Mỹ đã làm sáng tỏ rằng theo kết quả báo cáo của một nhóm nghiên cứu tại trung tâm trẻ em cho thấy hợp chất ‘Sulforaphane’ đã được tìm thấy nhiều trong bông cải xanh và các cây thuộc họ cải khác có thể trở thành một vũ khí mạnh mẽ để chống lại COVID-19.

Kết quả của nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Communication Biology vào ngày 18.

Sulforaphane được biết là có tác dụng chống ung thư, ức chế Helicobacter cản trở sự hoạt động của các yếu tố gây viêm. Nhóm nghiên cứu giải thích rằng chất này có đặc tính ngăn ngừa ung thư và nhiễm trùng bằng cách can thiệp vào một số quá trình tế bào riêng biệt.

Sulforaphane là một loại hợp chất Sulfur hữu cơ có nhiều trong các loại cây thuộc họ cải như bông cải xanh, bắp cải, cải xoăn,...

Các loại cải có tác dụng trong việc hạn chế Covid-19

Đầu tiên, nhóm nghiên cứu cho các tế bào tiếp xúc với Sulforaphane trong 1 đến 2 giờ và sau đó làm cho chúng nhiễm virus COVID-19 và ‘HCoV-OC4’, một loại virus gây ra cảm lạnh thông thường. Trong các tế bào tiếp xúc với nồng độ Sulforaphane thấp từ 2,4 đến 31 micromol (μM), việc nhân đôi của virus HCoV-OC43 cũng như sáu chủng virus Covid-19, bao gồm đột biến Delta và Omicron, đã giảm khoảng 50%.

(Theo DongA)

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