Trẻ em 5 - 11 tuổi có thể tiêm vaccine Covid-19 trong tháng 4

Tin y tế 27/03/2022 13:08

Dự kiến trẻ em từ 5 đến 11 tuổi sẽ được tiêm ngừa Covid-19 bắt đầu từ tháng 4/2022 này nhờ 13,7 triệu liều vaccine viện trợ từ Australia.

VietNamNet đưa tin, tại cuộc họp chiều 22/3 với Bộ Y tế, đại sứ quán Australia đã khẳng định sẽ viện trợ khoảng 13,7 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em Việt Nam, phía Australia sẽ chịu hoàn toàn phi và trách nhiệm vận chuyển. Theo đó, số vaccine này sẽ được vận chuyển về Việt Nam theo 2 đợt với 4,7 triệu liều vaccine Pfizer và 9 triệu liều vaccine Moderna.

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Chính phủ Australia sẽ viện trợ khoảng 13,7 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em Việt Nam - Ảnh: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh

Đợt một sẽ được vận chuyển về Việt Nam trong đầu tháng 4/2022 với 0,7 triệu liều Pfizer có hạn dùng tới ngày 31/7/2022 và 9 triệu liều Moderna có hạn dùng từ 6 đến 7 tháng. Đợt hai sẽ là 4 triệu liều Pfizer với hạn dùng từ 4 đến 6 tháng, dự kiến được Australia viện trợ thông qua UNICEF trong tháng 4/2022.

Theo Dân Trí, Bộ Y Tế có thể sẽ tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em ngay trong tháng 4/2022 này nhờ có 13,7 triệu liều vaccine được viện trợ từ Australia, kế hoạch tiêm chủng sẽ được triển khai theo 4 phương châm đề ra của Thủ tướng Chính phủ là an toàn, khoa học, hợp lý và hiệu quả.

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Bộ Y Tế có thể sẽ tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em ngay trong tháng 4/2022 này - Ảnh: VnExpress

Ngoài ra, để tăng thêm lượng vaccine Covid-19 cho trẻ em, Bộ Y tế sẽ kết hợp với Bộ Ngoại giao để vận động viện trợ từ các nguồn Covax (Cơ chế Vaccine toàn cầu), Chính phủ Mỹ và một số nước, tổ quốc tế khác trên cơ sở tiến độ, khả năng tiêm chủng và tình hình thực tiễn. Sau đó Bộ Y tế sẽ đề xuất mua thêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ nếu cần thiết.

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