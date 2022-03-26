Nội tạng của người từng mắc Covid-19, liệu có an toàn khi hiến tặng?

Tin y tế 26/03/2022 19:31

Do tác động của đại dịch COVID-19, làm khan hiếm nội tạng hiến tặng, các bác sĩ lo ngại về mức độ an toàn của việc sử dụng nội tạng từ người hiến nhiễm virus SARS-CoV-2. Một giáo sư của Italy cho biết, hiện có nhiều bằng chứng cho thấy nội tạng từ bệnh nhân COVID-19 là “an toàn” để sử dụng trong các ca ghép tạng.

Nguồn tin từ VTC cung cấp, các chuyên gia Mỹ và Italy cho biết, việc hiến tặng nội tạng từ những người đang mắc hoặc từng mắc COVID-19 trước đó có khả năng là an toàn. Theo Reuters, họ sẽ công bố thông tin này tại Hội nghị Vi sinh lâm sàng và các bệnh nhiễm trùng Châu Âu (ECCMID) vào tháng tới.

Cả hai nhóm nghiên cứu đều dự kiến ​​sẽ phác thảo các quy trình thử nghiệm của họ về việc sử dụng các cơ quan nội tạng như vậy.

Nội tạng của người từng mắc Covid-19, liệu có an toàn khi hiến tặng? - Ảnh 1
Nội tạng do các bệnh nhân COVID-19 hiến tặng được cho là “an toàn” để sử dụng trong các ca ghép tạng - Ảnh: Internet

Cũng theo VTC, được biết Tiến sĩ Cameron Wolfe và Tiến sĩ Emily Eichenberger từ Trung tâm Y tế Đại học Duke ở North Carolina (Mỹ) dự kiến sẽ khuyến nghị chỉ nên sử dụng phổi hoặc ruột để cấy ghép nếu người hiến tạng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 lần cuối trước đó hơn 20 ngày. Còn các cơ quan nội tạng khác có thể được cấy ghép an toàn nếu người hiến không tử vong vì COVID-19 hoặc bị chứng đông máu quá mức.

Cụ thể, Tiến sĩ Eichenberger lưu ý, 4 người được cấy ghép tạng trong nghiên cứu này chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Việc không được chủng ngừa có thể làm tăng nguy cơ mắc COVID-19 nghiêm trọng ở những bệnh nhân được ghép tạng do sử dụng thuốc ức chế miễn dịch. Vì lý do đó, họ đã được khuyến nghị tiêm chủng đầy đủ.

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Nội tạng của những người qua đời vì bệnh COVID-19 vẫn có thể được sử dụng để cấy cho những bệnh nhân chờ ghép tạng - Ảnh: Internet

Theo Vietnamplus đưa tin, Giáo sư Paolo Grossi - chuyên gia bệnh truyền nhiễm từ Đại học Insubria ở Varese, Italy cho biết ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy.

Thậm chí, nội tạng từ những người hiến tặng khi đang mắc COVID-19 cũng có thể được cân nhắc sử dụng nếu tình trạng bệnh COVID-19 của những người này là không triệu chứng và virus không phải nguyên nhân gây tử vong.

Giáo sư Grossi cho biết thêm đã có 10 người được ghép tạng (gan) từ bệnh  nhân COVID-19 ở Italy, trong đó có 2 người mắc COVID-19 và 8 người từng mắc. Trong số này, có 1 bệnh nhân sau khi ghép tạng đã qua đời vì nhiễm khuẩn và 9 người khác vẫn đang tiếp tục phục hồi. Theo Giáo sư Grossi, việc sử dụng nội tạng của người bệnh COVID-19 sẽ giúp tăng đáng kể danh mục người có thể hiến tạng.

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Theo báo cáo của Bộ Y tế đã tổng hợp lại trong buổi sáng ngày 26/03/2022 thì đã có những dấu hiệu khởi sắc hơn về tình hình dịch bệnh trong vòng 24 giờ qua (từ 16h ngày 24/3 đến 16h ngày 25/3) khi số ca nhiễm là 108.979 tại 62 tỉnh, thành phố. Đây con số được ghi nhận thấp nhất trong khoảng 3 tuần vừa qua.

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Từ khóa:   nội tạng của người bệnh COVID-19 Covid-19 hiến nội tạng

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