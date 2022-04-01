Jeon Somi tràn đầy năng lượng trong Vlog mới, netizen tấm tắc khen 'biểu tượng tiêu biểu cho thế hệ Gen Z'

Sao quốc tế 01/04/2022 15:49

Jeon Somi thể hiện những biểu cảm tự nhiên của mình như đùa giỡn và nhảy múa đầy phấn khích tại địa điểm quay quảng cáo khiến ai cũng vui vẻ.

Vào ngày hôm nay (01/04) theo giờ Hàn Quốc, vlog của Jeon Somi đã được đăng tải trên kênh YouTube chính thức của HK Innoen. Trong video, Jeon Somi đã thể hiện những biểu cảm tự nhiên của mình như đùa giỡn và nhảy múa đầy phấn khích tại địa điểm quay quảng cáo. Vẻ đáng yêu của cô nàng đã khiến các nhân viên ở đấy phải bật cười và đón chào nồng nhiệt kể từ khi xuất hiện.

Jeon Somi tràn đầy năng lượng trong Vlog mới, netizen tấm tắc khen 'biểu tượng tiêu biểu cho thế hệ Gen Z' - Ảnh 1
ảnh cắt ra từ video

Cô nàng cựu thành viên của I.O.I luôn tỏa ra năng lượng tích cực, tự tin và khiến tâm trạng mọi người vui vẻ với cá tính riêng của mình. 

Đặc biệt trong lúc ghi hình cô nàng đã thu hút mọi người với dáng vẻ thoải mái và khả năng ứng biến chuyên nghiệp đồng thời tạo không khí cho buổi quay chụp trở nên nhẹ nhàng hơn đúng với danh hiệu là “biểu tượng tiêu biểu cho thế hệ Gen Z” của mình.

Jeon Somi tràn đầy năng lượng trong Vlog mới, netizen tấm tắc khen 'biểu tượng tiêu biểu cho thế hệ Gen Z' - Ảnh 2
Ảnh được cắt ra từ video
Jeon Somi tràn đầy năng lượng trong Vlog mới, netizen tấm tắc khen 'biểu tượng tiêu biểu cho thế hệ Gen Z' - Ảnh 3
Ảnh được cắt ra từ video

Jeon Somi đang thể hiện sự nổi bật của bản thân trên nhiều phương diện như ca sĩ, tham gia show giải trí, người mẫu và quảng cáo. Sau khi ra mắt với tư cách là nghệ sĩ solo, "Bông hồng lai" đã liên tục gây hit với ca khúc ‘DUMB DUMB’ và album đầu tay ‘XOXO’. Nữ ca sĩ gen Z đã chứng minh được sự nổi tiếng của mình và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán gải khi nhận được giải thưởng ‘Best Performance’ của nữ tại ‘Golden Disk Awards’ lần thứ 36.

(Theo News1)

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Từ khóa:   Jeon Somi I.O.I Somi

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