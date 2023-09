'Our Blues' là một bộ phim truyền hình theo hình thức hợp tuyển (bao gồm một số phim ngắn hơn, mỗi phim hoàn chỉnh và phân biệt với các phim khác) chứa đựng niềm vui và nỗi buồn của những người đang đứng ở cuối cuộc đời. Đặc biệt, bộ phim này đã trở thành chủ đề nóng hơn nữa khi biên kịch Noh Hee Kyung - người đã tạo ra các tác phẩm như 'Tình bạn tuổi xế chiều', 'Chỉ có thể là yêu', 'Thế giới họ đang sống',... sẽ trở thành biên kịch cho bộ phim này.

Kim Woo Bin thu hút người hâm mộ khi quay trở lại trong bộ phim truyền hình "Our Blue" của đài tvN khởi chiếu vào 09/04 sau 6 năm tạm ngừng hoạt động đóng phim để chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

Bộ phim này có tổng cộng 14 nhân vật chính, lấy bối cảnh trên bờ biển của đảo Jeju. Còn Kim Woo Bin đảm nhận vai 'Park Jeong Jun', một thuyền trưởng tốt bụng và thân thiện. Park Jeong Jun là một người đàn ông đầy lãng mạn, mơ ước được sống ở Jeju với người phụ nữ anh ấy yêu ngay cả khi mọi người đã đến Seoul.

Gần đây, đội ngũ sản xuất của bộ phim 'Our Blues' lần đầu tiên tiết lộ bức ảnh trong cảnh phim của Kim Woo Bin được cắt ra khi anh đang hóa thân thành người thủy thủ. Trong phim, Park Jeong Jun do Kim Woo Bin đóng là một nhân vật sống với niềm say mê khi mỗi ngày đều đi câu cá và bán cá tại chợ đấu giá.