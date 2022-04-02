Kim Woo Bin thu hút người hâm mộ khi quay trở lại trong bộ phim truyền hình "Our Blue" của đài tvN khởi chiếu vào 09/04 sau 6 năm tạm ngừng hoạt động đóng phim để chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

Kim Woo Bin thu hút người hâm mộ khi quay trở lại trong bộ phim truyền hình "Our Blue" của đài tvN khởi chiếu vào 09/04 sau 6 năm tạm ngừng hoạt động đóng phim để chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Ảnh bìa phim 'Our Blues' 'Our Blues' là một bộ phim truyền hình theo hình thức hợp tuyển (bao gồm một số phim ngắn hơn, mỗi phim hoàn chỉnh và phân biệt với các phim khác) chứa đựng niềm vui và nỗi buồn của những người đang đứng ở cuối cuộc đời. Đặc biệt, bộ phim này đã trở thành chủ đề nóng hơn nữa khi biên kịch Noh Hee Kyung - người đã tạo ra các tác phẩm như 'Tình bạn tuổi xế chiều', 'Chỉ có thể là yêu', 'Thế giới họ đang sống',... sẽ trở thành biên kịch cho bộ phim này.

Bộ phim này có tổng cộng 14 nhân vật chính, lấy bối cảnh trên bờ biển của đảo Jeju. Còn Kim Woo Bin đảm nhận vai 'Park Jeong Jun', một thuyền trưởng tốt bụng và thân thiện. Park Jeong Jun là một người đàn ông đầy lãng mạn, mơ ước được sống ở Jeju với người phụ nữ anh ấy yêu ngay cả khi mọi người đã đến Seoul. Gần đây, đội ngũ sản xuất của bộ phim 'Our Blues' lần đầu tiên tiết lộ bức ảnh trong cảnh phim của Kim Woo Bin được cắt ra khi anh đang hóa thân thành người thủy thủ. Trong phim, Park Jeong Jun do Kim Woo Bin đóng là một nhân vật sống với niềm say mê khi mỗi ngày đều đi câu cá và bán cá tại chợ đấu giá.

Ảnh được cắt ra trong phim (trái), ảnh được Kim Woo Bin đăng tải lên SNS (phải) Nếu nhìn vào hình ảnh của Kim Woo Bin trong bức ảnh, cánh tay rắn chắc của anh ấy được xắn tay áo lên một chút dưới ánh mặt trời, khiến mọi người liên tưởng đến hình ảnh một thuyền trưởng làm việc chăm chỉ dưới ánh mặt trời nóng cháy. Ảnh được cắt từ phim Mặt khác, Kim Woo Bin đã phải hủy bỏ hết việc nhập ngũ và hoạt động sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào tháng 5/2017. Khi đang chiến đấu với bệnh tật, anh cũng đăng tải nhiều bài viết lên fan cafe của mình rằng "Tôi đã hoàn thành tốt 3 lần điều trị ung thư và 35 lần hóa trị". Tuy nhiên, may mắn thay, Kim Woo Bin đã nhận được thông báo khỏi bệnh hoàn toàn sau 2 năm bị ung thư và đã trở lại bằng cách xuất hiện với tư cách người dẫn chương trình tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh vào tháng 11/2019. Ngoài ra, Kim Woo Bin sẽ thử thách lại bộ phim truyền hình sau 6 năm thông qua bộ phim 'Our Blues' vào tháng 4 sắp tới. Trong tác phẩm này, diễn viên Shin Min Ah - người yêu của anh chàng cũng dự kiến sẽ cùng tham gia, khiến người hâm mộ thể hiện sự kỳ vọng nồng nhiệt. Ảnh được cắt từ phim (Theo Fastviewkorea)

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